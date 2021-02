LIVE MN - Spezia-Milan (2-0): brutta sconfitta, prestazione da dimenticare alla svelta

Probabilmente il peggior Milan della stagione: mai sul pezzo, mai pericolosi, nessun tiro verso la porta difesa da Provedel. Spezia padrone incontrastato del campo per 90 minuti, risultato giusto. Una sconfitta figlia di una prestazione assolutamente non sufficiente da parte di tutti. La squadra di mister Italiano si conferma come una delle sorprese del campionato di Serie A.

93' Termina il match.

93' Acampora tira da fuori: incrocio dei pali pieno.

90' Mandzukic vicino al gol. Punizione di Castillejo dalla trequarti, il croato colpisce di testa, palla sull'esterno della rete.

89' Saranno tre i minuti di recupero.

87' Intervento fondamentale di Tomori su Vignali: lo spezzino era ormai lanciato a rete.

85' Qualche guizzo con i singoli ma non è abbastanza, il Milan è poca roba in avanti. Partita che ormai si avvia verso la conclusione...

84' Occasione Milan! Hauge lancia Theo sulla sinistra, il francese mette in mezzo una bella palla ma né Ibra né Castillejo riescono a deviarla in rete.

83' Solita carrambata per vie centrali di Theo, fallo di Agudelo a centrocampo.

82' Cambio per il Milan: fuori Calhanoglu e Saelemaekers, dentro Hauge e Castillejo.

81' Occasione Milan! Zlatan aggancia e mette in mezzo per Calhanoglu: il turco controlla e tira, respinge la difesa dello Spezia.

78' Punizione per il Milan, Calhanoglu mette in mezzo ma non può intervenire nessuno. Ibrahimovic si lamenta di una trattenuta, per Chiffi non c'è nulla. Dal replay la decisione dell'arbitro è corretta.

75' Contropiede Milan con Theo e Saelemaekers, la palla arriva ad Ibra ma l'ultimo passaggio dello svedese è fuori misura.

74' Paradossalmente è ancora lo Spezia a rendersi pericoloso e ad attaccare con continuità, per il Milan evidentemente non è davvero serata.

71' Problemi per Mandzukic dopo un contrasto: il croato zoppica.

66' Gol dello Spezia. Punizione battuta corta per Bastoni che dal limite dell'area lascia partire un tiro incredibile che bacia il palo e si insacca. Nulla da fare per Donnarumma, dormita colossale di Meite che si perde l'uomo. 2-0 Spezia, Milan nettamente in difficoltà.

64' Rischio per Dalot che commette fallo al limite dell'area: per l'arbitro è punizione, non rigore. Ammonito il terzino portoghese.

64' Triplo cambio per il Milan: fuori Leao, Bennacer e Kjaer, dentro Mandzukic, Meite e Tomori.

59' È proprio Zlatan a provare la conclusione, il suo tiro è respinto dalla barriera.

57' Altro calcio di punizione conquistato da Ibra sulla trequarti, lo svedese prova a reagire. Ammonito Erlic per proteste.

56' Gol dello Spezia, a segno Maggiore dopo un'azione strepitosa in contropiede: 1-0, Milan totalmente fuori dal match.

54' Continua l'assalto spezzino, il Milan non riesce a ripartire.

53' Per tre volte lo Spezia ha tentato la conclusione da dentro l'area e per tre volte ha respinto la retroguardia rossonera.

52' Lo Spezia continua a fare la partita, Milan in difficoltà.

51' Batte Calhanoglu ma scivola al momento del tiro, palla sulla barriera.

49' Ibra conquista una punizione al limite dell'area. Calhanoglu, Kjaer e Theo sul pallone.

48' Altra palla sanguinosa persa da Dalot, ne approfitta Agudelo e scarica su Saponara: il cross dello spezzino è allontanato da Romagnoli.

46' Lo Spezia è ripartito fortissimo, rossoneri schiacciati un area di rigore.

45' Fischia Chiffi, comincia la ripresa: primo pallone giocato dal Milan.

Una prima frazione di gioco che ha visto i padroni di casa protagonisti: lo Spezia è ben messo in campo e limita al meglio tutte le offensive rossonere. La squadra di mister Italiano è andata vicino al vantaggio con Saponara, c'è voluto un super Donnarumma per tenere il punteggio sullo 0-0. Milan in difficoltà.

45' Il primo tempo termina con lo Spezia in attacco, Milan in difficoltà.

