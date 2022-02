LIVE MN - SAL-MIL (2-2): pareggio amaro a Salerno, troppe occasioni sprecate

È un pareggio amaro quello maturato all'Arechi di Salerno, con il Milan che non è riuscito a concretizzare a sufficienza l'enorme mole di occasioni da gol avute. Uno stop che non ci voleva, ma i ragazzi di Pioli possono prendersela solo con loro stessi: la scarsa precisione negli ultimi 30 metri ha penalizzato ancora una volta i rossoneri. Male anche diversi singoli oggi.

94' Termina qui il match.

92' Ultimi attacchi del Milan davvero troppo frettolosi e imprecisi. Florenzi e Rebic buttano in mezzo palloni quasi a caso...

90' Quattro minuti di recupero.

88' Ultimi sforzi del Milan, la Salernitana però si chiude bene. E il tempo passa...

86' Cross teso di Flroenzi dalla destra, Fazio spizza e la rende facile per Sepe.

84' Ora è la Salernitana a spingere, il Milan non riesce a sfruttare il momento positivo dopo il pareggio di Rebic.

83' Romagnoli saltato dall'avversario, lo stende: giallo per il capitano rossonero.

81' Cambio per la Salernitana: fuori Djuric, dentro Mikael.

80' Cross dalla sinistra di Theo, Giroud svetta e colpisce di testa: palla alta non di troppo.

79' Il Milan ora vuole provare a vincerla, il tempo a disposizione c'è.

77' GGGOOOOLLLLL GGGOOOLLLLL GGGOOOLLLLL DEL MILAAAANN!! ANTE REBIC DAI 25 METRI BEFFA SEPE!!! 2-2 A SALERNO! Destro secco del croato che si insacca all'angolino basso!!

76' Giro palla del Milan sulla trequarti, poi Kessie sbaglia un appoggio facile facile per Theo. L'ivoriano non è entrato bene in partita.

73' Cambi per il Milan: fuori Messias e Calabria, dentro Saelemaekers e Florenzi.

72' Gol di Djuric, Salernitana in vantaggio. Kessie liscia in modo goffo l'intervento in area, Djuric ne approfitta e di testa segna agevolmente. Anche Tomori non perfetto nella marcatura sull'attaccante. 2-1 Salernitana.

71' Rebic tenta il tiro da centrocampo dopo un fischio di Fabbri: ammonito per aver calciato via il pallone. Proteste del croato.

70' Cambi per la Salernitana: fuori Kastanos e Ribery, dentro Obi e Perotti.

69' Leao prova la botta da fuori, Sepe imprecisio devia in angolo.

67' Ribery si fa male calciando, non ce la fa: al suo posto entrerà Diego Perotti.

66' Follia di Maignan che prova il dribbling in area su Bonazzoli: l'attaccante ruba palla al portiere e prova addirittura la rabona. Molto bravo Romagnoli a salvare a porta vuota.

64' Splendido contropiede Milan innescato da un tacco di Leao, ma è lo stesso portoghese a sbagliare il passaggio decisivo per Rebic a ridosso dell'area. Quanta imprecisione...

61' Primi 15 minuti della ripresa con il Milan che spinge tantissimo: manca la giocata decisiva negli ultimi metri.

60' Cambio per il Milan: fuori Diaz, dentro Rebic.

59' Incredibile errore a tu per tu di Giroud con Sepe: il francese si fa ipnotizzare e sbaglia un'occasione enorme. Poi viene ammonito per un fallo in attacco su Fazio.

58' Ribery prova lo spunto personale sulla sinistra: fortunatamente il cross del francese non trova Djuric in mezzo all'area.

56' Bel cross di Messias dalla destra, Leao prova lo stacco di testa per il tiro a botta sicuro ma Mazzocchi chiude tutto.

55' Solita corsa infermabile di Theo, che arriva al limite dell'are avversaria e viene buttato a terra fallosamente: incredibilmente Fabbri lascia correre.

54' Cross di Kessie dalla destra, Romagnoli fa la sponda per Giroud che però non si accorge di essere solo e prova la conclusione frettolosa di testa: palla al lato. Occasione sprecata.

53' Slalom di Leao sulla trequarti, Kastanos lo ferma con le cattive. Punizione per il Milan. Batte Theo: tanta confusione in area ma nessuno trova il tocco vincente.

52' Fallo tattico di Ederson a centrocampo su Calabria: ammonito.

49' Grandissimo spazio in avanti per il Milan ma Romagnoli sbaglia incredibilmente un passaggio facile per Giroud. Ennesima occasione non sfruttata.

48' Dopo un'azione manovrata in avanti cross preciso di Tonali per Leao, il portoghese tenta la rovesciata spettacolare: la palla sfiora l'incrocio. Sfortunato qui Rafa, il gesto tecnico meritava di essere premiato col gol.

47' Grande palla in area per Leao, Dragusin rimonta il portoghese e allontana. Era una buona occasione.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per il Milan. Subito palla lunga per Giroud, non riesce la sponda al francese.

- Cambio per il Milan durante l'intervallo: esce Ismael Bennacer, entra Franck Kessie.

Primo tempo non positivo per il Milan, che passa subito in vantaggio al quinto minuto con un piatto preciso di Messias, imbeccato ottimamente da Theo Hernandez. Poi i rossoneri abbassano un po' il ritmo e la guardia, ne approfitta la Salernitana con Bonazzoli che ribadisce il pallone in rete in sforbiciata dopo un'uscita sbagliata di Maignan. Si risveglia il Milan: tante occasioni, ma anche tanta imprecisione negli ultimi trenta metri.

