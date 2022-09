LIVE MN - SAL-MIL (1-1): partita tosta alla RedBull Arena, il Milan non va oltre il pari

Termina in parità la prima partita di Champions League 22/23 del Milan, 1-1 contro il Salisburgo alla RedBull Arena. Match tosto e vero, gli avversari hanno dato filo da torcere alla squadra allenata da Pioli, che ha concesso qualche spazio di troppo e non è riuscita a trovare precisione e lucidità negli ultimi metri. Bene invece la reazione dopo il gol subito nel primo tempo, la tenuta mentale quindi non desta preoccupazioni. Il calcio ad alto ritmo e con tanti uno contro uno degli austriaci non ha permesso ai rossoneri di esprimersi come al solito, ma nella ripresa sono state diverse le occasioni non sfruttate, per un passaggio sbagliato o una conclusione mancata, dal Milan: negli ultimi minuti Origi sbuccia la palla del possibile 2-1, mentre Leao prende palo, complice una deviazione di un difensore, all’ultima azione della partita. Un pareggio tutto sommato veritiero, la squadra di Pioli non è riuscita ad imporsi su un avversario sulla carta più debole ma sicuramente molto organizzato e con un’identità precisa.

95' Termina qui la partita, 1-1 alla RedBull Arena.

94' Palo del Milan all'ultimo minuto! Cross di Leao da sinistra a rientrare e deviazione di Bernardo che si stampa sul palo, rossoneri vicini al gol.

93' Cambio per il Salisburgo: fuori Okafor, dentro Adamu.

92' Ammonito Origi per una spinta su Pavlovic.

91' Milan vicino al gol! Theo va sul fondo a sinistra e mette in mezzo, Origi stoppa, fa perno sull'avversario ma al momento del tiro la sbuccia incredibilmente. Sembrava un gol fatto.

90' Saranno 4 i minuti di recupero.

89' Ammonito Brahim Diaz per un fallo a centrocampo su Gourna-Douath.

88' Follia di Theo che regala un passaggio orizzontale al limite dell'area: Sesko controlla e prova il sinistro a giro, fuori di poco.

84' Grande intuizione di Origi che regala un gran filtrante in area a Brahim, bravissimo Kohn ad anticipare lo spagnolo in uscita bassa. Milan vicino al raddoppio.

80' Ultimo cambio per il Milan: fuori Saelemaekers, autore del gol del momentaneo pareggio, e dentro Messias.

76' Cross dalla trequarti di Dest che trova Origi, il colpo di testa del belga però è troppo debole per impensierire Kohn.

73' Azione prolungata del Milan, con diversi tocchi in area avversaria, che si conclude con un tiro da fuori di Pobega: potente ma impreciso, palla fuori.

71' Diaz lancia Leao in profondità, il portoghese entra in area e prova a replicare la seconda rete segnata contro l'Inter: chiuso in angolo.

70' Cambio per il Milan, esce De Ketelaere ed entra Brahim Diaz.

70' Dest prova il filtrante alto per Origi, il portiere avversario esce e spazza.

67' Ammonito Gourna-Douath per un fallo a centrocampo su Theo Hernandez.

65' Cambi per il Salisburgo: fuori Fernando e Kameri, dentro Sesko e Gourna-Douath.

63' Pobega si prepara bene alla conclusione dal limite e lascia partire un sinistro un po' strozzato: palla fuori non di molto.

62' Botta da fuori di Seiwald, bravo Maignan a distendersi e deviare al lato.

60' Kameri accelera sulla sinistra, Pobega lo atterra: punizione da posizione pericolosa per il Salisburgo. Ulmer va direttamente in porta, Origi spizza di testa e devia in angolo.

57' Triplo cambio per il Milan: fuori Bennacer, Calabria e Giroud, dentro Pobega, Dest ed Origi.

56' Fernando recupera palla, punta Tomori, si allarga e prova il tiro in area: Maignan blocca a terra.

53' Clamorosa occasione sbagliata dal Salisburgo. Okafor salta Calabria e allarga a sinistra per Kjaergaard, che mette in mezzo per Fernardo: il brasiliano spara alto a pochi metri dalla porta rossonera. Milan graziato.

47' Anche Fernando, come Calabria, prova la botta da fuori: tiro totalmente fuori misura.

47' Calabria prova la soluzione dalla lunga distanza, palla alta sopra la traversa.

46' Subito Leao prova a straripare a sinistra, viene fermato al limite dell'area dalla difesa austriaca, non sensa difficoltà.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per i rossoneri.

Primi quarantacinque minuti molto intensi alla RedBull Arena, partita tosta per i rossoneri. Salisburgo che si presenta propositivo e molto combattivo fin dai primi minuti e quasi sorprende i rossoneri con un pressing asfissiante: man mano che passano i minuti il Milan torna in controllo della gara ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Okafor, abile nel dribblare Kalulu in area e fulminare Maignan. La squadra di Pioli però reagisce dopo una decina di minuti trova il pareggio, meritato, con Saelemaekers: De Ketelaere si abbassa ed è fondamentale per superare il primo pressing, Bennacer conduce e allarga per Leao. Il portoghese mette in mezzo per il numero 56 che con il sinistro non sbaglia. 1-1 all’intervallo, risultato veritiero.

46' Leao tiene palla insistentemente in area e tenta un improbabile elastico invece di servire un liberissimo De Ketelaere. Palla persa, finisce qui il primo tempo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' Giallo per Calabria che sgambetta Ulmer lanciato in contropiede.

