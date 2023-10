live mn - Thiaw: "Domani atmosfera fantastica, non vediamo l'ora di giocare"

Oltre a Stefano Pioli, tra poco anche Malick Thiaw risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista del match di domani sera a Dortmund contro il Borussia. Potrete seguire in diretta tutte le dichiarazioni del difensore del Milan grazie al live testuale di Milannews.it. Restate con noi!!!

Che atmosfera ci sarà domani?

"Stadio molto molto famoso. Io ci ho giocato, è una squadra molto conosciuta. Ci siamo preparati al meglio. Ci sarà una grande atmosfera, non vediamo l'ora di giocare".

Cosa cambia giocare con Tomori e con Kjaer?

"E' fantastico giocare con entrambi. Possiamo giocare in tre o in due. Abbiamo la qualità giusta per aiutare la squadre".

Tu hai già affrontato il Borussia...

"Ho giocato con lo Schalke ma a porte chiuse. Cercherò di gestire il gioco nel miglior modo possibile".

- Finisce così la conferenza stampa di Thiaw prima del Borussia Dortmund.