LIVE MN - Spezia-Milan (2-0): La Spezia ancora una volta indigesta. E la corsa Champions si complica...

Il Milan stecca una partita che non doveva steccare e si complica la vita per la rincorsa Champions in campionato. Ancora una volta indigesto il Picco di La Spezia, con i padroni di casa che sanno soffrire (due pali, uno di Tonali e uno di Diaz), sorridono per le scelte di Doveri (la spinta di Esposito su Diaz in area è a due mani) e poi quando è il momento di colpire, colpiscono duro. Prima su corner, costante di questa disastrosa annata rossonera, e poi con un capolavoro di Esposito su punizione. Periodo terribile per Pioli ed il suo Milan.

97' Termina qui il match. Spezia batte Milan 2-0.

94' Il Milan attacca di nervi più che di testa: tanti palloni in mezzo dalla trequarti sempre di facile lettura per la difesa di casa.

92' Cambio per lo Spezia: fuori Gyasi, dentro Kovalenko.

91' Giroud prova a calciare sotto la barriera, deviata. Tonali prova a metterla dentro di punta, facile per Dragowski.

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.

90' Spinta di Ampadu su Giroud, punizione dal limite per il Milan.

89' Adli prova lo slalom speciale in area, guadagna un calcio d'angolo.

89' Ci prova Giroud di testa, Wiśniewski devia in angolo.

85' Gol dello Spezia. Punizione imparabile di Esposito che la mette all'incrocio. Maignan tocca ma non può nulla. 2-0 Spezia.

84' Cambio per il Milan: fuori Tomori e dentro Calabria.

83' Kalulu scioccamente lascia sfilare la palla e poi si butta a peso morto, commettendo fallo su Nzola. Punizione pericolosa per lo Spezia.

82' Il Milan ci prova, ma è più che mai impreciso. Tanti cross buttati dentro a casaccio.

77' Azione personale di Adli, che salta un uomo e lancia Ballo-Touré sul fondo. Il terzino prova il cross ma la palla era uscita. Milan che prova una minima reazione.

75' Gol dello Spezia. Altra rete subita da corner. Palo di Amian, Wiśniewski si avventa sulla respinta e da due passi non può che metterla dentra. Disastrosi Kjaer e Ballo-Touré.

73' Maignan deve reinventarsi da libero per disinnescare Nzola. Altro intervento decisivo del portiere rossonero.

71' Doppio cambio per il Milan: fuori Rebic e Diaz, dentro Giroud e Adli.

69' Miracolo di Maignan! Ekdal tutto solo in area si fa ipnoitzzare da Magic Mike, che devia in angolo.

68' Pericolo! Perde palla in uscita CDK, lo Spezia si invola in porta e Nzola impegna Maignan. Che brivido.

65' Azione personale di Origi sulla sinistra, Divock si accentra e prova la botta: murato.

64' Doppio cambio per il Milan: De Ketelaere e Ballo-Touré prendono il posto di Saelemaekers e Theo.

63' Cambio per lo Spezia: Zurkowski per Bourabia.

62' Doveri espelle un componente della panchina dello Spezia per aver ritardato la rimessa laterale di Kalulu.

61' Assalto Milan! Cross di Kalulu da destra, Rebic rimette in mezzo da sinistro per Origi. Lo Spezia allontana, Tonali si avventa sulla ribattuta ma anche la sua conclusione è murata.

60' Sul corner di Theo c'è Pobega che stacca di testa, il centrocampista sceglie bene il tempo ma difetta nella mira.

59' Contropiede fulmineo Milan, con Origi che lancia ancora Theo sulla sinistra. Il cross del terzino è rinviato in angolo da Ampadu.

58' Partita nervosa, tante discussioni in campo soprattutto dopo il rigore negato al Milan. Doveri predica calma.

57' Alro palo del Milan! Altra azione personale di Tonali che si mangia campo e avversari, Sandro mette in porta Diaz che si allarga e prova lo stesso il tiro da posizione defilata: palo e palla fuori.

55' Ekdal in scivolata stende Kalulu, Doveri fischia fallo ma non tira fuori il giallo, tra le proteste di tutti i giocatori rossoneri. Partita che si sta innervosendo, l'arbitro non sembra avere il polso necessario per tenerla.

52' Diaz entra in area e dopo una spinta a due mani di Esposito finisce a terra. Si rialza, manda a quel paese l'arbitro e viene ammonito. Per Doveri non era falloso l'intervento dello spezzino.

51' Milan che non riesce più a tenere il pallone, momento difficile del match.

49' Ancora Spezia molto pericoloso, con un fraseggio fitto al limite dell'area: la conclusione di Reca però viene deviata e diventa facile per Maignan.

48' Kjaer salva tutto! Reca mette in mezzo da sinistra, la palla attraversa tutta l'area in modo pericoloso. Dall'altro lato arriva Amian, che mette in mezzo di prima: Kjaer, ben posizionato, salva tutto e allontana.

47' Buona ripartenza Milan, con Origi che innesa Theo sulla sinistra. Il francese va sul fondo e crossa, allontana la difesa.

46' Comincia la ripresa, palla allo Spezia. Ci sono 45 minuti per metterla sui binari giusti e portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali.

- Le squadre rientrano in campo dopo l'intervallo, nessun cambio tra i rossoneri.