49' Fine primo tempo.

48' Occasione Milan con Theo che mette in mezzo dal fondo, palla a metà tra Diaz e Leao. Altra occasione non sfruttata nell'area avversaria.

47' Theo parte come un treno dalla difesa dopo un grande intervento in scivolata: il francese arriva sulla trequarti avversaria ma sbaglia il tocco per Leao. Ancora imprecisione in avanti per i rossoneri.

46' Ci saranno tre minuti di recupero.

45' Giroud prova a beffare di testa Sepe che era uscito nella terra di nessuo: la conclusione è debole, il difensore della Salernitana non ha problemi.

44' Lancio di Tonali sulla sinistra per Leao, Dragusin chiude con un grande intervento. Milan che chiude il primo tempo in attacco.

43' Che spreco di Leao! Giroud serve ottimamente il portoghese in area, che però non va sul cattiveria sul pallone: dribbling di troppo ed occasione sprecata.

41' Splendido uno-due sulla sinistra fra Leao e Theo, il portoghese arriva sul fondo e mette in mezzo: Messias si fionda sulla palla in area piccola, Sepe chiude sul brasiliano in modo efficace. Occasione Milan.

40' Il Milan attacca con insistenza, ma manca lucidità nell'ultima giocata. Salernitana molto aggressiva e reattiva in difesa.

39' Fallo intenzionale su Theo a centrocampo per evitare una ripartenza, anche qui niente giallo per il giocatore della Salernitana.

38' Il Milan prova a sfondare centralmente, la difesa campana per ora si chiude bene.

36' Lancio lungo di Maignan per Leao, che per un soffio non aggancia al limite dell'area avversaria. Azione quasi fotocopia di quella di domenica scorsa con la Samp.

34' Ammonito Bennacer per un fallo tattico a centrocampo. L'algerino era diffidato, salterà l'Udinese. Pochi istanti fa stesso fallo di Ribery, ma lì la sanzione non è scattata.

33' Contropiede Milan con Leao, ma al momento del passaggio sbaglia la scelta: palla centrale per Tomori intercettata, ma c'era Theo libero a sinistra.

29' Gol della Salernitana. Bonazzoli in sforbiciata a porta vuota dopo un'uscita incerta di Maignan che si scontra con Tomori. 1-1 Salernitana, non bene l'estremo difensore rossonero.

27' Ottimo lavoro di recupero di Messias: intercetta il pallone in difesa e si fa fare fallo. La squadra respira.

26' Tonali prova a rientrare.

24' Scontro Ederson-Tonali in mezzo al campo, entrambi i giocatori rimangono a terra dopo il contatto. Si scalda Kessie.

22' Tacco di Giroud a liberare Leao al limite dell'area: il sinistro dal limite del portoghese è deviato in corner.

20' Prova a spingere la Salernitana, Milan un po' impreciso in fase d'impostazione.

17' Bennacer prova la conclusione sul palo del portiere, ottimo l'intervento di Sepe che neutralizza il bel tiro dell'algerino.

16' Splendido lancio di Bennacer per Leao che scappa verso la porta di Sepe: atterrato, punizione per il Milan da buona posizione.

15' Cambio per la Salernitana: esce Radovanovic, problema fisico per lui, ed entra Ederson.

12' Palla lunga per Diaz che arriva in area, tiene botta con Fazio e allarga per Messias: il brasiliano crossa, deviato in angolo. Dal corner nulla di fatto, allontana la difesa.

9' Palla dalla destra per Djuric, che da posizione interessante prova la sponda di testa: Maignan blocca.

8' Salernitana che prova a ripartire dopo aver conquistato il pallone, Tomori ferma Bonazzoli a centrocampo mordendogli le caviglie.

5' GGGOOOLLLL GGGOOOLLLLL GGGOOOOLLLLL DEL MILAN!! JUNIOR MESSIAS LA SBLOCCA!!! Theo parte da centrocampo e imbocca le vie centrali, facendo saltare tutte le marcature: palla a Messias che a tu per tu con Sepe la piazza!! 0-1 Milan!!

4' Primo da tiro dal limite della Salernitana, Maignan blocca a terra con sicurezza.

3' Azione pericolosa della Salernitana a sinistra con Bonazzoli che in area fa la sponda per Ribery: il francese in area di rigore liscia il pallone.

2' Bennacer prova la sventagliata per Theo: il passaggio non è preciso, Sepe intercetta il pallone.

1' Fischio d'inizio, si comincia! Primo pallone del match per la Salernitana.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: maglia granata per i padroni di casa, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Arechi. I rossoneri di Pioli affrontano la Salernitana, prima in classifica contro ultima. Ma per 90 minuti i rossoneri dovranno dimenticarsi del piazzamento e pensare solo al campo: sarà sicuramente una sfida impegnativa, ma il Diavolo cerca i tre punti per consolidare la prima posizione in attesa delle avversarie. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

SALERNITANA (4-4-2): Sepe, Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri, Kastanos, Radovanovic, Coulibaly, Ribery, Djuric, Bonazzoli. A disposizione: Belec, Gagliolo, Veseli, Jorszynski, Zortea, Ederson, Bohinen, Obi, Mikael, Perotti, Mousett, Kechrida. All.: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Ballo Toure, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Krunic, Kessiè, Bakayoko, Castillejo, Saelemaekers, Maldini, Rebic. All.: Pioli.

Arbitro: Fabbri da Ravenna.