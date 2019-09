LIVE MN - UFFICIALE: Rebic al Milan e Silva all'Eintracht

20.34 - AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, dall'Eintracht Francoforte, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić.

20.34 - AC Milan (il Club) comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo biennale, all'Eintracht Francoforte, le prestazioni sportive dell'attaccante André Miguel Valente da Silva.

20.24 - A poco meno di due ore dal termine del calciomercato arrivano altre due ufficialità in entrata in casa rossonera. Il sito della Lega, infatti, riporta che il Milan ha depositato il contratto di Andrea Sala, proveniente a titolo temporaneo dal Lecco, e di Giuseppe Cassano, a titolo definitivo dal Chiasso.

19.50 - Il sito della Lega Serie A ha ufficializzato gli acquisti, da parte del Milan, di Simone Potop e Pasquale Costanzo, entrambi in prestito dal Torino, oltre quello di Matteo Turato, arrivato a titolo temporaneo dal Cagliari.

19.05 - Il giovane portiere italo-belga del Milan, Lillo Guarneri, passa al Royal Excel Mouscron a titolo definitivo. Il classe 2002 ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo.

18.27 - Il contratto di Ante Rebic è stato appena depositato dal Milan, come testimonia il sito della Lega Serie A. Il croato diventa ufficialmente un nuovo calciatore rossonero.

17.56 - Ante Rebic, dopo la firma con il Milan, sta ripartendo da Milano per raggiungere il ritiro della Nazionale croata, essendo stato convocato dal ct Zlatko Dalić (MilanNews.it).

17.52 - Lo Śląsk Wrocław, club polacco, ha annunciato di aver ingaggiato Przemyslaw Bargiel, centrocampista classe 2000 che proviene dal Milan. Il giocatore era stato ceduto in prestito allo Spezia un anno fa.

17.46 - Ante Rebic è appena uscito da Casa Milan dopo la firma sul contratto (MilanNews.it).

17.22 - Risolti i problemi tra André Silva e l'Eintracht, legati principalmente alle scarse tempistiche vista la differenza tra l'orario di chiusura del mercato tra Italia (22) e Germania (18). Il portoghese ha già posato con la maglia del club tedesco, segno che l'operazione è ormai conclusa.

17.18 - Contestualmente alla presenza di Rebic in sede, va segnalato, come riferisce Sky Sport, che i problemi Silva-Eintracht sono stati risolti e si va verso la chiusura dell'affare.

17.15 - Ante Rebic si trova presso la sede rossonera di via Aldo Rossi per firmare il suo contratto con il Milan. (MilanNews.it).

17.09 - Negli ultimi minuti, sono emerse delle indiscrezioni relative a delle problematiche sul trasferimento di André Silva all'Eintracht Francoforte. Da quello che risulta a MilanNews.it, dopo alcune verifiche effettuate col club rossonero, la situazione sta andando avanti tanto è vero che le parti sarebbero allo scambio dei documenti e alle firme, visto che il mercato in Germania chiude alle 18.

16.48 - Stando a quanto riportato da Sky Sport 24 bisogna capire se i problemi nella trattativa saranno o meno risolvibili in queste ultime ore di calciomercato.

16.45 - Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Twitter, ci sono problemi da risolvere per quanto riguarda il trasferimento di André Silva all'Eintracht Francoforte. Il Milan e Ante Rebic attendono per capire l'evoluzione della situazione.

14.55 - Dopo aver concluso le visite mediche presso la clinica La Madonnina, Ante Rebic è pronto a sostenere i test di idoneità, altro step necessario prima della firma effettiva sul contratto per diventare un nuovo calciatore rossonero.

14.33 - Sono terminate le visite mediche di Ante Rebic che ha lasciato poco fa la clinica La Madonnina di Milano. Ora l’idoneità sportiva, poi la firma sul nuovo contratto, in attesa di notizie dalla Germania dove André Silva sta svolgendo le visite mediche con l'Eintracht Francoforte. (Milannews.it)

14.30 - Si chiude quasi definitivamente la pista Taison per il Milan: la richiesta dello Shakhtar Donetsk per l'attaccante brasiliano sono infatti troppo alte per i rossoneri.

14.19 - Oltre alle visite mediche, Ante Rebic sta anche pranzando alla clinica La Madonnina.

13.32 - Il Milan si prepara ad ufficializzare Rebic. Il corato, arrivato in città ieri sera, ha svolto in mattinata le visite mediche. L'annuncio da parte del club si avrà nel momento in cui anche André Silva - altra pedina dell'affare - avrà terminato i test medici con l'Eintracht. Capitolo Taison: la trattativa si conferma molto complicata. Lo Shakthar, che aveva dato segnali di piccoli spiragli nelle ultime ore, è tornato a fare muro nonostante la trattativa con lo Schalke per Konoplyanka. L'impegno del Milan c'è ed è forte, ma la pista è davvero in salita. (gianlucadimarzio.com).

13.15 - Secondo quanto riferisce sport.sky.it, per definire ufficialmente lo scambio Rebic-André Silva tra Milan ed Eintracht Francoforte si attende solo la fine delle visite mediche del portoghese previste per le 15 circa.