Prima frazione di gioco con pochi sussulti da parte dei rossoneri, tutti nei primi minuti. L'occasione più grande se la crea Sandro Tonali, per ora il migliore dei suoi, partendo palla al piede e scaricando un bel destro dal limite che però si stampa sul palo. Dopo questo, poco altro se non un bolide di Theo da fuori che Dragowski alza sopra la traversa. Lo Spezia più volte si rivela pericoloso con i cross dai lati, ma senza essere preciso nella conclusione. Ai rossoneri manca ritmo e qualità nel palleggio per scardinare il muro avversario, che si schiera compatto e unito.

45' Fine primo tempo, Doveri non concede recupero.

41' Dopo un ottimo avvio si è spento un po' il Milan: poche idee e confuse, i rossoneri non riescono più ad essere pericolosi.

40' Brutto pestone di Esposito su Tonali, manca il cartellino giallo. Chiaro step on foot, situazione codificata con l'ammonizione: Doveri se ne dimentica.

39' Ennesima chiusura di Tonali in difesa. Primi minuti ottimi del numero 8, per intensità e voglia. Quasi un fiore nel deserto per ora...

38' Ammonito Amian per una lunga trattenuta su Origi a centrocampo.

37' Prova la botta da fuori Pobega, Dragowski si oppone come può. Sulla respinta si precipita ancora Pobega, che però nella foga fa fallo sul difensore.

35' Bella verticalizzazione di Ekdal per Nzola, Tomori legge bene e da ultimo uomo chiude in fallo laterale in scivolata.

33' Maignan avvia velocemente l'azione e lancia Theo, il francese vede un bel corridoio per Origi ma il belga è troppo lento per arrivarci.

31' Corner disinnescato bene, allontana il Milan. Ma ora lo Spezia ha preso coraggio.

30' Altro tiro di Reca, Kalulu questa volta si oppone bene e devia in angolo. Difesa rossonera ora un po' in difficoltà.

29' Reca scherza Kalulu in area, rientra e prova il tiro. Tomori salva tutto con un intervento disperato in scivolata.

27' Spezia ad un passo dal gol. Cross dalla sinistra di Reca, Amien tutto solo in area di rigore spara alto di testa. Che brivido.

25' Tantissimo Milan in questo avvio, più volte vicino al gol. Lo Spezia si difende compatto.

24' Milan vicino al gol! Grande contropiede orchestrato da Tonali che rifinisce anche per Rebic: il tiro del croato è ribattuto. Si avventa sul pallone Theo, che lascia partire un sinistro fortissimo! Dragowski con un grande intervento si rifugia in angolo.

23' Nulla di fatto sul calcio d'angolo, lo Spezia gestisce la situazione senza difficoltà.

22' Cross al millimetro di Theo per Rebic, il croato tutto solo in area cerca la sponda invece che il tiro. I rossoneri conquistano comunque un corner.

20' Schema Milan! Tonali imbuca per Theo che mette in mezzo da sinistra, lo Spezia allontana e Saelemaekers prova il difficile tiro al volo da fuori. La conclusione del belga attraversa tutta l'area senza che nessun rossonero la corregga in rete. Potenziale occasione per i rossoneri.

19' Bella azione personale di Theo che con un paio di scambi scardina il muro spezzino. Ampadu lo ferma con le cattive sulla trequarti, punizione.

18' Origi scodella dalla trequarti per Rebic. Il movimento del croato è giusto, la palla del belga no.

17' Sugli sviluppi di un corner Reca va al cross da destra, Nzola prova di prima da ottima posizione ma spara al lato. Sbanda un po' il Milan.

16' Schema dello Spezia da angolo che prende di sorpresa tutto il Milan, si salvano i rossoneri con il muro di Pobega.

15' Gyasi affronta Kjaer in uno contro uno, il danese regge bene e spazza in angolo.

12' Battuta tagliata verso la porta, allontana la difesa del Milan.

11' Fallo di Kalulu su Reca sul lato sinistro dell'area, punizione potenzialmente pericolosa per i padroni di casa.

9' Il Milan prova a sfondare per vie centrali, l'azione personale di Brahim si infrange sul muro alzato dalla difesa spezzina.

7' Palo del Milan! Azione personale di Tonali che recupera palla al centrocampo, la conduce con personalità fino al limite e lascia partire un destro secco rasoterra: palo!

4' Per ora partita attenta delle due squadre, spazi molto ristretti soprattutto a centrocampo.

2' Lancio lungo di Kjaer per Rebic, il croato si muove bene ma la palla del danese è troppo lunga.

1' Origi prova a sfondare sulla sinistra ma si allunga troppo il pallone. Il difensore lo chiude in fallo laterale.

1' Fischia Doveri, inizia il match. Primo pallone per il Milan!

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Divisa bianca per i padroni di casa, classica maglia rossonera per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio "Alberto Picco" di La Spezia. A cavallo tra le due Semifinali di Champions League contro l'Inter, il Milan è ospite dello Spezia per tenere vivo l'obiettivo quarto posto per quest'anno. Fondamentale vincere, siamo a fine stagione e non esistono seconde occasione. La situazione, visti anche i sette assenti (Leao, Florenzi, Ibra, Messias, Krunic, Bennacer e Thiaw), non è delle più facili: ai ragazzi di Pioli però viene chiesto di stringere i denti e centrare i tre punti. Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire minuto per minuto tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (4-3-3): Drągowski; Amian, Ampadu, Wiśniewski, Nikolaou; Esposito, Ekdal, Bourabia; Reca, Nzola, Gyasi. A disp.: Marchetti, Zoet; Caldara, Ferrer; Cipot, Kovalenko, Żurkowski; Krollis, Shomurodov, Verde. All.: Semplici.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Díaz, Origi; Rebić. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Giroud. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.