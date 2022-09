LIVE MN - Thiaw: "Penso di essere un giocatore forte. Maldini e Nesta emblemi, seguivo Ronaldinho e Kakà"

MilanNews.it

Tra la Champions League e la Serie A, oggi è tempo di presentazioni in casa Milan: alle 14:45, infatti, inizia la conferenza stampa di presentazione di Malick Thiaw: segui in diretta le dichiarazioni del neo centrale rossonero con il live testuale su MilanNews.it.

14:45 | Inizia ora la conferenza stampa di presentazione di Malick Thiaw.

Nel corso della tua crescita come calciatore, come hai vissuto il simbolo del Milan fino ad oggi?

"Ho iniziato a giocare molto presto per strada, il calcio è una passione e ne ho fatto una professione. Essere qui mi dà una grande felicità, un orgoglio personale e un onore".

Che obiettivi ti sei dato per questa stagione?

"Mi pongo sempre degli obiettivi, sono ambizioso. Essere qui è già un grande risultato, ma voglio continuare a crescere. So di avere qui i migliori allenatore, ottimi compagni di squadra per crescere in ogni allenamento, imparando la cultura del posto e giocando più partite possibili".

Che tipo di difensore sei?

"Penso di essere un giocatore forte: sono bravo nei contrasti, nei duelli aerei, nel muovere la palla e ho un fisico che mi aiuta".

Di fronte hai avuto l'emblema della difesa, Paolo Maldini...

"È un grande emblema. Il Milan ha sempre avuto ottimi difensori come Maldini e Nesta; al tempo non ero un difensore e seguivo anche Ronaldinho e Kakà, ma negli ultimi anni ho poi seguito diverse partite di Serie A e la conosco abbastanza".

Il Milan ti ha acquistato a titolo definitivo: è un segno di fiducia importante in te?

"Voglio esprimere il mio grazie per la formula: sono molto grato per i 5 anni di contratto. Ma è solo l'inizio: io devo dimostrare in ogni partita il mio valore, ma il contratto è già un segno di riconoscimento nei miei confronti".

C'è qualche compagno con cui hai legato di più nella nuova squadra?

"Sono tutti ottimi compagni, con il mio inglese me la cavo bene e c'è Kjaer che parla tedesco".

Come ti stai trovando con Pioli?

"Per me è tutta una novità. Sono allenamenti intensi, non lunghissimi, ma pieni di tattica. Sono qui da poco, ma ho già imparato molto; è diverso rispetto a ciò che si fa in Germania, qui posso imparare tanto".

Hai un motivo per cui Pioli, in futuro, dovrebbe inserirti in lista Champions?

"Penso che non basti trovare un motivo convincente, ma offrire tutto un pacchetto di qualità che io cercherò di mettere in mostra: cercherò di mostrare aggressività, la mia forza, mettendomi al servizio della squadra per provare a convincere il mister a inserirmi, da gennaio, in lista".

Il Milan ti aveva seguito e trattato anche prima della sessione estiva di mercato...

"È una bella conferma. C'erano già stati incontri in inverno che non avevano avuto esito per vari motivi, poi altre telefonate... La vedo come una conferma delle cose buone che ho fatto in campo e in allenamento con lo Schalke04".

Sabato sei stato a San Siro per il derby. Che impressione hai avuto?

"Ho debuttato a San Siro contro l'avversario peggiore in una partita che ha un valore enorme. È stata una esperienza estrema, in uno stadio tutto esaurito... Senza nulla togliere ai tifosi dello Schalke04 è stata una esperienza enorme per me. Spero sia stata di buon auspicio visto che abbiamo giocato così bene nel derby..."

Ci dici come si pronuncia precisamente il tuo cognome?

"Il mio cognome si dice come 'ciao' in italiano, ma i miei compagni mi chiamano Malick".

15:04 | Termina qui la conferenza stampa di presentazione di Malick Thiaw.