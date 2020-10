LIVE MN - Ultimo giorno di mercato: Milan, volata Rudiger-Kabak per la difesa. Laxalt al Celtic

10.32 - Il Milan ha depositato il contratto di un giovane centrocampista che andrà a impreziosire il settore giovanile. Si tratta di Wilgot Marshage, svedese classe 2004 che arriva a titolo definitivo dall'IFK Lidingö

10.30 - Il Milan va alla caccia dell'ultimo tassello per migliorare la difesa. Il primo nome è sempre quello di Ozan Kabak e i rossoneri stanno aspettando la risposta definitiva dello Schalke 04. Se non dovesse andare un porto questa operazione ecco che Maldini e Massara tornerebbero prepotentemente su Antonio Rudiger, con il Chelsea che ha aperto al prestito del tedesco. Manca comunque ancora l'accordo totale tra le parti, che andrebbe trovato chiaramente nella giornata di oggi. (TMW)

10.28 - Ultimi aggiornamenti sulla caccia del Milan al difensore centrale in questo ultimo giorno di mercato: secondo quanto appreso da Milannews.it, la pista che porta a Kabak resta piuttosto complicata a causa delle alte pretese economiche dello Schalke 04 (25 milioni di euro.). Quella che porta a Rudiger del Chelsea appare invece più percorribile, ma per ora non c'è intesa sulla cifra del prestito. Il giocatore tedesco avrebbe comunque già dato il suo ok al passaggio al Milan.

10.22 - In queste ultime ore di mercato, il Milan proverà a chiudere per un difensore centrale. Maldini e Massara stanno lavorando su due nomi, cioè Antonio Rudiger del Chelsea e Ozan Kabak dello Schalke04: per il tedesco, che tornerebbe volentieri in Italia e che potrebbe sbarcare in prestito secco, va ancora trovato l'intesa sull'ingaggio (a Londra guadagna 5 milioni di euro netti a stagione), mentre per il turco il Diavolo dovrà alzare la sua offerta e arrivare almeno a 18-20 milioni. Lo riferisce Tuttosport.

10.06 - Dean Jones, giornalista di Bleacher Report, ha pubblicato questo aggiornamento su Twitter in merito al possibile arrivo di Antonio Rudiger al Milan: "Il Chelsea sarebbe felice di dare Rudiger al Milan. Non vogliono che finisca agli Spurs".

09.58 - Continua senza sosta la caccia del Milan ad un difensore centrale da regalare a Stefano Pioli: secondo quanto riferisce l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina, in via Aldo Rossi si punta su Rudiger del Chelsea più che su Kabak dello Schalke 04.

09.23 - Se n'è parlato tanto negli ultimi giorni, soprattutto ora che lo svedese è indisponibile, ma in via Aldo Rossi hanno deciso che non arriverà un vice Ibrahimovic. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che al Milan sarebbe servito un altro centravanti, ma i dirigenti milanisti hanno deciso di puntare su quelli che ci sono già in rosa.

09.11 - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan è al lavoro per provare ad arrivare ad un accordo con lo Schalke 04 per Ozan Kabak, difensore centrale turco che i rossoneri hanno seguito a lungo già la scorsa estate quando vestiva ancora la maglia dello Stoccarda. Nelle ultime ore, i dirigenti milanisti stanno provando a limare la forbice di 5 milioni tra domanda e offerta con il club tedesco.

08.48 - In queste ultime di mercato, l'obiettivo dichiarato del Milan è uno solo, cioè regalare a Pioli un nuovo difensore centrale. Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, le piste seguire dai rossoneri sono due: si tratta di Kabak dello Schalke e di Rudiger del Chelsea.

07.00 - Nuovi dettagli sulla cessione di Laxalt direttamente dall'agente del terzino: contattato dalla redazione di MilanNews.it il procuratore ha confermato l'imminente cessione in prestito secco al Celtic del suo assistito. Questa mattina Laxalt sarà a Londra per le visite mediche di rito, poi il trasferimento a Glasgow per la firma sul contratto che lo legherà al club scozzese per una stagione.

Amici e amiche di Milannews.it, questa sera alle 20 chiudere il mercato e la redazione di Milannews.it vi terrà aggiornata sugli ultimi movimenti in casa rossonera sia in entrata che in uscita. Restate con noi!!!