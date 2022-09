LIVE MN - Sampdoria-Milan (1-2): Messias-Giroud: espugnato il Ferraris. E Maignan ci mette ancora la manona

In inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, il Milan espugna il Ferraris e porta a casa tre punti pesantissimi prima del Napoli. Altrettanto pesante è il rosso a Rafael Leao, che salterà la gara contro i partenopei. Prestazione di squadra dei rossoneri, salvati nel finale da un grandissimo Mike Maignan! Ora testa alla Champions League, dove mercoledì la squadra di Pioli affronterà a San Siro la Dinamo Zagabria.

98' Finisce qui! Il Milan passa a Marassi: 2-1!

96' Espulso Giampalo e un suo collaboratore dopo qualche parole di troppo nei confronti di Fabbri.

96' Sbracciata di Leris su Theo, ammonito il giocatore blucerchiato.

94' Grande lettura difensiva di Calabria, Augello strattona il 2 rossonero e viene ammonito.

93' Giallo per Quagliarella dopo aver calciato via il pallone.

92' Cross di Leris, Maignan fa suo il pallone.

90' Sette minuti di recupero.

89' Altra conclusione di Gabbiadini da fuori area, sfera che si spegne sul fondo.

87' MAIGNAN!! MAIGNAN!! Grande parata del portierone francese su Gabbiadini. Sulla respinta arriva Verre che da posizione defilata colpisce il palo, poi arrica ancora Gabbiadini ma Kalulu chiude tutto.

86' Cambio nella Sampdoria: fuori Villar, dentro Vieira.

82' Corner per il Milan: la difesa blucerchiata spazza via.

78' Doppio cambio nella Samp: fuori Caputo e Djuricic, dentro Quagliarella e Verre.

77' Cambio nel Milan: fuori Pobega, dentro Vranckx.

72' Mancino di Gabbiadini dal limite, Maignan blocca.

70' Cambio nel Milan: fuori De Ketelaere, dentro Bennacer.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! GOOOOOOOOOOOOOLLLL DEEEEL MILAAAAANNNNNN!!! Rigore perfetto di Giroud! Milan nuovamente in vantaggio!!

66' RIGORE PER IL MILAN!

65' Ammonito Villar.

65' VAR! Sul colpo di testa di Giroud c'è una deviazione di mano di Villar.

63' Corner per il Milan: traversone di Tonali, Giroud di testa da buonissima posizione gira male.

62' Destro di Theo Hernandez dal limite, Audero alza sopra la traversa.

58' Cambio nel Milan: fuori Messias, dentro Tomori.

56' Gol della Samp. Cross di Augero per la testa di Djuricic che anticipa Maignan e pareggia i conti. 1-1.

54' Cross di Theo, Pobega gira di testa ma la conclusione termina sul fondo.

53' Sgambata di Theo, Ferrari fa blocco e viene ammonito.

52' Messias ci prova di potenza, palla fuori.

46' Doppio giallo e rosso per Leao. Rovesciata del portoghese che colpisce Ferrati in testa.

45' Inizia la ripresa.

Il Milan chiude i primi quarantacinque minuti in vantaggio grazie alla rete di Messias dopo sei minuti. Gara tutto sommato in controllo da parte dei rossoneri, che hanno avuto più di una occasione per trovare il raddoppio. Da segnalare un gol annullato a De Ketelaere per un fuorigioco considerato attivo da parte di Giroud.

48' Fine primo tempo. Sampdoria 0 - Milan 1

47' Bella giocata di Messias per Giroud, ma Audeto anticipa in uscita bassa.

45' Tre minuti di recupero.

42' Altra occasione per i rossoneri. Leao apre il gas sulla sinistra, passaggio per Giroud che prova ad anticipare Ferrari ma non trova la porta.

41' OCCASIONE MILAN! Pobega trova Theo Hernandez sulla sinitra, cross per Giroud che gira di sinistro e Audero è bravissimo a deviare fuori dallo specchio la conclusione del nove rossonero.

40' Cross di Leao per l'inserimento di Theo Hernandez, ma il mancino al volo del francese termina altissimo.

39' Accelerazione di Leao sulla sinistra e corner guadagnato.

38' Punizione Samp: Sabiri trova Rincon sul primo palo che fa da ponte ma Caputo non arriva in tempo sul pallone.

32' Gara molto fisica a centrocampo. Non bellissima da vedere anche a causa dei tanti fischi dell'arbitro Fabbri.

28' Conclusione di Leao al limite, sfera che termina altissima.

25' Annullato il gol di De Ketelaere. Il fuorigioco di Giroud è considerato attivo nel corso dell'azione.

24' VAR! Fabbri va al monitor per valutare un possibile fuorigioco.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Cross di Leao, Audero sbaglia l'uscita e De Ketelaere di spalla la butta in porta. Ecco il primo gol del talentino belga!!!

16' Sbracciata di Leao e cartellino giallo per il portoghese.

14' Imprecisione in fase di impostazione da parte di Kalulu che scatena la ripartenza della Samp con Leris, ma Calabria è bravo a chiudere tutto.

11' Traversa della Samp! Caputo trova Djuricic al limite, destro secco che si stampa sul palo lungo della porta di Maignan.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Azione da manuale del calcio! Pobega innesca la ripartenza, Leao brucia in velocità Bereszynski, Giroud si fa trovare in profondità, colpo di tacco per De Ketelaere che di prima serve il portoghese, assist per Messias che apre il piattone e non sbaglia!

4' Ci prova la Samp: cross di Augello, Leris al volo ma Theo Hernandez fa una chiusura pazzesca. Sulla ribattuta Sabiri spara altissimo.

3' Cross di Messias per Giroud, ma il francese riesce solo a pizzicare il pallone. Possesso che rimane del Milan.

2' Prima occasione per i rossoneri: De Ketelaere trova Leao in profondità, il portoghese calcia ma Ferrari devia in corner.

0' Si parte! Primo pallone per il Milan!

- Le squadre entrano sul terreno di gioco: Milan con il classico completo rossonero, idem la Samp con pantaloncini bianchi e maglia azzurra.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Milan, sesta giornata di campionato. I rossoneri arrivano dal pareggio contro il Salisburgo in Champions, nonostante una prestazione non brillantissima, con l'obiettivo di rifarsi in campionato e guadagnare la vetta assieme al Napoli. La squadra di Giampaolo, invece, vuole ottenere punti per risalire in classifica. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione di questo match di Serie A!

Formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Léris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. A disp: Contini, Ravaglia, Amione, Conti, Murru, Vieira, Yepes, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella. All.: Giampaolo

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp: Tatarusanu, Mirante, Tomori, Dest, Ballo-Touré, Bennacer, Thiaw, Gabbia, Bakayoko, Vranckx, Brahim Diaz, Saelemaekers, Adli. All.: Pioli.