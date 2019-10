LIVE MN - Roma-Milan (0-0) - Gol di Paquetà, ma era in fuorigioco: annullato

19' Che brividi per il Milan! Kessié tiene palla dentro la propria area di rigore e la regala a Pastore, che ci prova con il sinistro ma non inquadra la porta.

17' Roma pericolosissima! Gran tiro di Pastore e pallone che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

16' Il Milan trova il gol con Paquetà, servito in verticale da Kessié. Il brasiliano, però, era in fuorigioco: la rete viene giustamente annullata!

12' Milan a un passo dal gol. Tocco in area di Calhanoglu, conclusione sul primo di palo di Leao e pallone sull'esterno della rete.

9' Angolo per il Milan: cross di Suso direttamente tra i guantoni di Lopez.

6' Bella iniziativa del Milan. Suso vede e serve Calhanoglu, che ci prova dal limite: la sua conclusione, però, colpisce involontariamente Paquetà.

5' Corner per il Milan: pallone in mezzo, poi libera la difesa della Roma.

4' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, deviazione e nuovo tiro dalla bandierina.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Orsato: si comincia! Primo pallone del match per Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia giallorossa per il Milan, completo bianco per il Milan.

È uno dei big match della nona giornata di campionato nonché una classica del nostro calcio. Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico. È tutto pronto per la super sfida tra Roma e Milan. I rossoneri sono reduci dal 2-2 casalingo con il Lecce, mentre i padroni di casa sono scesi in campo giovedì per la gara di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach. Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio: in palio ci sono punti preziosi in chiave Europa. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Cetin, Florenzi, Santon, Calafiori, Darboe, Riccardi, Antonucci. All.: Fonseca

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Duarte, Gabbia, Krunic, Bennacer, Castillejo, Borini, Rebic, Piatek. All.: Pioli