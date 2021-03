LIVE MN - Verona-Milan (0-2) - Krunic-Dalot, tre punti pesantissimi

Il Milan espugna il "Bentegodi" e porta a casa tre punti pesantissimi in chiave Champions. Vittoria di carattere e qualità: una partita comandata dal primo all'ultimo minuto di gara. Dopo il vantaggio di Krunic nel primo tempo (rete splendida su punizione), i rossoneri trovano il raddoppio con Dalot nella ripresa (altro gol bellissimo). Donnarumma rischia il minimo, perché i suoi difendono con ordine e tengono in mano costantemente le redini del match, con un Kessié sontuoso in mezzo al campo. Un successo strameritato e fondamentale: ora testa al Manchester.

94' Fischio finale: grande vittoria del Milan.

93' Ammonizione per Bessa.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Calcio d'angolo per il Verona: traversone in mezzo, Calabria spazza il più lontano possibile.

88' Il Milan ci prova con Krunic. Conclusione debole e centrale di Krunic, parata facile di Silvestri.

87' Altro angolo per l'Hellas: cross in area, libera la difesa del Milan.

86' Corner per il Verona: pallone dentro, colpo di testa di Faraoni e salvataggio sulla linea di Krunic. Che brivido!

85' Punizione dalla sinistra per il Milan: cross di Dimarco, colpo di testa in anticipo di Ceccherini e pallone che sfila sul fondo.

83' Ripartenza del Verona che va al tiro con Salcedo: pallone altissimo sopra la traversa.

82' Calcio d'angolo per il Milan: cross dentro, il Veroma recupera palla e riparte.

80' Angolo per l'Hellas Verona: traversone in area, tocco goffo di Leao e pallone che fortunatamente finisce tra i guantoni di Donnarumma.

78' Cambio per il Milan: Hauge prende il posto di Castillejo.

77' Corner per il Verona: cross in mezzo, colpo di teta di Ceccherini e pallone fuori. Che brivido per il Milan!

76' Ancora l'Hellas: tiro di Dimarco deviato e calcio d'angolo per il Verona.

75' Il Verona ci prova con Tameze: conclusione dalla lunga distanza e pallone altissimo sopra la traversa.

74' Sostituzione per l'Hellas Verona: Favilli in campo al posto di Lasagna.

70' Il Milan gestisce bene il match e non concede spazi al Verona.

65' Calcio d'angolo per il Verona: cross in mezzo, Donnarumma esce e fa suo il pallone.

63' Il Verona prova a riorganizzarsi dopo i quattro cambi.

58' Altre due sostituzioni per l'Hellas: Dimarco e Ilic prendono il posto di Gunter e Veloso.

54' Doppio cambio per il Verona: fuori Zaccagni e Barak, dentro Bessa e Salcedo.

53' Ancora Milan, stavolta con Saelemaekers: sinistro da fuori e pallone alto di poco.

50' GOOOLLL!!! DALOT!!! Il terzino rossonero prende palla al limite dell'area, supera un avversario con una finta e poi la mette all'incrocio. Una prodezza!

45' Tutto è pronto. Fischio di Orsato: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi: si riparte con gli stessi ventidue del primo tempo.

Milan in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il bellissimo gol su punizione di Krunic. Ottima prestazione dei rossoneri, soprattutto sul piano dell'intensità e dell'agonismo. I ragazzi di Pioli si rendono pericolosi già al 15esimo, ma Leao spreca malamente un cross al bacio dalla destra di Calabria. Nessun rischio per Donnarumma: solo un retropassaggio corto di Tomori mette un po' in difficoltà Gigio, ma la difesa se la cava in qualche modo.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minto di recupero.

39' Il Milan tiene bene in campo e attacca con convinzione.

34' Meite si mette in proprio e tenta la fortuna da fuori: tiro col destro e pallone ampiamente a lato.

32' Leao ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

31' Milan con grande personalità in questa prima mezzora.

27' GOL GOL GOOOLLL!!! KRUNIC!!! Punizione dal limite per il Milan: destro di Krunic e pallone alle spalle di Silvestri.

26' Cartellino giallo per Magnani.

24' Tanti duelli a centrocampo, finora hanno avuto la meglio le difese.

19' Match in equilibrio al Bentegodi.

15' Palla gol per il Milan. Cross al bacio di Calabria ed errore di Leao che, tutto solo a pochi passi dal portiere avversario, colpisce male di testa.

10' Angolo per l'Hellas: traversone in area, Kessié allontana di testa.

9' Un retropassaggio di Tomori mette in difficoltà Donnarumma: per poco non ne approfitta Lasagna. Si salva il Milan.

8' Fase di studio in campo.

4' Calcio d'angolo per il Verona: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Orsato: si comincia! Primo pallone del match per il Verona.

- Le due squadre sul terreno di gioco. Casacca gialloblù per il Verona, completo bianco per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Bentegodi di Verona. I rossoneri affrontano in trasferta l'Hellas nella 26esima giornata del campionato di Serie A. Sfida complicatissima per la squadra di Pioli, che dovrà fare a meno di tanti titolari. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

VERONA: Silvestri; Ceccherini, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, M. Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disp.: Berardi, Pandur, Dimarco, Lovato, Salcedo, Favilli, Udogie, Ilic, Cetin, Dawidowicz, Sturaro, Bessa. All.: Juric

MILAN: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Díaz, Hauge, Tonali, Roback. All.: Pioli