13.01 - Il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Adi Hütter, ha commentato a caldo la cessione di Ante Rebic al Milan: "Non ho mai vissuto una simile esperienza, quella di una trattativa chiusa allo stadio mentre era in corso una partita". La partita in questione, Eintracht Francoforte-Fortuna Dusseldorf e Ante Rebic ha chiesto e ottenuto di non giocare l'incontro.

12.47 - Ante Rebic è ancora impegnato con le visite mediche: il giocatore croato si trova all'interno della clinica La Madonnina ormai da oltre quattro ore.

12.00 - Si fa sempre più difficile la pista Taison per il Milan: secondo Sky, i rossoneri ci proveranno probabilmente fino alla fine del mercato, ma nelle ultime ore la trattativa, nonostante sembrava ci fosse stata un'apertura da parte dello Shakhtar Donetsk, si sarebbe complicata notevolmente in quanto il club ucraino avrebbe bloccato la cessione del brasiliano.

11.48 - Nelle ultime ore, ci sono continui contatti tra Milan e Shakhtar Donetsk per Taison, attaccante brasiliano che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro: come spiega Tuttosport, gli ucraini fanno muro e non vogliono spostarsi da questa cifra, mentre il club rossonero sta cercando di abbassare le pretese dello Shakhtar. La trattativa resta piuttosto difficile, ma i contatti tra le due società andranno avanti anche nella giornata di oggi.

11.45 - Secondo quanto appreso da Milannews.it, il Milan ha rifiutato un'offerta del Cagliari per Marco Bosisio, centrale di difesa della Primavera rossonera che ha segnato qualche giorno fa nella finale del torneo Mamma Cairo contro la Juventus: dietro al no del club di via Aldo Rossi ci sono il ds Massara e il responsabile del settore giovanile milanista Carbone, ai quali piace molto il giovane difensore.

10.57 - Nuovo rinforzo per il settore giovanile del Milan: secondo quanto appreso da Milannews.it, il club di via Aldo Rossi ha infatti chiuso l'arrivo in prestito dal Cagliari di Matteo Turato, difensore classe 2003.

10.44 - Secondo quanto appreso da Milannews.it, il Milan ha chiuso l'acquisto dal Torino di Simone Potop, difensore classe 2000 del Torino: il giovane centrale, che si aggregherà alla Primavera milanista, sta svolgendo le visite mediche con i rossoneri.

09.58 - Milan e Eintracht Francoforte hanno definito nelle scorse ore lo scambio tra André Silva e Ante Rebic, i quali si trasferiranno entrambi in prestito biennale con dritto di riscatto. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che ai due giocatori è stata data la stessa valutazione, cioè 25 milioni di euro.

09.35 - Il Milan non molla per Taison. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club rossonero ha presentato un'offerta da 20 milioni di euro ma lo Shakhtar Donetsk ancora non ha risposto. Gli ucraini hanno definito in nottata l'arrivo di Konoplyanka ma questo non è il segnale automatico dell'addio di Taison. Il tempo stringe, il giocatore sta cercando di forzare l'addio ma non è detto che sia lui a partire. In alternativa può infatti salutare Fernando chiesto in prestito dallo Sporting CP.

08.59 - Ante Rebic al Milan e André Silva all'Eintracht Francoforte. Un'operazione nata nelle ultime ore e che è destinata a concludersi felicemente nella giornata di oggi, quando entrambi i giocatori sosterranno le visite mediche. La formula del trasferimento, come confermato dal ds del club tedesco, è quella del prestito biennale con diritto di riscatto ed è la stessa per entrambi i calciatori. Nel caso in cui il Milan, nell'estate del 2021, dovesse esercitare l'opzione d'acquisto a 25 milioni, il 50% di questa cifrà finirà nelle casse della Fiorentina che si era riservata l'incasso sulla futura rivendita da parte dell'Eintracht.

08.44 - Come riferisce il nostro inviato alla clinica La Madonnina di Milano, Ante Rebic, ultimo colpo di mercato del Milan, è appena arrivato per svolgere le visite mediche con il club di via Aldo Rossi. L'attaccante croato arriverà in rossonero in uno scambio di prestito con André Silva, che nelle prossime ore diventerà un giocatore dell'Eintracht Francoforte.

08.36 - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, oggi, ultimo giorno di mercato, il Milan farà un tentativo per Taison, attaccante brasiliano dello Shakhtar Donetsk che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Senza uno sconto da parte del club ucraino, però, difficilmente questo affare andrà in porto.

08.30 - Nella serata di ieri, Ante Rebic è sbarcato a Milano. Al suo arrivo in hotel, il croato ha pronunciato queste parole: "Sono molto felice di esser qui. Forza Milan".

Amici e amiche di Milannews.it, oggi è l'ultimo giorno di mercato e la redazione di Milannews.it vi farà compagnia fino alle 22 raccontandovi tutte le novità sul club rossonero che nelle scorse ore ha chiuso lo scambio Rebic-André Silva con l'Eintracht Francoforte. Ma la campagna acquisti milanista potrebbe non essere finita con il croato. Restate quindi con noi e non perdetevi nessuna novità grazie al nostro live testuale!!!