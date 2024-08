live mn Sorteggio Champions finito! Ecco tutte le 8 avversarie del Milan: Real, Liverpool e Leverkusen spauracchi

19.08 - Termina qui il sorteggio della League Phase di Champions League. Ricordiamo gli avversari del Milan: Liverpool, Brugge, Stella Rossa e Girona in casa. Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava. Le date saranno rese note solamente sabato 31 maggio, poiché sarà necessario far coesistere il calendario di Champions League con quello di Europa e Conference League, i cui sorteggi avverranno domani.

19.07 - Ecco la quarta fascia. Le avversarie del Girona: Liverpool, Paris Saint-Germain, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV Eindhoven, Slovan Bratislava, Sturm Graz.

Ecco le avversarie del Bologna: Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting CP, Monaco e Aston Villa

Ecco le avversarie dell'Aston Villa: Bayern, Lipsia, Juventus, Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna e Monaco

Ecco le avversarie dello Stoccarda: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Stella Rossa, Sparta Praga e Slovan Bratislava

Ecco le avversarie dello Sturm Graz: Lipsia, Dortmund, Brugge, Atalanta, Sporting CP, Lille, Girona e Brest

Ecco le avversarie del Brest: Real Madrid, Barcellona, Leverkusen, Shakhtar, PSV Eindhoven, Salisburgo, Sturm Graz e Sparta Praga

Ecco le avversarie del Monaco: Barcellona, Inter, Benfica, Arsenal, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Aston Villa e Bologna

Ecco le avversarie dello Sparta Praga: Inter, Manchester City, Atletico, Leverkusen, Salisburgo, Feyenoord, Brest e Stoccarda

Ecco le avversarie dello Slovan Bratislava: Manchester City, Bayern, Milan, Atletico, Dinamo Zagabria, Celtic, Stoccarda e Girona

19.00 - Questo il calendario delle squadre di terza fascia.

Ecco le avversarie della Dinamo Zagabria: Dortmund, Bayern, Milan, Arsenal, Celtic, Salisburgo, Monaco e Slovan Bratislava

Ecco le avversarie del PSV: Liverpool, Paris Saint-Germain, Shakhtar, Juventus, Sporting CP, Stella Rossa, Girona, Brest

Ecco le avversarie del Feyenoord: Bayern, Man City, Leverkusen, Benfica, Salisburgo, Lille, Sparta Praga, Girona

Ecco le avversarie dello Stella Rossa: Barcellona, Inter, Benfica, Milan, PSV Eindhoven, Young Boys, Stoccarda, Monaco

Ecco le avversarie dello Young Boys: Inter, Barcellona, Atalanta, Shakhtar, Stella Rossa, Celtic, Aston Villa e Stoccarda

Ecco le avversarie dello Sporting CP: Man City, Lipsia, Arsenal, Brugge, Lille, PSV, Bologna e Sturm Graz

Ecco le avversarie del Salisburgo: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atletico, Leverkusen, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Brest e Sparta Praga

Ecco le avversarie del Lille: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico, Feyenoord, Sporting CP, Sturm Graz e Bologna

Ecco le avversarie del Celtic: Lipsia, Dortmund, Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagabria, Slovan Bratislava e Aston Villa

18.51 - Termina il sorteggio delle squadre di seconda fascia.

18.51 - Ecco le avversarie dello Shakhtar: Bayern, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna.

18.48 - Ecco le avversarie della Juventus: Man City, Lipsia, Benfica, Brugge, PSV, Lille, Stoccarda, Aston Villa

18.48 - TOCCA AL MILAN! ECCO LE SUE AVVERSARIE: Liverpool, Real Madrid, Brugge, Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona e Slovan Bratislava

18.47 - Ecco le avversarie del Benfica: Benifca, Bayern, Atletico, Juventus, Feyenoord, Stella Rossa, Bologna e Monaco

18.47 - Ecco le avversarie dell'Arsenal: PSG, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagabria, Sporting CP, Monaco e Girona

18.46 - Ecco le avversarie del Leverkusen: Inter, Liverpool, Milan, Atletico, Salisburgo, Feyenoord, Sparta Praga e Brest

18.45 - Ecco le avversarie del Brugge: Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting CP, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

18.44 - Ecco le avversarie dell'Atalanta: Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz e Stoccarda

18.43 - Inizia il sorteggio delle squadre di seconda fascia. Ecco le avversarie dell'Atletico Madrid: Lipsia, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Benfica, Lille, Salisburgo, Slovan Bratislava e Sparta Praga

