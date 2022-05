LIVE MN - Sassuolo-Milan (0-3): fine partita. Il Milan è Campione d'Italia!

© foto di nikoreitano6

FINE PARTITA | SASSUOLO 0-3 MILAN (17', 32' Giroud; 37' Kessie)

90' | Due minuti di recupero.

89' | Ancora Leao sulla sinistra a metterla in mezzo per l'accorrente Calabria che calcia a botta sicura, trovando una risposta ottima di Consigli.

87' | Il Sassuolo va vicinissimo al gol della bandiera con Traorè, che coglie il palo con una conclusione dal limite.

81' | Entrano Florenzi e Romagnoli per Saelemaekers e Tomori. Poi Pioli si gira verso i tifosi che lo invocano con il coro Pioli is on fire ed esulta: boato del Mapei.

78' | Aveva segnato Ibrahimovic! Delusione tra i tifosi rossoneri: Leao, autore dell'assist, è partito in fuorigioco e il gol è annullato.

72' | Dopo il cooling break di metà seconda frazione, entra Zlatan Ibrahimovic tra gli applausi a decibel altissimi di tutto lo stadio; gli lascia il posto Giroud. Nel Milan entra anche Brahim Diaz al posto di Krunic.

67' | Secondo cambio nel Sassuolo: esce Berardi, acciaccato dopo una conclusione da lontano, ed entra Defrel.

60' | Ancora una grande azione del Milan con Theo che serve in mezzo Giroud, il quale sponda di tacco per Leao che, però, era poco più avanti. Azione sfumata.

54' | Secondo giallo nel Sassuolo: dopo Maxime Lopez ammonito anche Kyriakopoulos per fallo tattico a centrocampo.

49' | Classica azione di Berardi che calcia a giro col mancino: palla ampiamente fuori.

46' | Comincia la ripresa con un cambio per parte: nel Milan esce l'ammonito Tonali per Bennacer, mentre nel Sassuolo entra Magnanelli per Matheus Henrique.

INIZIO SECONDO TEMPO | SASSUOLO 0-3 MILAN (17', 32' Giroud; 37' Kessie)

----

FINE PRIMO TEMPO | SASSUOLO 0-3 MILAN (17', 32' Giroud; 37' Kessie)

Si chiudono sul risultato di i primi 45 minuti al "Mapei Stadium" tra Sassuolo e Milan. Primo tempo assolutamente mostruoso per il Milan, capace di creare una marea di occasioni (la maggior parte sventate da un ottimo Consigli) e di segnare tre goal: doppietta di Giroud tra 17' e 32' e rete di Kessie al 38'; denominatore comune: Leao, autore di tre assist da fenomeno. Per mostrare tutta la potenza rossonera in questa prima frazione nel finale c'è anche spazio per un grandissimo intervento di Maignan su colpo di testa di Frattesi. Poi Doveri manda tutti negli spogliatoi: restano altri 45 minuti. Poi si vedrà.

45' | Tre minuti di recupero.

42' | Punizione di Berardi perfetta per l'inserimento di Frattesi che trova un intervento super di Maignan. Sulla respinta è Krunic ad immolarsi sul destro potente di Scamacca.

40' | Il Milan recupera palla sulla trequarti servendo Leao, il quale, dopo aver dribblato due giocatori, calcia secco trovando l'ottima risposta di Consigli.

38' | GOOOOOOOOOOOOAAAAAAAALLLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAAN! Krunic recupera il pallone e serve in verticale Leao sulla destra, il quale, dal fondo, appoggia all'indietro verso Kessie che calcia un bomba sotto la trasversa trovando il terzo gol rossonero. SASSUOLO 0-3 MILAN (17', 32' Giroud; 37' Kessie)

35' | Primo giallo del match per Tonali, reo di proteste eccessive dopo un fallo abbastanza sereno su Berardi in mezzo al campo.

