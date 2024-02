live mn - Rennes-Milan, le ufficiali: gioca Jovic, riposa Loftus

LE FORMAZIONI UFFICIALI

RENNES (4-3-3): Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, D. Douè; Gouiri, Terrier, Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Seidu, Wooh; Blas, Cissé, Matusiwa; Lambourde, Salah, Yildirim. All.: Stéphan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Gabbia, Hernández; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Musah, Leão; Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala, Terracciano, Thiaw; Adli, Loftus-Cheek, Victor; Chukwueze, Giroud, Okafor. All.: Pioli.

17.20 - In questi istanti, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, il Milan è arrivato al Roazhon Stadium. Alle 18.45 il fischio d’inizio del PlayOff di ritorno di Europa League contro il Rennes, rossoneri in netto vantaggio dopo il 3-0 maturato all’andata a San Siro. CLICCA QUI PER IL VIDEO

17.00 - La UEFA ha intervistato due rossoneri, tra i protagonisti del match di andata e della stagione del Milan in generale, Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. Ecco le parole dei due centrocampisti del Milan:

UEFA.com per Loftus-Cheek e Reijnders: qual è il vostro obiettivo in UEFA Europa League?

Loftus-Cheek: "[In UEFA Champions League] abbiamo mancato la qualificazione [agli ottavi di finale] per un soffio. Ce la siamo giocata alla pari con grandissime squadre. Ma ora il nostro focus è l'Europa League. Sappiamo di poter andare lontano e speriamo di riuscirci".

Reijnders: "Ci sono tante buone squadre in corsa, ma noi siamo il Milan e dobbiamo avere un solo obiettivo, vincere l'Europa League. Abbiamo qualità e sicuramente possiamo andare lontano. Vogliamo vincere l'Europa League e faremo di tutto per riuscirci".

15.50 - Dove vedere Rennes-Milan?

Data: Giovedì 22 febbraio 2024

Ore: 18:45

Stadio: Roazhon Park, Rennes (Francia)

TV: Dazn, SkySport

Web: MilanNews.it

15.16 - Manca sempre meno all'inizio di Rennes-Milan, sfida in programma questa sera alle 18.45 e valida per il ritorno dei Playoff di Europa League. In questo momento condizioni climatiche molto difficili nella città francese: oltre alla pioggia fitta, ci sono continue tempeste di vento e, secondo previsioni, saranno sempre più forti nel corso del pomeriggio. Più tardi è in progrmma il corteo della Curva Sud Milano, con la partenza prevista alle 16.30. Sono attesi questa sera circa 2000 tifosi milanisti al Roahzon Park, che con il loro tifo proveranno a spingere la formazione di Stefano Pioli verso la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

14.49 - Siamo nel giorno di Rennes-Milan, gara che deciderà chi tra i rossoneri di Francia e quelli italiani si guadagnerà l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Stefano Pioli è forte del vantaggio di tre gol maturato nella gara di giovedì scorso giocata a San Siro e dovrà essere brava a gestire questo ampio plus anche nei 90 minuti del ritorno, senza rischiare e spendere troppe energie fisiche o mentali. Il Rennes che tenterà l'impresa si ripresenterà con lo stesso undici di San Siro, fatta eccezione per un singolo dubbio in attacco per Stephan. Il tecnico francese, infatti, come riporta L'Equipe deve decidere tra Kalimuendo e Gouiri come partner in avanti di Terrier. Questa la probabile formazione del Rennes, secondo il massimo quotidiano sportivo francese: Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Douè; Terrier, Kalimuendo.

14.14 - Stasera alle 18.45, il Milan affronterà il Rennes nel ritorno dei Playoff di Europa League (si ripartirà dal netto 3-0 per il Diavolo del match di andata a San Siro). Nella rosa milanista ci sono otto giocatori che hanno militato in Francia nella loro carriera. Eccoli nel dettaglio:

Olivier Giroud (Grenoble, Istres, Tours e Montpellier)

Rafael Leao (Lille)

Mike Maignan (PSG e Lille)

Simon Kjaer (Lille)

Yacine Adli (PSG e Bordeaux)

Alessandro Florenzi (PSG)

Ismael Bennacer (Arles e Tours)

Pierre Kalulu (Lione)

13.39 - Questa la lista degli indisponibli nel Milan: Pobega, Calabria, Zeroli, Kalulu (non convocato), Tomori (non convocato), Simic (non in lista), Jimenez (non in lista), Caldara (non in lista)

12.50 - Come scrive L'Equipe sono tre i giocatori indisponibili per il tecnico francese del Rennes Julien Stephan. Due di questi erano assenti anche all'andata: Enzo Le Feè e Fabian Rieder. Un altro invece si è infortunato proprio nel primo atto della sfida contro il Milan: si tratta di Mahmadou Nagida, infortunatosi al ginocchio.

12.31 - In vista della sfida di questa sera tra Rennes e Milan, valida per il ritorno dei Playoff di Europa League, le dirigenze delle sue società pranzeranno insieme nel consueto banchetto UEFA ch si svolge poche ore prima della partita. A rappresentare il club di via Aldo Rossi ci sono Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Milan, e il Direttore dell'Area Tecnica milanista, Geoffrey Moncada.

11.12 - Questa la squadra arbitrale della partita:

Arbitro: João Pinheiro POR

Assistenti: Bruno Jesus POR - Luciano Maia POR

Quarto uomo: João António Ferreira Gonçalves POR

VAR: Tiago Martins POR

AVAR: Helder Malheiro POR

10.00 - Dopo la brutta prestazione di Monza, Pioli sa che non può più rischiare e torna ad affidarsi ai titolarissimi, o quasi. Per questo motivo, davanti a Maignan, tornerà Simon Kjaer in coppia con Matteo Gabbia: in campionato Thiaw ha dimostrato di non aver ancora recuperato il 100% della sua condizione. Sulle fasce saranno confermati Florenzi e Theo Hernandez. A centrocampo ci sarà dal primo minuto Bennacer, che oggi si è allenato regolarmente con la squadra, che sarà affiancato da Musah. Lì davanti, invece, cominciano i possibili cambi. A destra ballottaggio Chukwueze-Pulisic, con lo statunitense in vantaggio sul nigeriano che anche a Monza è stato in ombra. Al centro è possibile un turno di riposo per Loftus-Cheek in favore di Reijnders che giocherà più avanzato; a sinistra scalpita Leao. Il trio giocherà alle spalle, come al solito, dell'unica punta: da capire se sarà Giroud o Jovic, con il serbo che, squalificato in campionato per due giornate e sarà costretto a saltare sia l'Atalanta che la Lazio, appare come il favorito.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi il Milan si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. La squadra scenderà in campo contro il Rennes alle 18.45 presso il Roazhon Park, nel capoluogo bretone. I rossoneri si trovano a difendere il vantaggio di tre reti dopo il 3-0 di San Siro di una settimana fa. Allo stesso tempo ci si aspetta una reazione forte, sia dal punto di vista tattico che sotto il profilo dell'atteggiamento, dopo la deludente trasferta di Monza di domenica sera. Seguite il live di MilanNews.it per rimanere sempre aggiornati nell'avvicinamento alla partita, anche con le ultime che arrivano direttamente dai nostri inviati a Rennes. Restate con noi!