18.40 - Si è completato il sorteggio della prima fascia

18.39 - Ecco le avversarie del Paris Saint-Germian: Manchester City, Bayern, Atletico, Arsenal, PSV Eindhoven, Salisburgo, Girona e Stoccarda

18.38 - Ecco le avversarie del Liverpool: Real Madrid, Lipsia, Leverkusen, Milan, Lille, PSV Eindhoven, Bologna e Girona

18.37 - Ecco le avversarie del Real Madrid: Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salisburgo, Lille, Stoccarda e Brest

18.36 - Ecco le avversarie del Barcellona: Dortmund, Bayern Monaco, Atalanta, Benfica, Young Boys, Stella Rossa, Brest e Monaco

18.35 - Ecco le avversarie del Borussia Dortmund: Barcellona, Real Madrid, Shakhtar, Brugge, Celtic, Dinamo Zagabria, Sturm Graz e Bologna.

18.34 - Ecco le avversarie del Lipsia: Inter, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Sporting CP, Celtic, Aston Villa e Sturm Graz

18.32 - Ecco le avversarie del Bayern Monaco: Paris Saint-Germain, Barcellona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Slovan Bratislava e Aston Villa

18.31 - Ecco le avversarie dell'Inter: Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga

18.30 - SI PARTE! È il Manchester City a conoscere le prime otto avversarie: Inter, Paris Saint-Germain, Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting CP, Sparta Praga e Slovan Bratislava.

18.25 - Alessandro Costacurta è fiducioso sul cammino del Milan in Champions League. Ecco le sue parole negli studi di Sky "Penso che il Milan sia più europeo che italiano, si parla troppo della storia del Milan questi non c'entrano con la storia del Milan. Ma io credo che loro che in un certo senso possano essere più concentrati in Europa che in Italia. In Europa faranno un bel cammino".

18.22 - Giorgio Marchetti, UEFA deputy general secretary, spiega le novità relative al sorteggio.

18.11 - Sale sul palco Cristiano Ronaldo che riceve un premio speciale dalla UEFA dal presidente Alexander Ceferin. Le parole dell'asso portoghese, attualmente all'Al Nassr: "La Champions League per me è una competizione leggendaria. La cosa più alta che esista nel calcio. Non è solo una questione di record, ma è proprio il piacere di giocare il torneo. Parte l'inno e impazziamo".

18.08 - Sale sul palco Gianluigi Buffon, che riceve un premio speciale dalla UEFA dal presidente Alexander Ceferin. Le parole dell'ex portiere: "La Champions League è il motivo principale per la quale ho giocato così a lungo. Non per vincerla ma perché mi divertiva giocarla"

18.07 - Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabio Caressa dice la sua sull'avversario di prima fascia da prendere:

"Il Barcellona ha molte difficoltà, 15 giocatori disponibili. Pochi giocatori e comunque la stagione è lunga anche per il Barcellona. All'inizio lo prenderei".

18.06 - Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabio Capello dice la sua sull'avversario di prima fascia da evitare:

"Più forte come idea è il Real Madrid, ma penso che il City questa volta voglia fare qualcosa di più con Guardiola che vuole lasciare un super-ricordo. I giocatori vorranno dare qualcosa all'allenatore".

18.02 - Inizia la cerimonia con l'esecuzione dell'inno della Champions League, quest'anno leggermente modificato.

17.57 - Presenti ai sorteggi per il Milan, il brand ambassador Daniele Massaro e il vice-presidente onorario Franco Baresi

17.56 - Il calendario più difficile invece segue questa combinazione: Real Madrid, Manchester City, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Sporting CP, PSV Eindhoven, Monaco e Aston Villa

17.55 - Ipotizzando un calendario "facile" la combinazione ideale per il Milan sarebbe: Borussia Dortmund, Lipsia, Brugge, Shakhtar, Stella Rossa, Young Boys, Slovan Bratislava e Sturm Graz.

17.54 - La partecipazione alla Champions League vale 18.6 milioni di euro. Un successo nel gruppo 2.1, un pari 700mila. I soldi vengono elargiti anche per il piazzamento in classifica, per il quale si può guadagnare fino a 12 milioni di euro. Poi milioni per ogni passaggio del turno: 11 ottavi, 12.5 quarti, 15 semifinali, 18.5 finalista e 25 campione. Infine c'è la voce del market pool e del ranking storico, che può permettere al partecipante di guadagnare da 1 fino a 46 milioni di euro.



17.53 - l montepremi a disposizione dei club è di 3,3 miliardi di euro. Alla Champions saranno distribuiti quasi 2,5 miliardi, con il resto diviso invece fra Europa League (565 milioni), Conference League (285), solidarietà (465), costi organizzativi (487) e casse UEFA (230). Per quanto riguarda la Champions League ci sono tre voci che hanno a vedere con i risultati, 950 milioni, market pool e ranking storico, 850 milioni, e partecipazione, 670 milioni. Queste sono le cifre totali.

