LIVE MN - Sorteggi gironi UCL: Milan nel girone E con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria

- I GIRONI:

GIRONE A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

GIRONE B: Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, Bruges

GIRONE C: Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzeň

GIRONE D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting, Marsiglia

GIRONE E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria

GIRONE F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic

GIRONE G: Manchester City, Siviglia, B. Dortmund, Copenhagen

GIRONE H: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

18.23 - Si parte! Iniziano i sorteggi dei gironi di Champions League!

18.16 - Saranno Hamit Altintop e Yaya Tourè a estrarre le palline con i giorni e le squadre.

18.08 - Intervenuto durante la cerimonia di presentazione dei sorteggi dei gironi di Champions League, Aleksander Ceferin ha parlato così di Arrigo Sacchi, premiato Presidente Uefa 2022: "Sacchi è stato un visionario, le sue squadre attaccano in casa e fuori, e questo non era così comune. Allora fu una sorpresa, soprattutto per una squadra italiana. Lui diceva: "E' meglio avere la palla che lasciarla agli altri ed è meglio attaccare che difendere".

17.53 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan sarà rappresentato oggi ai sorteggi di Champions da Franco Baresi, Vice Presidente Onorario, e Daniele Massaro, Brand Ambassador. L'estrazione dei gruppi avverrà alle ore 18 in quel di Istanbul, sede della prossima finale.

Quali sono le date della fase a gironi di Champions League?

1° giornata: 6/7 settembre

2° giornata: 13/14 settembre

3° giornata: 4/5 ottobre

4° giornata: 11/12 ottobre

5° giornata: 25/26 ottobre

6° giornata: 1/2 novembre



-

Sorteggio ottavi di finale:

7 novembre

-

l sorteggio vedrà la partecipazione di 32 squadre, suddivise in quattro fasce di teste di serie:

Fascia 1

Real Madrid (ESP) 124.000

Eintracht Frankfurt (GER) 61.000

Manchester City (ENG) 134.00

AC Milan (ITA) 38.000

Bayern München (GER) 138.000

Paris Saint-Germain (FRA) 112.000

Porto (POR) 80.000

Ajax (NED) 82.000

Fascia 2

Liverpool (ENG) 134.000

Chelsea (ENG) 123.000

Barcellona (ESP) 114.000

Juventus (ITA) 107.000

Atlético de Madrid (ESP) 105.000

Sevilla (ESP) 91.000

Lipsia (GER) 83.000

Tottenham Hotspur (ENG) 83.000

Fascia 3

Borussia Dortmund (GER) 78.000

Salisburgo (AUT) 71.000

Shakhtar Donetsk (UKR) 71.000

Inter (ITA) 67.000

Napoli (ITA) 66.000

Benfica (POR) 61.000

Sporting CP (POR) 55.000

Bayer Leverkusen (GER) 53.000

Fascia 4

Rangers (SCO) 50.200

Dinamo (CRO) 49.500

Marsiglia (FRA) 44.000

Copenaghen (DEN) 40.500

Club Brugge (BEL) 38.500

Celtic (SCO) 33.000

Viktoria Plzeň (CZE) 31.000

Maccabi Haifa (ISR) 7.000

-

Quali squadre sono accoppiate nel sorteggio di Champions League?

Per garantire che i club accoppiati della stessa nazione giochino in giorni separati, gli otto gironi saranno distinti per colore: i gruppi da A a D saranno rossi e i gruppi da E a H saranno blu. Quando una squadra abbinata viene estratta, ad esempio, in uno dei gironi rossi (A, B, C o D), l'altra squadra abbinata – una volta sorteggiata – sarà automaticamente assegnata ad uno dei quattro gironi blu (E , F, G o H). Gli abbinamenti sono i seguenti:

A Real Madrid e Barcellona

B Eintracht e Lipsia

C Manchester City e Liverpool

D AC Milan e Napoli

E Bayern e B. Dortmund

F PSG e Marsiglia

G Porto e Benfica

H Chelsea e Tottenham

I Juventus e Inter

J Atlético de Madrid e Siviglia

K Rangers e Celtic

-

Come funziona il sorteggio della fase a gironi di Champions League?

Il sorteggio vede la partecipazione di 32 squadre: 26 squadre che accederanno direttamente alla fase a gironi e le sei vincitrici degli spareggi.

Le squadre sono state divise in quattro vasi di seeding. La fascia 1 è composta dai campioni in carica, dai vincitori della UEFA Europa League e dai campioni di Inghilterra, Italia, Germania, Francia, Portogallo e Olanda. Le fasce da 2 a 4 sono state determinate dalla classifica dei coefficienti del club.

Nel caso di federazioni con due rappresentanti, i club sono stati abbinati in modo da dividere le partite tra martedì e mercoledì. Laddove le federazioni hanno tre rappresentanti, solo due club saranno abbinati. Nel caso di associazioni con quattro o cinque rappresentanti verranno effettuati due accoppiamenti. Questi abbinamenti devono essere basati sul pubblico televisivo.

Nessuna squadra può giocare contro una squadra della propria federazione. Eventuali altre restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio.

-

Cosa succede dopo?

Le partite saranno confermate dopo il sorteggio per una fase a gironi che sarà contratto per un periodo di otto settimane questo autunno a causa della Coppa del Mondo FIFA 2022.

Le prime due squadre di ogni girone accedono agli ottavi di finale.

Le terze classificate di ogni girone si trasferiranno agli spareggi degli ottavi di finale di UEFA Europa League, dove affronteranno le seconde classificate dei gironi di UEFA Europa League per i posti agli ottavi.

-

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale dei sorteggi dei gironi della nuova edizione della Champions League 22/23. Il Milan di Mister Pioli, grazie alla vittoria dello Scudetto della passata stagione, ha ottenuto un posto in prima fascia. Per il secondo anno consecutivo, quindi, i rossoneri parteciperanno alla Champions. Rimanete con noi per scoprire gli avversari del Milan ai gironi!