LIVE MN - SPAL-Milan (2-3): Çalha e doppio Kessié, ma è solo quinto posto

90+4' FINE SECONDO TEMPO: SPAL-MILAN 2-3

90'+2' Jankovic stende Suso dal limite, punizone che fa respirare i rossoneri.

90'+1' Cambio nella SPAL: Simic entra per Murgia.

90' Saranno quattro i minuti di recupero.

89' Traversa di Floccari di testa! SPAL vicinissima al 3-3!

86' Calcia Cutrone dai 30 metri: sfera che parte malissimo dai piedi del canterano, Viviano para senza nemmeno impegnarsi.

84' Milan che non tocca più un pallone da qualche minuto, la notizia del vantaggio dell'Inter pare aver congelato i rossoneri.

83' Cerca di chiudere forte la SPAL, che ora ha ripreso metri e spinge.

81' Brutto tackle di Bakayoko su Murgia, ammonito il francese.

80' Fucilata mancina di Suso dal limite: pallone diretto all'incrocio, vola coi pugni Viviano.

79' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: Conti per Borini.

78' Çalhanoglu serve Cutrone al limite dell'area: tiro completamente ciabattato, lontano metri dalla porta di Viviano.

77' Cambio super offensivo per la SPAL: fuori il centrale Cionek e dentro la punta Floccari.

75' Momento confuso della gara, con errori di misura nei passaggi da una parte e dall'altra.

73' Continua il dominio spallino: altro cross di Lazzari per la testa di Petagna, Musacchio salva tutto mettendo in angolo.

72' Sostituzione per la SPAL: Jankovic rileva Valoti.

71' Brividi ancora per la difesa rossonera! Lazzari crossa e Reina è costretto all'uscita con i pugni. Sul rinvio dello spagnolo, Antenucci calcia al volo ma non inquadra la porta.

70' Petagna ad un passo dal gol! Su lancio lungo, l'ex rossonero dribbla secco Romagnoli e calcia verso la porta: pallone vicino alla traversa, Reina sarebbe stato battuto.

68' Dopo qualche minuto di 4-4-2, Gattuso ridisegna il suo Milan con un 4-3-3 con Cutrone largo a sinistra.

66' GOL DEL MILAN! KESSIÉ! Ivoriano glaciale dal dischetto: palla da una parte, Viviano dall'altra.

65' Va Kessié dal dischetto.

65' Dopo il controllo VAR, rigore confermato e Cionek ammonito.

64' Piatek viene nettamente travolto da Cionek in area: Valeri fischia il rigore.

63' Cambio offensivo nei rossoneri: fuori Abate, dentro Cutrone.

62' Da angolo spallino, parte il contropiede rossonero gestito in maniera oscena: prima Kessié sbaglia il passaggio per Borini lanciato in porta, poi Çalhanoglu manca due volte il momento del cross.

61' Lazzari mette il turbo, scappa sulla fascia e fa partire un bolide verso la porta di Reina: Abate devia in angolo.

61' Nuovamente in avanti il Milan: cross di Suso e Piatek calcia di prima, sfera sul fondo.

60' Traversone arretrato di Bakayoko e calcia Çalhanoglu: palla in curva.

59' Ci prova Valoti al volo: palla a lato della porta di Reina.

58' Continua il dominio spallino: Lazzari crossa, Romagnoli e Musacchio scivolano ma Petagna non impatta la sfera.

56' Idee confuse dei rossoneri che in qualche modo cercano di buttarsi in avanti, ma le azioni sono sconclusionate.

53' GOL DELLA SPAL! Fares chiude la rimonta: su cross di Lazzari, Fares salta più di Abate e mette in porta.

51' Continua a controllare il ritmo della partita la SPAL, Diavolo assente in questa ripresa.

50' Gigantesca occasione per la SPAL! Su cross di Petagna, tutta la difesa si addormenta e Fares incredibilmente si trova solo davanti a Reina: colpo di testa completamente mancato, Diavolo salvo.

49' Lancio lungo di Murgia per Antenucci: duello uno contro uno con Musacchio vinto dall'argentino, che mette in rimessa laterale.

47' La SPAL ha ricominciato come aveva concluso, con un continuo e pressante possesso palla.

45' Riparte SPAL-Milan!

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: SPAL-MILAN 1-2

45'+3' Kurtic a terra dolorante, gioco nuovamente fermo.

45'+2' Fares prova l'imbucata vincente per Petagna: ottima la chiusura di Romagnoli che mette il piedone e spazza.

45' Saranno quattro i minuti di recupero.

44' Su sponda di Suso, Çalhanoglu torna nuovamente sulla scena del crimine del primo gol e ci prova: questa volta finisce fuori per centimetri.

43' Valoti stende Borini ed il Milan guadagna metri, può respirare in questo finale di primo tempo.

41' Rodríguez lancia per Piatek che supera Bonifazi in velocità: tutto inutile, si alza la bandinerina e posizione di fuorigioco dell'ex Genoa.

39' Possesso palla lungo ed insistito della SPAL che, in questi minuti, ha preso coraggio e risalito il campo.

36' Una volta concluso il vantaggio rossonero, Valeri ammonisce Bonifazi per una tremenda scalciata su Bakayoko ad inizio azione.

36' Danza di Suso sul pallone che ubriaca tre avversari e calcia dal limite: sfera sul fondo.

