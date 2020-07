LIVE MN - Sassuolo-Milan (1-2) - Tre punti nel segno di Ibrahimovic

Altro giro, altra vittoria: il Milan post-Covid non sbaglia un colpo. Il 2-1 in trasferta contro il Sassuolo è un risultato prezioso in chiave Europa. Grazie alla doppietta di Ibrahimovic i rossoneri balzano al quinto posto in classifica, in attesa della risposta della Roma. La corsa della squadra di Pioli prosegue: ora sotto con l'Atalanta.

93' Fischio finale: il Milan batte 2-1 il Sassuolo.

92' Ripartenza pericolosa del Sassuolo, che poi va al tiro con Traore da posizione centrale: il pallone finisce alto sopra la traversa.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' Sostituzione per il Sassuolo: Traore prende il posto di Caputo.

85' Ammonizione per Bonaventura.

81' Calcio d'angolo per il Milan: il pallone arriva a Calabria, che calcia al bolo ma spara alto.

80' Cosa ha sbagliato Bonaventura! Per due volte, con Consigli a terra, Jack spara sul corpo del portiere del Sassuolo!

78' Doppio cambio per il Milan: fuori Bennacer e Calhanoglu, dentro Biglia e Bonaventura.

76' Cartellino giallo per Laxalt.

74' Milan vicino al 3-1 con Bennacer: sinistro dal limite e pallone che colpisce il palo esterno.

69' Buona occasione per Calabria, che ci prova con il destro da posizione defilata: pallone alto sopra la traversa.

68' Cambio per il Sassuolo: Djuricic sostituisce l'infortunato Boga.

65' Milan a un passo dal gol. Triangolo Ibra-Kessié-Ibra, ma poi lo svedese si incarta davanti a Consigli.

61' Ammonizione per Bennacer.

57' Match aperto al "Mapei Stadium". Il Sassuolo non rinuncia ad attaccare.

52' Sassuolo in attacco con Rogerio: tiro-cross e pallone facile tra i guantoni di Donnarumma.

49' Possesso palla del Milan in questo avvio di secondo tempo.

45' Tutto è pronto. Fischio di Pairetto: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Triplo cambio per il Sassuolo: entrano Boga, Kyriakopoulos e Magnanelli, escono Muldur, Haraslin e Raspadori. Nel Milan Laxalt al posto di Theo Hernandez.

Primo tempo ricco di emozioni al "Mapei Stadium". Bella partita tra Sassuolo e Milan: i rossoneri passano in vantaggio con Ibrahimovic, che sfrutta un cross al bacio di Calhanoglu per battere Consigli. I padroni di casa pareggiano con Caputo su rigore, ma Zlatan, poco dopo, servito ancora da Hakan, riporta avanti la squadra di Pioli. Nel finale espulso Bourabia per doppia ammonizione, mentre il Milan ha perso Conti e Romagnoli per infortunio.

51' Fine primo tempo.

50' Sassuolo in dieci uomini: secondo giallo ed espulsione per Bourabia.

49' Corner per il Sassuolo: pallone dentro, Rebic allontana.

47' GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Contropiede del Milan, Calhanoglu vede e premia l'inserimento di Ibrahimovic: dribbling su Consigli e pallone in rete.

46' Calcio d'angolo per il Sassuolo: cross in mezzo, Ibrahimovic mette fuori di testa.

45' Ci saranno 6 minuti di recupero.

42' GOL DEL SASSUOLO! Caputo non sbaglia dagli undici metri.

41' Calcio di rigore per il Sassuolo.

39' Gioco fermo: Pairetto al VAR per analizzare un possibile fallo di mano in area di Calhanoglu.

37' Cartellino giallo per Theo Hernandez.

33' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Sassuolo.

32' Che occasione per il Milan! Ibra, a due passi da Consigli, non riesce a insaccare di testa.

32' Niente da fare per Romagnoli: in campo Gabbia.

31' Il Sassuolo ci prova con Raspadori: destro dal limite e pallone alto sopra la traversa.

30' Infortunio anche per Romagnoli: il capitano èa bordo campo per le cure.

25' Bel match al Mapei Stadium. Le due squadre si affrontano a viso aperto.

23' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Kessié e pallone che esce si un soffio. Rossoneri vicini al raddoppio.

22' Ammonizione per Bourabia: brutto fallo su Ibra.

19' GOL GOL GOOOLLL!!! IBRAHIMOVIC!!! Cross dalla destra di Calhanoglu e colpo di testa vincente di Ibra.

17' Punizione da ottima posizione per il Milan: destro di Ibra e pallone alto sopra la traversa.

15' Bella giocata di Rebic. Dribbling secco e destro dal limite: Consiglio blocca senza affanno.

14' Dall'altra parte. Berardi ci prova con il mancino, ma il suo tiro è troppo centrale per impensierire Donnarumma.

13' Opportunità per il Milan. Rebic, servito in verticale da Calhanoglu, entra in area avversaria e mette in mezzo per Ibra, che viene anticipato.

11' Conti non ce la fa: al suo posto entra Calabria.

9' Gioco fermo: infortunio per Conti.

7' Corner per il Sassuolo: pallone in area, Ibrahimovic allontana di testa.

6' Il Sassuolo ci prova da fuori con Locatelli: conclusione con il destro e pallone sul fondo.

4' Calcio d'angolo per il Sassuolo: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Pairetto: si comincia! Primo pallone del match per il Sassuolo.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia neroverde per il Sassuolo, completo bianco per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Manca poco al fischio d'inizio di Sassuolo-Milan, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Un match che promette scintille, tra due squadre in salute e che segnano tanto. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogeiro; Locatelli, Bourabia; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo. A disp.: Pegolo, Turati, Magnanelli, Boga, Djuricic, Toljan, Traore, Magnani, Piccinini, Ghion, Manzari, Kyriakopoulos. All.: De Zerbi

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebić; Ibrahimović. A disp.: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Bonaventura, Krunić, Paquetá, D. Maldini, R. Leao. All.: Pioli