43' Non dovrebbe esserci recupero.

40' Cross di Saelemaekers dalla destra, ribatte la difesa: ci prova Bennacer al volo da fuori, la conclusione dell'algerino però è debole e strozzata.

38' Contropiede micidiale dello Spezia con Agudelo che arriva al limite dell'area e serve Estevez, bravissimo Romagnoli a deviare il tiro a botta sicura dell'argentino.

36' Uno-due fra Saponara e Maggiore, il numero 25 prova la conclusione a giro dalla sinistra ma il tiro finisce alto.

35' Ibrahimovic osservato speciale dalla difesa dello Spezia: lo svedese è sempre raddoppiato e non riesce ancora a trovare la posizione giusta in campo.

33' Batte Estevez, allontana la difesa rossonera.

32' Fallo di Calhanoglu su Saponara, punizione sulla trequarti da zona interessante per lo Spezia.

31' Sul corner bravo Romagnoli ad anticipare tutti di testa, la conclusione del capitano rossonero però termina a lato.

30' Contropiede fulmineo del Milan, la palla arriva a Leao dentro l'area di rigore, il portoghese mette in mezzo ma il suo cross è deviato in angolo.

29' È ricominciato il pressing asfissiante dello Spezia, il Milan fa fatica ad uscire.

25' Batte Calhanoglu, svetta Theo sul primo palo: il suo colpo di testa finisce a lato.

24' Ammonito Bastoni per un intervento in scivolata in ritardo su Saelemaekers. Punizione da ottima posizione per il Milan.

23' Batte Calhanoglu ma il pallone non arriva neanche nell'area avversaria. Il turco sembra in difficoltà in questi primi minuti.

21' Fallo di Vignali su Theo sulla trequarti, punizione da zona pericolosa per il Milan.

20' Fase molto combattuta della partita, le due squadre si contrastano con forza nella zona centrale del campo senza lasciare spazi agli avversari per ripartire.

15' Leao partendo dalla destra prova l'azione personale, salta un paio di avversari ma al momento del passaggio decisivo per Ibra si allunga troppo il pallone.

13' Parata pazzesca di Gigio Donnarumma! Saponara entra in area di rigore sugli sviluppi di un corner e lascia partire un missile a botta sicura: il portiere rossonero devia in angolo con un miracolo. Riflesso incredibile, ma che rischio.

12' Continua a spingere lo Spezia, i rossoneri non riesco né ad impostare né a ripartire. Grande intensità dei ragazzi di mister Italiano.

10' Occasione per lo Spezia! Agudelo mette a sedere Romagnoli, entra in area ma al momento del tiro cincischia: interviene Kjaer a coprire l'intervento in uscita di Donnarumma.

8' Brutto retropassaggio di Bennacer intercettato dagli avversari, sul prosieguo dell'azione è bravo Dalot ad intervenire e spazzare.

6' Calcio di punizione dal lato destro dell'area per lo Spezia: batte Estevez, Gyasi colpisce di testa ma il tiro è telefonato: blocca Donnarumma.

5' Agudelo viene lanciato in profondità, Romagnoli è in anticipo e chiude in fallo laterale.

4' Estevez cambia il gioco per Saponara, l'ex rossonero prova a sfondare in area dalla sinistra ma si trascina il pallone sul fondo.

2' Scappa Ibra sulla destra, supera in velocità il primo avversario ma il suo cross è respinto in fallo laterale.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Chiffi: si comincia! Primo pallone del match per lo Spezia.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia bianca per lo Spezia, divisa rossonera per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio comunale Alberto Picco. Oggi si gioca Spezia-Milan, match valido per la 22^ giornata di Serie A. La squadra allenata da mister Italiano ha stupito più volte in positivo in questo campionato, i rossoneri avranno sicuramente filo da torcere. Mister Pioli ritrova Kjaer e Bennacer dall'inizio, ma perde Rebic per un trauma al tendine rotuleo sinistro rimediato ieri in allenamento. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; , Erlic, Bastoni; Vignali, Ismailj; Ricci, Estevez Saponara, Maggiore; Gyasi, Agudelo. A disp: Zoet, Krapikas, Rafael, Ramos, Marchizza, Capradossi, Ismajli, Dell'Orco, Vignali, Acampora, Sena, Agoume, Chabot, Pobega, Galabinov. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Gabbia, Kalulu, Tomori, Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali, Mandžukić. All. Pioli