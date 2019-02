LIVE MN - Roma-Milan (1-1) - Piatek non basta, super Gigio tiene il pari

Il Milan porta a casa un pareggio prezioso ma deve ringraziare un grande Donnarumma, di gran lunga il migliore in campo all’Olimpico. Gigio, tra primo e secondo tempo, compie almeno quattro-cinque interventi prodigiosi, tenendo in piedi i suoi. Male gli esterni rossoneri, bene Paquetà e Piatek, artefici del momentaneo gol del vantaggio: il brasiliano inventa, il polacco non sbaglia. Roma anche sfortunata (palo di Pellegrini), ma aiutata dall’arbitro Maresca, che prima non concede un netto rigore al Milan e poi grazia Pellegrini (già ammonito). Il pari consente alla squadra di Gattuso (poco coraggiosa quest’oggi) di conservare il quarto posto e mantenere il +1 proprio sui giallorossi. La corsa Champions si fa sempre più avvincente.

93' Finisce qui: 1-1.

92' Ammonizione per Calabria.

91' Angolo per l Roma: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

90' Ci aranno 3 minuti di recupero.

89' Grande occasione per il Milan. Castillejo pesca in area Laxalt: controllo, tiro e bella parata di Olsen.

88' Bakayoko mette in mezzo per Cutrone, che colpisce di testa ma spara tra i guantoni di Olsen.

87' Doppio cambio per il Milan: fuori Piatek e Suso, dentro Cutrone e Laxalt.

86' Sostituzione per il Milan: Santon in campo al posto di Karsdorp.

84' Milan in grande difficoltà, la Roma vuole vincerla.

82' Fallo netto da ammonizione di Pellegrini, già ammonito: Maresca incredibilmente assegna solo il fallo.

81' Roma a un passo dal gol. Cross in mezzo colpo di testa di Pellegrini e pallone che sbatte sul palo a Donnarumma ormai battuto.

80' Sostituzione per la Roma: fuori Schick, dentro Kluivert.

77' Cambio per il milan: Castillejo in campo al posto di Paquetà

76' Kolarov si sgancia sulla sinistra e mette in mezzo per Dzeko, che colpisce di testa ma non inquadra la porta.

74' Corner per la Roma: pallone dentro, Bakayoko allontana di testa.

72' Ammonizione per Kessié.

71' Calcio d'angolo per la Roma: cross in mezzo,colpo di testa a botta sicura di Dzeko e miracolo di Donnarumma, che tiene in piedi il Milan.

69' La Roma prova a chiudere il Milan nella propria metà campo.

65' Cambio per la Roma: El Shaarawy prende il posto di Florenzi.

64' Cross in mezzo per Piatek, sponda per Paquetà e conclusione centrale del brasiliano: blocca Olsen.

63' Ammonizione per Pellegrini.

62' Suso ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione fa il solletico a Olsen.

60' I rossoneri faticano a creare gioco.

57' Il Milan ci prova ma mancano le idee.

53' Suso viene steso in area, ma Maresca lascia correre: era rigore netto. Paquetà viene ammonito per proteste.

51' La Roma prova a sfruttare il momento positivo.

48' Angolo per il Milan: pallone dentro, libera la difesa della Roma.

46' GOL DELLA ROMA! Cross dalla destra, deviazione di Musacchio e parata di Donnarumma, poi Zaniolo arriva e insacca a porta vuota.

45' Tutto è pronto. Fischio di Maresca: si comincia! Possesso Roma.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo.

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Ma ci è voluto un grande Donnarumma per difendere il gol di Piatek, arrivato poco prima della mezzora su assist al bacio di Paquetà. Dicevamo di Gigio: il portierone rossonero è stato il grande protagonista in questo primo tempo. Il numero uno milanista compie un primo intervento super su Zaniolo, poi si supera su Schick e Dzeko: un doppio miracolo nel giro di pochi secondi che lascia di stucco l’Olimpico. Il Milan difende con tanti uomini, lasciando spesso il possesso alla Roma. Il match è apertissimo.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Doppio miracolo di Donarumma, prima sul colpo di testa di Schick e poi sul tap-in a botta sicura su Dzeko.

43' Zaniolo ci prova da fuori, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Donnarumma.

41' Giallo per Suso e punizione dalla sinistra per la Roma: pallone dentro, Donnarumma allontana.

37' Ancora Roma, stavolta con Florenzi: conclusione da fuori e parata facile di Donnarumma.

36' Roma vicina al gol. Zaniolo entra in area e incrocia con il sinistro sul palo più lontano, trovando sulla sua strada un super Donnarumma.

35' Calcio d'angolo per la Roma: cross in area, Paquetà allontana di testa.

34' Corner per la Roma: pallone dentro, piatek si rifugia nuovamente in angolo.

33' Angolo per il Milan: cross di Calhanoglu completamente sbagliato.

31' Calcio d'angolo per la Roma: cross in mezzo, Donnarumma esce con coraggio e respinge con i pugni.

26' GOL GOL GOOOLLL!!! PIATEK!!! Numero di Paquetà, che lavora un gran pallone sulla sinistra e mette in mezzo: il pistolero anticipa Manolas e insacca.

24' Meglio la Roma sul piano del palleggio e delle trame di gioco.

21' Cartellino giallo per Zaniolo.

20' Corner per la Roma: cross in mezzo e fallo in attacco. Punizione per il Milan.

18' Ammonizione per Manolas.

16' Calcio d'angolo per la Roma: pallone in area, libera la difesa del Milan.

15' Grande giocata di Dzeko. Il bosniaco entra in rea, supera Musacchio e calcia sul primo palo: Donnarumma si oppone.

13' Il Milan prova a guadagnare metri sul campo.

10' Azione persone di Suso, che ci prova dalla distanza ma sbaglia tutto: pallone ampiamente sul fondo.

6' Dzeko si gancia sulla sinistra e mette in mezzo per Pellegrini, che calcia al volo trovando il muro di Rodriguez.

5' La Roma prova a fare la partita.

4' Angolo per la Roma: pallone in area, Donnarumma allontana con i pugni.

3' Punizione dalla sinistra per la Roma: cross in mezzo, deviazione di Bakayoko e pallone in corner.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia giallorossa per il Milan, completo bianco per il Milan.

È il big match della 22esima giornata, la gara più attesa del weekend. Amici di MilanNews.it, benvenuti all’Olimpico. I rossoneri sfidano a domicilio la Roma di Di Francesco. Si tratta di un autentico scontro diretto per il quarto posto Champions, con la squadra di Gattuso a +1 sui giallorossi. In palio, dunque, c’è molto più dei tre punti. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

ROMA: Olsen, Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Pellegrini, Schick; Zaniolo, Florenzi, Dzeko. A disp.: Cerantola, Mirante, Marcano, Santon, Coric, Pastore, Kluivert, Riccardi, Cangiano, El Shaarawy. All.: Di Francesco

MILAN: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Paquetà, Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: Donnarumma, Plizzari, Mauri Castillejo, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Cutrone, Laxalt. All.: Gattuso