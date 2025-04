live mn Venezia-Milan (0-2): tre punti al minimo dei giri. Pulisic e Gimenez a segno

14.29 - Espugnata Venezia senza troppi sforzi. Apre la partita Pulisic dopo cinque minuti, la chiude Gimenez all'ultimo secondo. In mezzo tanto Venezia con uno Yeboah che ha tenuto sulle spine Pavlovic, oltre a Zerbin e Nicolussi Caviglia che ci hanno provato più volte. Per la verità Miie Maignan non è mai stato chiamato realmente in causa e di fatto è bastata la differenza di valori in campo per gestire la partita. Buona notizia il gol di Santiago Gimenez, entrato al 64' e protagonista di una prestazione pessima ma riscattata dalla rete a fil di sirena: el Bebote si è sbloccato dopo oltre due mesi, non segnava dal 18 febbraio contro il Feyenoord. Intanto il Milan si prende tre punti e tiene aperta la possibilità di qualificarsi a una competizione europea anche attraverso il campionato.

14.28 - TRIPLICE FISCHIO, IL MILAN TORNA A VINCERE ANCHE IN CAMPIONATO!

90' + 6 - GOL DEL MILAN!!! SANTIAGO GIMENEZ!!!! Punizione di Reijnders che pesca il messicano che supera Radu in uscita con un pallonetto. Terzo gol in campionato per lui.

90' + 3 - Conclusione di Loftus-Cheek che colpisce Gimenez.

90' + 3 - Buona iniziativa di Joao Felix che si guadagna un fallo.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

89' - Girata pericolosa per Zerbin, palla fuori di poco. Venezia ancora pericoloso.

88' - Ultimi cambi per il Milan: fuori Fofana e Pulisic, dentro Terracciano e Joao Felix.

85' - Venezia che non si arrende, Yeboah impegna ancora Pavlovic e lo costringe e deviare una sua conclusione in corner.

80' - Ultimo cambio per il Venezia, fuori Haps e dentro Zampano.

79' - Il Milan tenta l'azione corale con Fofana che cerca invano Gimenez a centro area.

75' - Milan in ripartenza, Loftus-Cheek manda tutto alle ortiche sparando alto da fuori area.

74' - Venezia che ci crede ancora, Oristanio prova a imbeccare Yeboah che non riesce ad arpionare il pallone.

71' - Ci prova Gimenez di testa su cross di Loftus-Cheek ma il pallone finisce a lato.

70' - Doppio cambio per il Milan: fuori Jimenez e Leao, dentro Walker e Loftus-Cheek.

67' - Quarto cambio per il Venezia: fuori per problemi fisici Condé, dentro Oristanio.

64' - Primo cambio per il Milan, fuori Abraham e dentro Gimenez.

64' - Triplo cambio per il Venezia: fuori Schingitienne, Busio e Fila; dentro Marcandalli, Kike Pérez e Gytkjaer.

62' - Si riaffaccia in avanti il Milan, ci prova Abraham ma il tiro dalla distanza è alto.

59' - Venezia che continua a spingere, Milan schiacciato nella sua area.

57' - Contatto Yeboah-Pavlovic, il Venezia reclama il rigore, Manganiello lascia proseguire.

56' - Ammonito Candé, primo cartellino giallo della partita.

54' - Il Milan reclama un rigore per un mani di Candé su tiro di Pavlovic. Per Manganiello il braccio è attaccato al corpo e si prosegue.

51' - Ci prova Leao ad affondare verso l'area ma Schingtienne e Zerbin lo chiudono.

49' - Stesso spartito dei primi 45', col Venezia che cerca il pareggio e il Milan che gestisce. Ci prova al volo Nicolussi Caviglia, palla fuori.

46' - Nessun cambio da ambo le parti.

13.36 - SI RIPARTE!

13.22 - Primo tempo tutt'altro che memorabile per il Milan, comunque in vantaggio col minimo dei giri. Bastano cinque minuti e un grave errore avversario per sbloccarla, con Pulisic che finalizza un'azione nata da un disimpegno sbagliato di Candé. Per il resto solo Venezia con un Yeboah particolarmente ispirato e costante pericolo. Su di lui un Pavlovic che lo sta tenendo a bada anche con le cattive. Da tenere d'occhio anche Nicolussi Caviglia, bravo nel cambiare gioco, nei calci piazzati e nei tiri dalla distanza così come Zerbin sulla fascia destra è sempre da tenere d'occhio. I veneti trovano anche il pari al termine di una splendida azione corale, ma il fuorigioco di Busio ci salva. Milan che gestisce, consapevole dell'enorme divario tecnico. Ma serve qualcosa di più per portare a casa i tre punti.

45' + 2 - Fine primo tempo.

45' + 2 - Nicolussi Caviglia impegna Maignan direttamente da punizione.

45' - Concessi due minuti di recupero.