17.52 - La Champions League 2024/25 si concluderà alla Fußball Arena München sabato 31 maggio 2025. L'evento clou del calendario europeo per club torna nello stadio del Bayern per la prima volta dal 2012. I vincitori della stagione 2024/25 guadagnano anche un posto nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, se non si sono qualificati attraverso il proprio campionato.

17.51 - Quando si svolgerà la fase a eliminazione diretta della Champions League 2024/25?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025

17.50 - Quando si svolgeranno le partite della fase campionato della Champions League 2024/25?

Giornata 1: 17–19 settembre 2024

Giornata 2: 1/2 ottobre 2024

Giornata 3: 22/23 ottobre 2024

Giornata 4: 5/6 novembre 2024

Giornata 5: 26/27 novembre 2024

Giornata 6: 10/11 dicembre 2024

Giornata 7: 21/22 gennaio 2025

Giornata 8: 29 gennaio 2025

17.49 - Anche se al termine del sorteggio le squadre conosceranno tutte le avversarie, il calendario con le date e gli orari d'inizio verrà elaborato in seguito e annunciato sabato 31 agosto, per evitare sovrapposizioni con partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League che si giocano nelle stesse città.

17.48 - Il sorteggio inizierà dalla prima fascia, assegnando otto avversarie a tutte le nove squadre (una dopo l'altra), e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutte le squadre non conosceranno le otto avversarie. Il software garantirà la totale casualità nel quadro delle condizioni di sorteggio previste dal regolamento (ad esempio, divieto di scontro tra squadre dello stesso paese e massimo due avversarie dello stesso paese), garantendo allo stesso tempo che il sorteggio possa completarsi per tutte le squadre senza che si verifichi una situazione di stallo.

17.47 - Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce, visualizzandole sullo schermo in sala sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

17.46 - Nella fase campionato, le squadre non possono affrontare avversarie del proprio paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due club dello stesso paese. Il nuovo format richiede un sorteggio di nuova concezione. Infatti, se i vecchi criteri per il sorteggio della fase a gironi venissero applicati alla nuova fase campionato, servirebbero quasi 1000 palline e almeno 36 urne, per un sorteggio insopportabilmente lungo.

17.45 - Per determinare le otto avversarie, le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente del club all'inizio della stagione (l'unica eccezione è la detentrice della UEFA Champions League, che è sempre prima in fascia 1). Ogni squadra verrà quindi sorteggiata contro due avversarie per fascia, di cui una in casa e una in trasferta. Lo stesso vale per la UEFA Europa League, mentre in UEFA Conference League ciascuna squadra affronterà solo sei avversarie (una per ognuna delle sei fasce).

17.44 - La quarta fascia:

Slovan Bratislava*

Monaco***

Sparta Praga*

Aston Villa***

Bologna

Girona**

Stoccarda**

Sturm Graz*

Brest*



17.43 - La terza fascia:

Feyenoord***

Sporting CP***

PSV Eindhoven***

Dinamo Zagabria*

Salisburgo**

Lille**

Stella Rossa*

Young Boys*

Celtic*



17.41 - Questa è la seconda fascia:

Bayer Leverkusen****

Atletico Madrid****

Atalanta

Juventus

Benfica***

Arsenal****

Brugge**

Shakhtar**

Milan

17.40 - Andiamo nel dettaglio. Quali saranno le possibili avversarie del Milan? Questo l'elenco per fasce e per grado di difficoltà dal più facile (*) al più difficile (*****). Cominciamo dalla prima fascia:

Real Madrid*****

Manchester City*****

Bayern Monaco*****

Paris Saint-Germain****

Liverpool****

Inter

Borussia Dortmund****

Lipsia****

Barcellona****



17.35 - Il Milan è già pronto a conoscere le sue otto avversarie. Il rossoneri sono in seconda fascia, grazie all'eliminazione dei Rangers nei preliminari. Tuttavia, a differenza delle precedenti edizioni, chiunque affronterà almeno due avversarie della stessa fascia.

17.30 - Amici di MilanNews.it è tempo di sorteggi: al Grimaldi Forum è tutto pronto per avviare la macchina della nuova Champions League. Grande curiosità per questa edizione, che segna un'era storica per la competizione: addio fase a gironi, che da sempre ha accompagnato il torneo. Tutti contro tutti, con ampliamento delle partecipanti a 36 squadre.