33' | ANCORA MILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN! Leao ruba ancora il pallone a Ferrari e si porta sulla linea di fondo, trovando el paso de la muerte per il liberissimo Giroud: tiro a botta sicura e gol! SASSUOLO 0-2 MILAN (17', 32' Giroud)

30' | Si fa vedere anche il Sassuolo. Punizione di Raspadori per il colpo di testa alto di Ayahn.

25' | I 30 grandi del Mapei Stadium consigliano a Doveri il cooling break: squadre a raffreddarsi presso le panchine.

22' | Azione tambureggiante del Milan con Krunic che, da fondo campo, non riesce a crossare in mezzo; è Leao, però, che recupera subito il pallone mettendolo in mezzo per Giroud, il quale devia trovando la deviazione salva risultato di Ferrari. Sulla palla lanciata che ne scaturisce, Saelemaekers appoggia per Tonali che calcia una mina dai 30 metri, trovando la grande parata di Consigli. Sul corner che ne segue, Saelemaekers colpisce al volo trovando ancora la respinta di Consigli; pallone che, poi, finisce sui piedi di Theo che mette in mezzo per Kessie, la cui deviazione a porta spalancata viene respinta miracolosamente da Consigli.

17' | MILAAAAAAAAAAAAAAAAANNNN IN VANTAGGIOOOOOOOOOOO! Pressing di Leao su Ayhan che perde palla, lasciando campo aperto al portoghese che vola, mette in mezzo per Giroud che buca Consigli sotto le gambe. SASSUOLO 0-1 MILAN (17' Giroud)

14' | Altra occasione degna di nota per il Milan. Theo vola sulla fascia e crossa in mezzo verso Giroud che non tocca e verso Leao, il quale non ci crede troppo e vede sfilare il pallone a porta spalancata.

12' | Ancora Milan! Leao supera Muldur in dribbling e calcia dal vertice sinistro dell'area, trovando la respinta di Consigli che è anche fortunato nel non trovare alcun rossonero pronto a fare il tap-in a porta vuota.

8' | Il Sassuolo perde palla grazie ad un super Tonali che, riconquistando palla al limite, serve Leao, il cui tiro, da ottima posizione, viene deviato clamoramente da Ferrari. Sul calcio d'angolo che ne segue, il colpo fortuito di Tomori dall'area piccola viene salvato miracolosamente da un giocatore di casa fermo sulla linea. Ancora Milan, però: lancio di Theo Hernandez per l'inserimento di Saelemaekers che, a tu per tu con Consigli, si fa respingere il tiro in corner. Incredibile!

8' | Prima grande occasione per il Milan! Punizione dalla trequarti battuta da Saelemaekers a cercare Giroud che, abbastanza libero, colpisce di testa trovando la risposta pronta di Consigli.

7' | Prima sgroppata a tagliare il campo di Theo Hernandez, fermato fallosamente da Matheus Henrique; l'arbitro Doveri, però, sceglie di non ammonire il neroverde.

6' | Segnale del Sassuolo che palleggia e prova la conclusione verso la porta con Berardi; il pallone, però, finisce abbondantemente alto oltre la traversa.

3' | Inizio aperto di partita: il Milan punta su Leao e gli inserimenti, mentre il Sassuolo predilige l'azione manovrata. Per ora nessuna occasione da gol da segnalare.

1' | Comincia ora il match al "Mapei Stadium". In una cornice abbondantemente milanista, il primo pallone è giocato dai rossoneri, che attaccano, in completo interamente bianco, da destra verso sinistra.

-----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disp.: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Peluso, Rogério, Tressoldi; Đuričić, Magnanelli, Traorè; Ceide, Ciervo, Defrel. All.: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Messias; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

-----

Amici ed amiche di Milannews.it, buonasera a tutti!

Ci siamo! Siamo giunti all'ultima giornata di campionato e il Milan ha il destino tricolore nelle proprie mani; contro il Sassuolo, infatti, servirà o vincere o pareggiare per laurearsi Campione d'Italia, a prescindere dal risultato dell'Inter, impegnata in contemporanea in casa contro la Sampdoria. La nostra redazione - come sempre - vi propone il live testuale del match con tutte le azioni principali. Buona partita!