41' Primo cambio per il Salisburgo: si fa male Solet, al suo posto Bernardo.

40' GOOOOLLL GOOOOOLLL GOOOOLLL DEL MILAAANN!! ALEXIS SAELEMAEKERS PAREGGIA! Grande azione del Milan che parte con un'ottima uscita dal pressing di De Ketelaere, Bennacer porta palla e serve Leao a sinistra, il portoghese mette in mezzo per Saelemaekers che di sinistro fa gol! 1-1 alla RedBull Arena!

38' Ammonito Tomori per un intervento in scivolata a centrocampo su Okafor.

35' Prima sagasata della partita di Theo che si fa tutto il campo e a ridosso dell'area serve Giroud sulla corsa: il centravanti non capisce le intenzioni del compagno e non controlla il pallone.

32' Bella transizione del Milan che si sposta velocemente da sinistra a destra: Saelemaekers mette in area per l'inserimento di Calabria, il numero 2 rossonero non ci arriva per un soffio.

31' Lancio lungo per Leao, uscita folle del portiere del Salisburgo ma Solet riesce a metterci una pezza.

28' Gol del Salisburgo, Okafor porta i padroni di casa in vantaggio. Erroraccio di Bennacer prima, che perde palla al limite, e Kalulu poi, che si fa fare tunnel in area. Lo svizzero a tu per tu con Maignan non può sbagliare. 1-0 alla RedBull Arena.

26' Azione insistita del Milan, che si conclude con un tiro dai 25 metri di Tonali: conclusione potente ma molto imprecisa.

24' Serie di finte di Fernando al limite dell'area, poi lascia partire il destro: deviato, Maignan blocca senza affanni.

21' Leao prova a sfondare in area dalla sinistra, Dedić lo chiude bene in corner. Primi sprazzi del portoghese. Puntualmente, nulla di fatto da calcio d'angolo.

20' Ora i ritmi sono meno intensi rispetto all'avvio, le due squadre rifiatano un momento. Il Milan prova a fare la partita e mantiene il possesso.

19' Sul corner Tomori prova la botta al volo da fuori, palla svirgolata che prende un giro strano e non esce: De Ketelaere ci si avventa e dal lato corto dell'area la mette in mezzo. Giroud, da ottima posizione, viene anticipato da un difensore.

17' Punizione battuta da Bennacer, allontana la difesa. Sul prosieguo dell'azione Saelemaekers prova la botta da fuori, Solet devi in angolo con un salvataggio fondamentale.

16' Ammonito Capaldo per aver sgambettato Theo Hernandez al limite dell'area di rigore.

15' Altra azione personale di Okafor, che punta Tomori e guadagna un angolo. Lo svizzero sicuramente il più in palla finora del Salisburgo. Sul corner esce con i pugni Maignan; Kjaergaard ci prova da fuori, alto.

13' Salisburgo molto propositivo, fra cambi di gioco e transizioni veloci. Il Milan per ora si chiude bene.

9' Splendido filtrante di De Ketelaere sulla corsa di Giroud lanciato verso la porta, il francese però pecca nel controllo e sfuma l'occasione.

7' Giroud recupera palla da ottima posizione, entra in area dalla destra ma invece di servire Leao al centro prova un'improbabile conclusione da posizione defilata: facile per il portiere.

6' Buona transizione del Milan con De Ketelaere, che porta palla e serve Saelemaekers sulla destra: il belga mette in mezzo, si rifugia in angolo la difesa del Salisburgo. Sugli sviluppi del corner palla allontanata, Calabria prova la conclusione al volo ma spara altissimo.

5' Grande ritmo, con il Salisburgo che pressa a tutto campo senza tregua.

3' Il MIlan risponde subito con una progessione di Theo, ben servito da Tonali: il terzino prova il dribbling in area ma viene chiuso bene dai difensori avversari. Ritmi molto alti fin da subito.

2' Un'altra occasione per Capaldo, che dopo un rimpallo in area prova il tiro al volo all'interno dei 16 metri: palla sbucciata, tiro che finisce al lato.

1' Subito Salisburgo in avanti, con Capaldo che colpisce di testa in area: traiettoria insidiosa ma che non trova la porta.

1' Fischio d'inizio, comincia la Champions League del Milan. Primo pallone giocato dal Salisburgo.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa grigio metallizzato per i padroni di casa, maglia rossonera per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla RedBull Arena! Comincia qui la Champions League 22/23 del Milan: i ragazzi di mister Pioli, dopo l’esperienza formativa dello scorso anno, cominciano la nuova stagione europea sul campo del Salisburgo con tanta voglia di fare bene e dimostrare di poter essere competitivi anche ai massimi livelli. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione di questo match di Champions League!

LE FORMAZIONI

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedić, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. A disp: Mantl, Walke, Van Der Brempt, Baidoo, Adamu, Simic, Diarra, Gourna-Douath, Sesko, Wober, Bernardo. All.: Jaissle

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Dest, Kjaer, Gabbia, Pobega, Messias, Brahim Diaz, Origi. All.: Pioli.

ARBITRO: Srdjan Jovanović (SRB)

ASSISTENTI: Uroš Stojković (SRB), Milan Mihajlović (SRB)

IV UOMO: Novak Simović (SRB)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Benoît Millot (FRA)