35' Da angolo, Suso alza per la testa di Piatek: sfera sul fondo.

34' Buffo inciampo di Fares che regala un corner al Milan.

33' Traversone di Suso e rovesciata (debole) di Piatek: para bene in due tempi Viviano.

31' Continua a spingere la SPAL, ospiti che sembrano aver subito mentalmente il gol dei biancazzurri.

29' Immediata reazione rossonera: Suso pesca Piatek fra le linee, il polacco calcia mentre perde l'equilibrio ed è un regalo per Viviano.

28' GOL DELLA SPAL! VICARI! Sulla punizione regalata da Abate, Murgia trova Vicari che salta più di Kessié e la infila sotto il sette.

27' Antenucci riparte in contropiede e Abate lo sgambetta: ammonito il terzino milanista.

25' Da calcio piazzato, stranissima coordinazione di Borini che, al posto di girare verso la porta di Viviano, allontana la sfera.

25' Affossato Suso dalla trequarti, punizione per i rossoneri.

24' Continua a tambureggiare il Milan, sempre in avanti alla ricerca di un'altra rete.

22' GOL DEL MILAN! KESSIÉ! Splendida azione dei rossoneri con Rodríguez che pesca Kessié liberissimo in area: mancino violento di prima intenzione e palla all'incrocio, Viviano battuto nuovamente.

21' Primo cambio nel Milan: Gigio non ce la fa, ecco Pepe Reina.

19' Immediata doccia fredda per i rossoneri: Donnarumma si fa male da solo, probabile stiramento, e chiede cambio istantaneo.

18' GOL DEL MILAN! ÇALHANOGLU! Su traversone di Suso rasoterra, Hakan Çalhanoglu fa partire un missile che si infila all'angolino: Viviano battuto, Diavolo avanti.

17' Prima azione offensiva della SPAL: Lazzari scappa a Rodríguez e fa partire il cross, bravo Donnarumma in presa.

14' Dopo un breve time-out, ripartono le emozioni di SPAL-Milan.

13' Gioco fermo, problema fisico per Viviano che viene assistito dal proprio staff medico.

12' Çalhanoglu libera Rodríguez al cross che pennella un ottimo traversone: Piatek sale più di tutti e gira di testa, sfera che fa la barba al palo!

11' Dopo una splendida giocata nello stretto di Bakayoko, Çalhanoglu si trova solo sui 25 metri: alza la testa e lascia partire un missile, sensazionale Viviano in tuffo.

10' Dagli sviluppi del corner, Fares ci prova dai 25 metri: Romagnoli mura.

9' Fares punta Abate e va al cross: tocco sbagliato di Bakayoko che mette in angolo per gli spallini.

9' Prova a mettere ordine la SPAL con un possesso palla lento e ragionato, nel tentativo di placara gli ospiti.

7' Enorme chance sprecata da Kessié! L'ex Atalanta, in pressing su Murgia, recupera un pallone pericolosissimo e si ritrova in contropiede 2 contro 1 verso Viviano: non serve Suso liberissimo e si fa recuperare da Bonifazi. Gigantesca occasione cestinata.

6' Ci provano nuovamente i rossoneri! Da carambola sul corner, la sfera finisce fra i piedi di Borini che arma il mancino: pallone a lato della porta.

5' Milan ad un passo dal vantaggio! Su ottimo rientro difensivo di Borini, Suso viene scatenato in contropiede e libera Piatek: solo, da posizione defilata in area, il polacco incrocia il destro ma è bravissimo Viviano in tuffo.

4' Buon cross di Abate per Piatek: attento Viviano in uscita.

2' Pallone sbagliato da Bakayoko in impostazione, può ripartire la SPAL dopo un lungo possesso palla rossonero.

1' Subito Diavolo in avanti con una splendida triangolazione Rodríguez-Piatek-Suso: lo spagnolo è libero verso la porta di Viviano, ma l'assistente di Valeri fischia offside del polacco.

1' Inizia SPAL-Milan! Primo pallone giocato dai rossoneri.

- Squadre in campo: SPAL con il classico completo casalingo a strisce bianche e azzurre, Milan con il terzo kit in nero con dettagli rossi.

Amici di MilanNews.it, buona sera e benvenuti! I saluti vi giungono dal 'Mazza' di Ferrara dove, tra pochi minuti, il Diavolo lotterà per la Champions con le orecchie tese verso Inter-Empoli e Atalanta-Sassuolo. Dopo trentasette impronosticabili giornate di Serie A, nelle quali in casa rossonera è successo tutto e il contrario di tutto, il Milan si giocherà la chance di entrare nella Coppa dalle grandi Orecchie passando da una vittoria e sperando in qualche inciampo clamoroso sul traguardo dei cugini o dei Gasperini's boys. È tutto in palio, il futuro passa da qui! Non perdetevi nulla, nemmeno una singola azione del match: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Murgia, Kurtic, Farias, Petagna, Antenucci. A disp.: Gomis, Fulignati, Simic, Polluzzi, Missiroli, Floccari, Valdifiori, Dickmann, Felipe, Costa, Spina, Jankovic. All.: Semplici.



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli,Rodriguez;Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini​. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Mauri, Castillejo, Conti, Zapata, Biglia, Cutrone, Laxalt. All.: Gattuso