MN - Il Milan non può accettare le nuove condizioni economiche presentate da Taremi e il suo entourage

Nonostante i grandi sforzi del Milan, attualmente la trattativa per Taremi sembra essere arrivata ad un punto morto: stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it i rossoneri attualmente non possono accettare le condizioni poste dal nuovo entourage scelto dal calciatore, che in modo poco professionale ha cambiato i termini dell'accordo prima della chiusura dell'affare.

La trattativa può sbloccarsi e tornare sui binari giusti solo con un forte ridimensionamento di queste nuove richieste economiche, ma al momento è un'eventualità difficilmente concretizzabile.

di Antonio Vitiello.