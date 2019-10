LIVE MN - Roma-Milan (2-1) - Altro giro, altro scivolone

Altro giro, altra battuta a vuota. Il Milan scivola all’Olimpico, battuto da una Roma in grande emergenza. I giallorossi vincono meritatamente, legittimando più volte il risultato. Solo un grande Donnarumma evita ai suoi di affondare definitivamente. Dopo il gol nel primo tempo di Dzeko, i rossoneri trovano il pari con Theo Hernandez (strepitoso anche stasera), ma regalano subito dopo il nuovo vantaggio ai padroni di casa: Zaniolo non perdona. Davvero una brutta prestazione, quella offerta dai ragazzi di Pioli, che sbagliano praticamente tutto perdendo palloni su palloni. La classifica è sempre più impietosa.

95' Fischio finale: Roma-Milan 2-1.

94' Cartellino giallo per Romagnoli.

91' Ammonizione per Kolarov.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

88' Buona chance per il Milan con Calhanoglu, servito in area da Suso: destro di prima intenzione e pallone sull'esterno della rete.

87' Ultimi minuti di gioco all'Olimpico.

83' Sostituzione per la Roma: fuori Zaniolo, dentro Santon.

82' Cartellino giallo per Cetin.

81' Altra occasione per Zaniolo, che strappa il pallone dai piedi di Theo Hernandeze calcia: sinistro piazzato del centrocampista giallorosso e grande risposta di Donnarumma.

78' Ammonizione per Antonucci.

77' Cambio per la Roma: Cetin prende il posto di Spinazzola.

74' Cartellino giallo per Calhanoglu.

72' Sostituzione per il Milan: fuori un disaatroso Biglia, al suo posto Bennacer.

70' Corner per la Roma: pallone in area e colpo di testa a botta sicura di Mancini che, tutto solo, non inquadra la porta. Che occasione!

69' Grande occasione per il Milan, ma Biglia sbaglia tutto con il mancino calciando tra i guantoni di Lopez. L'argentino era in ottima posizione.

67' Corner per il Milan: pallone dentro, la retroguardia giallorossa spazza via.

66' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Roma. Poi i rossoneri insistono ma non riescono a fondare in area.

64' Cartellino giallo per Biglia.

63' Cambio per il Milan: Piatek in campo al posto di Paquetà.

59' GOL DELLA ROMA! Immediato vantaggio dei giallorossi con Zaniolo, che sfrutta il solito errore in uscita del Milan: sinistro piazzato e palla in rete.

55' GOL GOL GOOOLLL!!! THEO HERNANDEZ!!! Cross in mezzo per il francese, che controlla e calcia con il destro: pallone alle spalle di Lopez.

53' Sostituzione anche per la Roma: fuori Perotti, dentro Antonucci.

52' Cambio per il Milan: Calabria prende il posto di Conti.

51' Calcio d'angolo per la Roma: cross in mezzo, colpo di testa di Smalling e pallone fuori di un soffio. Giallorossi a un passo dal raddoppio.

50' Punizione dal limite per la Roma: sinistro di Kolarov, deviazione della barriera e pallone che per poco non inganna Donnarumma.

48' Erroraccio di Biglia, che regala palla alla Roma costringendo Musacchio a commettere fallo: ammonizione per l'argentino.

47' Subito la Roma con Pastore, che semina il panico in area rossonera e calcia: pallone sul fondo.

45' Tutto è pronto. Fischio di Orsato: si riparte!

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Un brutto Milan chiude in svantaggio il primo tempo. I rossoneri partono bene, ma faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Pau Lopez. Col passare dei minuti, però, i padroni di casa guadagnano metri e possesso, chiudendo spesso e volentieri gli avversari nella loro metà campo. Fino al gol di Dzeko, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo porta avanti i suoi. Poco dopo, la Roma sfiora il raddoppio con Pastore, ma Donnarumma è bravo a opporsi. Il Milan gioca sotto ritmo e fa una gran fatica a proporre gioco.

45' Fine primo tempo.

44' Corner per il Milan: cross in mezzo, la difesa della Roma spazza via.

43' Ripartenza in superiorità numerica del Milan. Theo Hernandez sfonda in area dalla sinistra ma poi sbaglia il tocco in mezzo.

42' Calcio d'angolo per la Roma: pallone in area, libera la difesa del Milan.

41' Roma a un passo dal raddoppio. Pastore si presenta a tu per tu con Donnarumma, calcia a botta sicura ma Gigio riesce a deviare.

40' Cartellino giallo per Mancini.

38' GOL DELLA ROMA! Calcio d'angolo per i giallorossi: cross in mezzo, spizzata sul secondo palo e colpo di testa facile di Dzeko, lasciato completamente solo.

37' La Roma ci prova con Zaniolo: sinistro da fuori e deviazione in angolo di Donnarumma.

34' Solita giocata di Suso: pallone sul mancino e tiro in porta, ma la conclusione è troppo debole e centrale per impensierire Lopez.

31' Calcio d'angolo per il Milan: Calhanoglu mette in mezzo, libera la difesa della Roma.

28' Ripartenza del Milan e tiro da fuori di Calhanoglu: nessun problema per Lopez.

27' Dzeko prende per il collo Musacchio a palla lontana, ma Orsato inspiegabilmente non prende provvedimenti nei confronti dell'attaccante giallorosso.

23' Matci in equilibrio all'Olimpico.

19' Che brividi per il Milan! Kessié tiene palla dentro la propria area di rigore e la regala a Pastore, che ci prova con il destro ma non inquadra la porta.

17' Roma pericolosissima! Gran tiro di Pastore e pallone che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

16' Il Milan trova il gol con Paquetà, servito in verticale da Kessié. Il brasiliano, però, era in fuorigioco: la rete viene giustamente annullata!

12' Milan a un passo dal gol. Tocco in area di Calhanoglu, conclusione sul primo di palo di Leao e pallone sull'esterno della rete.

9' Angolo per il Milan: cross di Suso direttamente tra i guantoni di Lopez.

6' Bella iniziativa del Milan. Suso vede e serve Calhanoglu, che ci prova dal limite: la sua conclusione, però, colpisce involontariamente Paquetà.

5' Corner per il Milan: pallone in mezzo, poi libera la difesa della Roma.

4' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, deviazione e nuovo tiro dalla bandierina.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Orsato: si comincia! Primo pallone del match per Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia giallorossa per il Milan, completo bianco per il Milan.

È uno dei big match della nona giornata di campionato nonché una classica del nostro calcio. Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico. È tutto pronto per la super sfida tra Roma e Milan. I rossoneri sono reduci dal 2-2 casalingo con il Lecce, mentre i padroni di casa sono scesi in campo giovedì per la gara di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach. Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio: in palio ci sono punti preziosi in chiave Europa. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Cetin, Florenzi, Santon, Calafiori, Darboe, Riccardi, Antonucci. All.: Fonseca

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Duarte, Gabbia, Krunic, Bennacer, Castillejo, Borini, Rebic, Piatek. All.: Pioli