43' - Gol annullato anche al Milan: Gabbia per contrastare Yeboah lancia lungo e pesca Pulisic, in chiara posizione irregolare che supera in scavetto Radu.

39' - Travrersone senza pretese di Haps, para facile Maignan.

37' - Problemi per Theo Hernandez. Il francese è a terra da diversi secondi con i medici che sono entrati in campo a soccorrerlo.

34' - Pareggio del Venezia con Yeboah, ma viene annullato. I veneti si erano resi protagonisti di una splendida azione corale con Busio che smarca Haps, traversone a centroarea per l'ecuadoriano che libero segna. L'offside di Busio ci salva.

32' - Nicolussi Caviglia pericolosissimo su punizione: botta che finisce di poco a lato.

31' - Yeboah costante pericolo, Pavlovic lo ferma fallosamente al limite dell'area.

29' - Abraham prova a fare tutto da solo ma viene fermato per un fallo su Candé.

27' - Ci prova Theo dalla distanza, palla alta.

25' - Venezia che spinge, Milan che prende respiro grazie a Leao che si conquista un fallo.

24'- Traversone pericoloso di Zerbin, con Fofana che mette in corner.

23' - Pavlovic ricorre alle maniere forti per fermare Yeboah.

22' - Occasione per il Venezia: Yeboah affonda sulla destra, trova Zerbin che riceve spalle alla porta si gira e manda fuori di poco.

20' - Impressionante la statistica sul possesso palla: 15%-85% in favore del Milan.

18' - Fallo di Condé su Fofana. Punizione per il Milan.

16' - Bella giocata di Reijnders che lancia in profondità Theo. Il francese in mezzo per Abraham che non arriva sul pallone.

14' - Bella apertura di Nicolussi Caviglia per Zerbin, gioco fermo per fuorigioco.

12' - Buona chiusura difensiva di Theo, corner per il Venezia.

7' - Ci prova Nicolussi Caviglia dalla distanza, tiro alto.

6' - Siamo a dieci reti in campionato per Capitan America, che aveva segnato al Venezia anche all'andata.

5' - Errore clamoroso in fase d'appoggio di Candé che regala il pallone a Jimenez. Lo spagnolo per Fofana, filtrante per Pulisic che si inserisce e ha il tempo di pensare e piazzare il sinistro, mettendo la palla in rete.

5' - GOL DEL MILAN!!! CHRISTIAN PULISIC!!!

4' - Ci prova Leao, tiro murato.

3' - Ci prova Candé di testa, conclusione smorzata e Maignan para facilmente.

2' - Parte forte il Venezia che conquista un calcio d'angolo.

12.34 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, a breve avrà inizio la sfida valida per la 34ª giornata di Serie A fra Venezia e Milan. La squadra di Eusebio Di Francesco ha disperato bisogno di punti salvezza, rossoneri che sono estremamente attardati anche solo per la Conference League ma che devono cercare di chiudere dignitosamente il campionato.

Le formazioni: cambio dell'ultimo minuto con Sergio Conceiçao che retrocede in panchina Luka Jovic e lancia Tammy Abraham dal 1'. Inizialmente era stato scelto l'attaccante serbo che però ha avuto un problema nella zona lombare durante il riscaldamento.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Cande, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Conde, Haps; Yeboah, Fila. A disp. Joronen, Grandi, Stankovic, Zampano, Gytkjaer, Oristanio, Marcandalli, Bjarkason, Duncan, Sverko, Ladisa, Perez, Carboni, Doumbia, Maric. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez, Pulisic, Abraham, Leao. A disp. Sportiello, Torriani, Gimenez, Loftus-Cheek, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bondo, Terracciano, Joao Felix, Musah, Jovic, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

ASSISTENTI: Berti e Bahri.

IV UFFICIALE: Galipò.

VAR: Paterna.

AVAR: Sozza.

SERIE A - 34ª GIORNATA

Como - Venezia (ore 12.30)

Venezia - Milan (12.30)

Fiorentina - Empoli (15)

Inter - Roma (15)

Juventus - Monza (18)

Atalanta - Lecce (20.45)

Napoli - Torino (20.45)

Udinese - Bologna (28 aprile, ore 18.30)

Lazio - Parma (28 aprile, ore 20.45)

Hellas Verona - Cagliari (28 aprile, ore 20.45)

CLASSIFICA

1. Inter 71

2. Napoli 71

3. Atalanta 64

4. Bologna 60

5. Juventus 59

6. Lazio 59

7. Roma 57

8. Fiorentina 56

9. Milan 51

10. Torino 43

11. Udinese 40

12. Como 39

13. Genoa 39

14. Hellas Verona 32

15. Parma 31

16. Cagliari 30

17. Lecce 26

18. Venezia 25

19. Empoli 25

20. Monza 15

MARCATORI



23 reti: Retegui (Atalanta)

17 reti: Kean (Fiorentina)

14 reti: Thuram (Inter)

13 reti: Lookman (Atalanta)

12 reti: Lukaku (Napoli), Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)