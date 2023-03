LIVE MN - Udinese-Milan: ecco le ufficiali. Ibra torna titolare da capitano, tre out per Pioli

17.45 - Molti degli occhi saranno puntati stasera su Rafael Leao. L'attaccante portoghese, reduce da una prestazione molto negativa contro la Salernitana, non segna dal 14 gennaio a Lecce e il Milan ha assolutamente bisogno che il suo gioello ritrovi gol e prestazioni per questa gara e per il finale di stagione.

18.30 - Secondo quanto riportato dagli inviati di SkySport Marina Presello e Peppe Di Stefano ad Udine, la Dacia Arena sarà sold out per la sfida tra Udinese-Milan, con una folta presenza, comunque, di pubblico di fede milanista, presente in circa 3000 individui nell'ex Friuli.

18.55 - Sarà Zlatan Ibrahimovic il capitano del Milan in Udinese-Milan, come testimoniato dalla foto pubblicata da AC Milan sui propri canali social. Lo svedese, che tornerà oggi titolare a 14 mesi dall'ultima volta, eredita la fascia di capitano da Calabria, che andrà in panchina, e dal vice Theo Hernandez, non presente per una sindrome influenzale alla Dacia Arena.

19.08 - Come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it, il pullman rossonero è arrivato alla Dacia Arena per il rituale pre-gara. Tra poco anche le formazioni ufficiali.

17.00 - Nel Milan risultano diffidati Calabria, Rebic e Kjaer; nessuno dei tre, comunque, dovrebbe essere titolare alla Dacia Arena, anche se è possibile un loro subentro soprattutto nei casi del terzino e del croato. In caso di ammonizione, salterebbero la gara contro il Napoli del 2 aprile al Maradona.

16.15 - Saranno tre i titolari assenti nel Milan: Stefano Pioli dovrà fare a meno di Messias per infortunio, di Giroud per squalifica e di Theo Hernandez per sindrome influenzale; al loro posto giocheranno rispettivamente Saelemaekers, Ibrahimovic e Ballo-Touré.

15.30 - Zlatan Ibrahimovic è l'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato un gol all'Udinese alla Dacia Arena. L'attaccante svedese, che non gioca titolare dal gennaio 2022, ha realizzato la rete del definitivo 1-1 nel diciassettesimo turno della scorsa stagione disputato nel dicembre 2021. Qualora dovesse segnare contro i friulani, il classe '81 diverrebbe il marcatore più anziano della storia della Serie A superando Costacurta.

15.10 - Udinese-Milan, sfida valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), in streaming su DAZN, Sky Go e NOW e in live testuale su MilanNews.it.

14.51 - Si giocherà quest'oggi Udinese-Milan, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri affronteranno per la diciottesima volta un match il 18 marzo: nei precedenti la formazione milanista ha ottenuto nove vittorie e cinque pareggi perdendo in tre sole occasioni. L'ultimo match ufficiale disputato dal Milan in questa data risale al 2021, quando i rossoneri persero gli ottavi di finale di ritorno di Europa League a San Siro contro il Manchester United.

14.20 - Sarà l'Udinese il prossimo avversario del Milan, che questa sera verrà ospitato alla Dacia Arena nell'incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri affronteranno i friulani per la novantaseiesima volta nel massimo campionato italiano: il bilancio è di 42 vittorie del Milan, 36 pareggi e 17 vittorie dell'Udinese. L'ultimo precedente alla Dacia Arena risale al dicembre 2021, quando il Milan ottenne solo un punto alla diciassettesima giornata.

14.00 - Sarà Daniele Doveri l'arbitro di Udinese-Milan, incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A in programma alle 20.45 alla Dacia Arena. Il fischietto della sezione di Roma 1 ha diretto per ventisei volte una gara del Milan: nei precedenti i rossoneri hanno ottenuto quindici vittorie e sette pareggi, perdendo in quattro occasione. L'ultimo precedente con Doveri alla guida risale al 22 maggio 2022, quando il Milan riuscì a vincere 3-0 in casa del Sassuolo conquistando il diciannovesimo Scudetto della propria storia.

13.40 – Sarà l’Udinese il prossimo avversario del Milan, che questa sera sarà ospitato dalla Dacia Arena nella sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Chi potrebbe ritrovare una maglia da titolare è Zlatan Ibrahimovic, che andrebbe a sostituire lo squalificato Olivier Giroud. Lo svedese non viene schierato titolare da ben quattordici mesi: l’ultima presenza dal primo minuto per il classe ’81 risale al match contro la Juventus del gennaio 2022.

13.20 – Sono tre i diffidati in casa Milan per la sfida contro l’Udinese, valida per la ventisettesima giornata di Serie A e in programma questa sera alla Dacia Arena alle ore 20.45. Fra i rossoneri Davide Calabria, Simon Kjaer e Ante Rebic saranno a rischio squalifica per la prossima gara, prevista in casa del Napoli. Tra le fila dei friulani, invece, diffidati Becao, Lovric, Pereyra, Perez, Udogie e Walace.

13.00 -Sono diversi gli indisponibili in casa Milan in vista del match della Dacia Arena contro l’Udinese. L’assente dell’ultim’ora è Theo Hernandez, che non è partito per il Friuli a causa di una leggera indisposizione. Non ci sarà neanche l’infortunato Junior Messias. Squalificato Olivier Giroud.

Gentilli lettori e lettrici di MilanNews.it, manca sempre meno ad Udinese-Milan, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Grazie alla nostra consueta diretta testuale vi aggiorneremo su tutte le novità riguardanti i rossoneri. Restate con noi!