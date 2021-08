LIVE MN - Sampdoria-Milan (0-1) - Diaz-gol, i rossoneri partono bene

Buona la prima. Il Milan supera 1-0 la Sampdoria grazie al gol di Brahim Diaz nel primo tempo e porta a casa i primi tre punti della stagione. Partita tosta, che i rossoneri hanno condotto in porto con personalità. Buona la prestazione di Giroud, impeccabile Maignan (decisivo nella ripresa su Gabbiadini), di livello la performance di Sandro Tonali. Insomma, Pioli può sorridere: la sua quadra è partita col piede giusto.

94' Finisce qui: il Milan vince 1-0.

93' Milan a un passo dal gol. Destro a giro dal limite di Rebic e pallone che sfiora il palo alla sinistra di Audero.

92' Ammonizione per Bereszynski, che commette un intervento durissimo su Theo Hernandez.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Cartellino giallo per Murru.

88' Cambio per il Milan: fuori Calabria, dentro Romagnoli.

87' Samp pericolosa. Tiro insidioso di Candreva e pallone che esce di un soffio. Che brivido per il Milan!

86' Ammonizione per Kjaer.

85' Sostituzione per la Sampdoria: Silva in campo al posto di Ekdal.

84' Angolo per la Sampdoria: traversone in area, colpo di testa di Yoshida e pallone bloccato da Maignan.

81' Cambio per il Milan: esordio per Florenzi, che prende il posto di Saelemaekers.

79' Corner per il Milan: cross in mezzo, libera la retroguardia blucerchiata.

76' Calcio d'angolo per la Samp: pallone in mezzo, tiro di Colley e poi fallo su Maignan. Punizione per il Milan.

74' Tentativo della Sampdoria con Quagliarella: conclusione sporcata e pallone docile tra i guantoni di Maignan.

71' Due sostituzioni anche per la Sampdoria: Verre e Murru in campo al posto di Gabbiadini e Augello.

69' Doppio cambio per il Milan: Rebic e Bennacer prendono il posto di Leao e Brahim Diaz.

66' Tentativo dalla distanza di Brahim Diaz, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Audero.

65' Match sempre in bilico a Marassi. Le squadre si allungano.

61' Calabria ci prova da fuori col mancino: pallone che sfiora la traversa.

57' Punizione per il Milan, non siamo lontanissimi dalla porta di Audero: cross in mezzo, colpo di testa di Kjaer e pallone che sfila sul fondo.

52' Clamoroso errore di Theo Hernandez in area, ma Maignan compie una grande parata su Gabbiadini.

49' Punizione da ottima posizione per la Samp: destro di Damsgaard e pallone contro la barriera del Milan.

45' Tutto è pronto. Fischio di Guida: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si comincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Buon primo tempo a Marassi. Decide, per il momento, il gol di Brahim Diaz, che sfrutta al meglio un assist di Calabria per battere Audero. Il portiere della Samp, non impeccabile sulla rete milanista, ha effettuato un paio di parate decisive (su Leao e Giroud), dall'altra parte Maignan si è ben destreggiato in alcune situazioni. Il Milan avrebbe certamente meritato qualcosa di più. Buona, fin qui, la prestazione di Giroud.

47' Fine primo tempo.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

40' Pallone in area per Giroud, che controlla e calcia con il sinistro, ma Audero è bravo a deviare. Il francese era comunque in offside.

37' La Sampdoria prova ad alzare il proprio baricentro, ma il Milan difende con ordine.

33' Cartellino giallo per Gabbiadini.

32' Calcio d'angolo per la Sampdoria: pallone in area, il Milan recupera palla e riparte.

29' Quagliarella ci prova da fuori, ma il suo tiro finisce ampiamente a lato.

28' Angolo per la Sampdoria: pallone dentro ma troppo lungo per tutti.

27' Ancora Milan. Saelemaekers ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

26' Che occasione per Krunic! Tiro da fuori di Theo, parata di Audero e grande chance per il bosniaco, che da pochi passi calcia sull'esterno della rete.

25' Buoni ritmi in campo.

20' Corner per il Milan: cross in area e fallo in attacco di Giroud.

18' Angolo per la Samp: pallone in mezzo, conclusione e grande parata di Maignan. Ma il gioco era fermo per fuorigioco.

17' Sampdoria pericolosa su punizione: sinistro di Gabbiadini, tocco di Maignan e pallone che sbatte sulla traversa ed esce.

15' Bella giocata di Leao, che si sgancia sulla sinistra e mette in mezzo un bel pallone che nessun compagno raccoglie.

13' Sampdoria pericolosa con Candreva: destro velenoso e pallone che esce di un soffio.

10' Calcio d'angolo per la Samp: traversone in area, poi il pallone finisce sul fondo.

9' GOL GOL GOOOLLL!!! Calabria ruba palla sulla destra e apparecchia per Brahim Diaz, che calcia di prima intenzione e beffa Audero.

6' Angolo per il Milan: pallone dentro, libera la difesa della Sampdoria.

5' Grande chance per Leao, che si sposta il pallone sul sinistro a calcia: Audero devia in corner.

4' Calcio d'angolo per la Sampdoria: cross in mezzo, colpo di testa di Quagliarella e pallone alto sopra la traversa.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Guida: si comincia! Primo pallone del match per la Samp.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia blucerchiata per la Samp, casacca rossonera per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "Ferraris" di Genova. I rossoneri di Pioli affrontano la Sampdoria a domicilio nella prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. A disp.: Falcone, Ravaglia, Chabot,, Depaoli, Ferrari, Murru, Tonelli, Askildsen, Silva, Trimboli, Verre. All.: D'Aversa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (C), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Florenzi, Castillejo, Bennacer, Pobega, Bennacer, Maldini, Rebic. All.: Stefano Pioli.