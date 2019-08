LIVE MN - Udinese-Milan (1-0) - Becao e... Pasqua, male la prima per Giampaolo

Inizia malissimo la stagione dei rossoneri. Un brutto Milan cade 1-0 alla Dacia Arena. La decide una rete nella ripresa di Becao, che insacca di testa sugli sviluppi di un corner. La squadra di Giampaolo produce poco, sbaglia tantissimo e non riesce quasi mai a cambiare ritmo. Dopo il vantaggio, i bianconeri sfiorano il raddoppio con Lasagna, ma Donnarumma è strepitoso e gli nega la gioia del gol. E come se non bastassero già le difficoltà in campo, ci si mette anche l’arbitro Pasqua, che al minuto 84 non concede un netto calcio di rigore al Milan. La strada è lunghissima, ma bisogna migliorare in fretta.

95' Fischio finale: l'Udinese vince 1-0.

91' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, la difesa dell'Udinese spazza via.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

88' Ultimi minuti di gioco. Il Milan ci prova.

84' Incredibile! Pasqua osserva ma non assegna un rigore netto.

82' L'arbitro Pasqua va a vedere al video: il tocco col braccio sembra netto.

81' Angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Romagnoli e tocco evidente con il braccio di Samir.

80' Sostituzione per L'udinese: fuori Pezzella, dentro Sema.

77' Corner per l'Udinese: palla in area, libera la difesa del Milan.

76' Ultimo cambio per il Milan: Bennacer prende il posto di Paquetà.

75' Udinese a un passo dal gol: Donnarumma è strepitoso sulla conclusione ravvicinata di Lasagna.

74' Sostituzione per il Milan: Leao in campo al posto di Castillejo.

72' GOL DELL'UDINESE! Corner per i bianconeri: cross in mezzo e colpo di testa vincente di Rodrigo Becao.

71' Doppio cambio per l'Udinese:cNestorovski e De Paul prendono il posto di Fofana e Pussetto.

69' Piatek viene colpito con una manata da Ekong, ma Pasqua non prende provvedimenti.

67' Bella manovra del Milan, che va al tiro con Piatek: pallone alto. Era una buona occasione.

64' Spunto di Castillejo: dribbling secco, pallone sul mancino e conclusione che però finisce in curva.

63' Ancora Jajaloda fuori: mancino da fuori e parata comoda di Donnarumma.

61' Primo cambio per il Milan: Kessié in campo al posto di Borini.

60' Anche Paquetà tenta la soluzione dalla distanza: sinistro potente ma impreciso. Rinvio dal fondo per l'Udinese.

59' Jajalo ci prova da fuori, ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Donnarumma.

58' L'Udinese chiude all'angolo il Milan.

57' Il Milan fatica a creare occasioni.

54' Calcio d'angolo per l'Udinese: cross in area e fallo in attacco. Punizione per il Milan.

52' Borini ha una buona chance in area, ma calcia da posizione defilata invece di servire i compagni al centro: pallone sull'esterno della rete.

51' Ancora Udinese, stavolta con Fofana: destro dal limite e risposta di Donnarumma.

49' L'Udinese ci prova con Mandragora: conclusione dalla distanza e parata facile di Donnarumma.

46' Calcio di punizione dalla sinistra per il Milan: cross di Calhanoglu e pallone sul fondo.

45' Tutto è pronto. Fischio di Pasqua: si riparte! Possesso Milan.

- Le due squadre rientrano in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si riparte con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Primo tempo piuttosto deludente alla Dacia Arena. Poche emozioni, così come le occasioni da gol. I rossoneri ci provano con Romagnoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il colpo di tacco del capitano si spegne sul fondo. L'Udinese replica con Lasagna, servito da un colpo di testa in uscita di Donnarumma: l'attaccante bianconero, però, spara in curva nonostante la porta spalancata. Per il resto, da segnalare i tre ammoniti del Milan (Borini, Calhanoglu e Paquetà). Servirà una ripresa di tutt'altro spessore. Per il momento, lo 0-0 è giusto.

50' Fine primo tempo.

49' Ammonizione per Jajalo.

48' Gioco fermo per un possibile fallo di mano in area di Castillejo: dopo una lunga attesa, il VAR certifica che il tocco è avenuto fuori area.

46' Calcio d'angolo per l'Udinese: cross in mezzo, Piatek libera in fallo laterale.

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.

44' Cartellino giallo anche per Borini.

43' Erroraccio di Donnarumma, che di testa regala palla a Lasagna: l'attaccante bianconero ha la porta spalancata ma spara in curva.

38' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e grande chance per Romagnoli, che da ottima posizione ci prova col tacco ma non trova la porta.

37' Bel numero di Castillejo, che supera due avversari ed entra in area dalla destra: pallone per Piatek, che viene però anticipato.

34' Ammonizione per Calhanoglu.

33' La partita non ha offerto grandi spunti fin qui.

30' Il Milan fatica a imporre il proprio gioco.

26' Suso ci prova dalla lunga distanza, ma la sua conclusione si spegne ampiamente sul fondo.

25' Un rimpallo favorisce Piatek, che si invola verso l'area bianconera ma si fa recuperare da Ekong che lo ferma con un grande intervento.

22' Cartellino giallo per Paquetà.

21' Corner per il Milan: Calhanoglu mette in area, la difesa bianconera allontana la minaccia.

18' Quarto corner di fila per i bianconeri: pallone in area, Donnarumma smanaccia.

17' Angolo per l'Udinese: cross in mezzo, Piatek allontana di testa.

16' Altro corner per l'Udinese: tocco corto, Castillejo va in contrasto e regala un altro angolo ai padroni di casa.

15' Calcio d'angolo per l'Udinese: cross in mezzo, Romagnoli anticipa Donnarumma e per poco non combina un pasticcio.

12' Ricardo Rodriguez sbaglia tutto e innesca la ripartenza dell'Udinese: Lasagna ci prova con il mancino ma non inquadra la porta.

11' Poche emozioni fin qui.

8' Calcio di punizione dalla trequarti per il Milan: destro di Calhanoglu e pallone contro la barriera bianconera.

6' Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di gara.

3' Primi scambi del match. Le due squadre si studiano.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio dell'arbitro Pasqua: si comincia! Primo pallone del match per l'Udinese.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia bianconera per l'Udinese, casacca rossonera per la squadra di Giampaolo.

Ci siamo! Comincia il campionato. La stagione del Milan parte da Udine, campo espugnato lo scorso anno grazie a un gol al fotofinish del capitano Alessio Romagnoli. Mister Giampaolo si affida al 4-3-1-2, modulo di riferimento del tecnico abruzzese, al suo esordio sulla panchina milanista. Dall'altra parte, Tudor disegna la sua Udinese con un 3-5-1-1, con De Paul e Lasagna a guidare l'attacco bianconero. Un match tutto da vivere, che ovviamente seguiremo per voi in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

UDINESE: Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna. A disp.: Perisan, Andrade, Sierralta, Opoku, De Paul, Wallace, Sema, Nuytnck, Nestorovski, Ilija, Barak, De Maio, Teodorczyk. All.: Tudor

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo. A disp.: Soncin, A. Donnarumma, Bennacer, Bonaventura, Conti, Leao, Andre Silva, Krunic, Duarte, Gabbia, Kessie, Laxalt. All.: Giampaolo