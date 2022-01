LIVE MN - Venezia-Milan, le ufficiali: Tonali-Baka a centrocampo, Saelemaekers torna a destra

11.24 - Ecco le formazioni ufficiali:

VENEZIA: Romero, Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps, Cuisance, Busio e Ampadu, Aramu, Okereke, Henry. A disp.: Lezzerini, Molinaro, Forte, Sigurdsson, Modolo, Fiordilino, Johnsen, Bjarkason, Kiyine, Schnegg, Crnigoj, Peretz. All.: Zanetti

MILAN: Maignan, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez, Tonali, Bakayoko, Saelemaekers, Diaz, Leao, Ibrahimovic. A disp.: Mirante, Nava, Conti, Stanga, Krunic, Maldini, Messias, Rebic, Giroud. All.: Pioli

11.01 - I giocatori del Milan sono appena arrivati allo stadio "Penzo" di Venezia, dove tra un'ora e mezza (fischio d'inizio alle ore 12.30) affronteranno i lagunari nella 21esima giornata del campionato di Serie A. La squadra rossonera è praticamente "sbarcata" alle spalle dell'impianto veneziano a bordo di un vaporetto.

10.48 - Anche Rafael Leao dovrebbe giocare dal primo minuto al "Penzo". Il portoghese, autore del gol del definitivo 3-1 contro la Roma, punta a ripetersi anche contro il Venezia, sfida importantissima per il Milan di Pioli, che vuole mettere pressione alla capolista Inter.

10.26 - Dopo la buona prestazione offerta nel secondo tempo con la Roma, Bakayoko dovrebbe partire dal primo minuto contro il Venezia. Una chance importante per il centrocampista francese, con Pioli punta deciso sulle sue qualità.

10.00 - È il 26esimo confronto in campionato tra Venezia e Milan: 15 i successi rossoneri, 4 quelli veneti, 6 i pareggi. In casa dei lagunari 12 i precedenti: anche qui conduce il Milan per 7 vittorie a 3 (2 pareggi). È la prima sfida al Penzo dal febbraio 2002 (4-1 per i rossoneri nell'occasione).

09.31 - La probabile formazione del Venezia: Lezzerini tra i pali; difesa a quattro con Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni e Haps; a centrocampo una linea di tre composta da Cuisance, Busio e Ampadu; mentre davanti il tridente offensivo Aramu-Okereke-Henry.

09.16 - Quella di oggi sarà la 400esima panchina in Serie A per Stefano Pioli, che diventerà così l'ottavo allenatore a raggiungere questo traguardo nell'era dei tre punti a vittoria.

09.15 - Anche contro il Venezia, mister Pioli dovrà rinunciare a diversi giocatori. Ecco gli assenti: Plizzari, Tatarusanu, Kjaer, Tomori, Romagnoli, Calabria, Ballo-Touré, Kessie, Bennacer, Pellegri, Castillejo.

Gli arbitri del match in programma al "Penzo" di Venezia:

Arbitro: Irrati

Assistenti: Colarossi-Scarpa

IV: Meraviglia

Var: Mazzoleni

Avar: Baccini

Ecco i giocatori convocati da Pioli per la gara di oggi:

Portieri: Maignan, Mirante, Nava.

Difensori: Conti, Florenzi, Hernández, Gabbia, Kalulu, Stanga.

Centrocampisti: Bakayoko, Díaz, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

