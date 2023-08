live mn - Taremi al Milan: ci siamo! Scambio di documenti in corso. Offerta del Lione per Krunic

vedi letture

17.00 - SIAMO IN DIRETTA ORA SU TWITCH! Vi aggiorneremo con tutte le ultime notizie live su Taremi e Krunic con tutta la nostra redazione al completo. CLICCA QUI per entrare in diretta!

16.40 - Il Milan sta facendo di tutto per regalare a mister Pioli un centravanti forte e d'esperienza come Mehdi Taremi. I contatti del Porto sono fitti da ieri sera e si sta aspettando l'ok finale per concludere definitivamente una trattativa da circa 15 milioni di euro più bonus.

L'iraniano porterebbe al Milan gol e assist, ma con un piccolo asterisco: Taremi infatti a gennaio (inizio 12 gennaio 2024, fine 10 febbraio 2024) parteciperà alla Coppa d'Asia in Qatar con il suo Iran. Potenzialmente ad inizio 2024 quindi il centravanti, attualmente al Porto, potrebbe essere indisponibile per un mese circa.

16.20 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, è sempre più vicina la chiusura del Milan per Taremi: è, infatti "partita la macchina burocratica dopo che il Porto ha ormai accettato i 15 milioni che saranno versati con pagamenti più brevi nel tempo: a breve può esserci il via libera per il giocatore". Poi Colombo passerebbe al Monza.

16.18 - Il Milan deve fare in fretta a chiudere l’acquisto di Taremi perché ci sono delle tempistiche burocratiche da rispettare per i giocatori extracomunitari. Dunque serve concludere l’affare prima possibile.

16.00 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, il Milan, che è in attesa degli ok finali per Taremi, ha ricevuto una ricca offerta del Lione di circa 12-13 milioni di euro per Krunic. Pioli vorrebbe trattenerlo, ma "si attendono sviluppi - si legge - dato che l’offerta è molto alta anche per il giocatore".

15.40 - Alfredo Pedullà, sul proprio profilo di Twitter, ha pubblicato questo aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e il Porto per Mehdi Taremi: "Pranzo Taremi-Porto. Lui rinuncia anche a qualcosa, ha chiesto di essere liberato, ritiene chiuso il suo ciclo. Con il Milan ha un accordo per un ingaggio da 2,8-3 milioni più bonus a stagione".

14.19 - Secondo quanto filtra da alcune fonti portoghesi, per Mehdi Taremi ci sarebbe un'intesa tra Milan e Porto ma Sergio Conceição si starebbe opponendo e spera di non perdere l'iraniano dopo aver perso già Uribe e Otavio in questa estate. Tuttavia filtra ottimismo per la conclusione dell'operazione.

13.09 - Mehdi Taremi si avvicina sempre di più al Milan: secondo quanto appreso da Milannews.it, la trattativa tra il club rossonero e il Porto per l'attaccante è infatti alle battute finali. Le parti hanno trovato un'intesa di massima sui 15 milioni di euro più bonus e ora stanno lavorando sugli ultimi dettagli prima della fumata bianca. Per il giocatore iraniano è invece pronto un contratto triennale.

12.30 - Ecco i numeri di Mehdi Taremi con il Porto: dal 2020 a oggi il 31enne iraniano ha collezionato 102 presenze, 58 gol e 36 assist.

11.41 - Secondo il Corriere della Sera, il piano del Milan per queste ultime ore di mercato è piuttosto chiaro: l'unico nome sul tavolo è infatti Mehdi Taremi, centravanti del Porto per il quale i rossoneri hanno presentato un'offerta da 15 milioni di euro. Se l'assalto all'iraniano dovesse fallire, a quel punto il Diavolo non andrebbe su un altro giocatore, ma confermerebbe in rosa Lorenzo Colombo.

10.35 - Gianluca Di Marzio, attraverso Twitter, ha dato questo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Taremi: "Milan, contatti continui con il Porto per Taremi, c'è ottimismo. I portoghese potrebbero accettare un'offerta attorno ai 15 milioni, ma con termini di pagamento diversi rispetto a quelli offerti dai rossoneri".

09.25 - Il Milan è in forte pressing su Mehdi Taremi e punta a chiudere la trattativa con il Porto nelle prossime ore. Questa operazione deve essere definita entro oggi perchè l’iter burocratico per gli extra UE è più lungo e altrimenti si rischia di non formalizzarla prima della chiusura del mercato estivo (venerdì alle 20).

09.09 - Secondo quanto riferisce gazzetta.it, nella notte ci sarebbero stati grandi passi in avanti nella trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Taremi: i rossoneri hanno messo sul piatto 15 milioni di euro più bonus e dai portoghesi è arrivata la prima grande apertura alla cessione dell'iraniano. Serve però un altro piccolo sforzo: i lusitani hanno infatti chiesto un ultimo rilancio per avvicinarsi ancora di più ai 20 milioni. Il Diavolo non sembra però intenzionato ad aumentare ulteriormente la sua proposta.

09.06 - Il Milan è più vicino a Mehdi Taremi e c'è grande fiducia che l'operazione possa andare in porto già nelle prossime ore. Secondo quanto appreso da Milannews.it, l'accordo tra il club di via Aldo Rossi e il Porto è più vicino e la giornata di oggi potrebbe essere decisiva. Operazione da 15 milioni di euro più bonus.

08.40 - La Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul mercato del Milan: "Offerta per Taremi da quasi 15 milioni. Ora palla al Porto, trattativa calda". I rossoneri stanno provando l'affondo per il centravanti iraniano e hanno presentato una nuova offerta ai portoghesi, i quali daranno la loro risposta nelle prossime ore. In caso di rifiuto, il club di via Aldo Rossi non dovrebbe andare su un altro attaccante, ma confermerebbe in rosa Lorenzo Colombo.

08.20 - "Il Milan insiste e rilancia per Taremi": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che i rossoneri vogliono chiudere il mercato estivo con un nuovo colpo e nelle scorse ore hanno presentato un'offerta da 15 milioni di euro al Porto per il centravanti iraniano. A breve è attesa la risposta del club portoghese che intanto sta chiudendo per Ivan Jaime, attaccante esterno del Famalicao.

08.00 - Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha pubblicato su Twitter questo aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Porto per Mehdi Taremi: "Il Milan è ad un passo dall'acquisto di Mehdi Taremi. Domani mattina (oggi, ndr) i club negozieranno gli ultimi dettagli".

00.32 - Notte di attesa per il Milan, il Porto domani darà risposta alla nuova proposta per Mehdi Taremi da 15 milioni di euro. I rossoneri sperano che la squadra portoghese possa accettare la proposta e ritiene che l'offerta sia congrua per un giocatore in scadenza al 30 giugno 2024. Mercoledì 30 agosto sarà una giornata chiave per Taremi. (Milannews.it)

Amici e amiche di Milannews.it, oggi dovrebbe essere una giornata chiave per il possibile sbarco in rossonero di Mehdi Taremi, 31enne centravanti del Porto. Grazie al nostro live testuale, potrete rimanere aggiornati su tutto gli aggiornamenti che arriveranno da Casa Milan e dal Portogallo. Restate con noi!!!