LIVE MN - Verso Atalanta-Milan, a breve l’arrivo delle squadre al Gewiss

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Bennacer; Rafael Leao, Brahim Diaz, Saelemaekers; Rebic.

18.57 - Il Milan ha chiuso tre partite sulle sei giocate con la propria porta imbattuta ed è ad una sola lunghezza di distanza dal Napoli, leader in questa particolare classifica. Sono già tre i rigori contro fischiati all'Atalanta contro gli zero dei rossoneri.

18.39 - Intervenuto ai microfoni di Radio 24, durante "Tutti Convocati", Carlo Pellegatti ha parlato così di Atalanta-Milan: "È una partita da scudetto? Beh, mancano 30 milioni di giornate alla fine del campionato, ma nel Milan c'è la convinzione che vincere questa sera sarebbe un messaggio molto significativo".

18.11 - Questa la preview di Atalanta-Milan di Walter Zenga ai microfoni di Sky Sport: "Atalanta-Milan è la partita della continuità di due allenatori. Il post-Covid ha permesso a Pioli di far crescere i giocatori senza il pubblico. Il Milan ha perso il portiere più forte del mondo, ma ha i giovani con un anno in più d’esperienza ed ha un totem come Ibra che fa da chioccia al gruppo. Sono due squadre da tenere d’occhio per tutto il campionato".

17.35 - Poco fa sono terminate due partite di Serie A: Sampdoria-Udinese 3-3 e Verona-Spezia 4-0.

17.02 - Continua a piovere (da stamane) a Bergamo, con la temperatura che si aggira attorno ai 17 gradi.

16.41 - In questo avvio di Serie A, diversi giocatori rossoneri hanno messo in mostra un'ottima forma, risultando davvero difficili da contrastare e neutralizzare per gli avversari. In questa lunga lista ci sono ovviamente anche Theo Hernandez e Sandro Tonali, che sono tra i giocatori del Milan ad aver subito più falli in campionato, rispettivamente 11 e 10.

16.12 - All'immediata vigilia dei match clou della settima giornata di campionato, alcuni numeri fanno certamente sorridere il Milan. Rafael Leao, infatti, è il calciatore che ha completato più dribbling (17 fino ad ora) in Serie A, in coabitazione con Felipe Anderson della Lazio. I due sassolesi Boga e Djuricic sono a 16, a 14 Malinovskyi dell'Atalanta.

15.36 - Per Stefano Pioli quello di stasera sarà il 25esimo confronto con l'Atalanta. Il tecnico emiliano, nel corso della sua carriera, ha ottenuto 9 vittorie e 8 pareggi, perdendo anche in 7 occasioni.

15.09 - Il Milan, confrontando la classifica della scorsa stagione con quella attuale, ha ottenuto gli stessi punti dopo sei giornate (16). L'Atalanta invece lo scorso anno alla sesta giornata era ferma a 12, un punto in meno rispetto alla stagione corrente.

14.43 - Il confronto in programma questa sera fra Atalanta e Milan sarà quello con la seconda e la terza miglior difesa della Serie A. I rossoneri infatti hanno subito 3 gol, una in più rispetto alla capolista Napoli. Per i nerazzurri invece sono 6 i gol subiti in campionato fino adesso.

14.18 - Gian Piero Gasperini questa sera dovrebbe schierare l'Atalanta con 3-4-1-2: Musso in porta, Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa. Sulla linea di centrocampo invece De Roon e Freuler mediani, con Zappacosta e Maehle esterni. Pessina infine dovrebbe agire come trequartista alle spalle di Zapata e Malinovskyi

13.54 - Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi l'arbitro di Atalanta-Milan, con assistenti Baccini e Cecconi. Il quarto uomo invece sarà Doveri, con Abisso al VAR e Vivenzi Assistente VAR.

13.39 - Negli ultimi cinque precedenti in Serie A giocati a Bergamo il Milan ha ottenuto due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. L'ultimo successo risale alla scorsa stagione, quando i rossoneri si imposero 2-0 all'ultima giornata ottenendo l'accesso in Champions League.

13.26 - Sono 16 i punti conquistati dal Milan in queste prime sei giornate di Serie A, frutto di cinque vittorie ed un pareggio ottenuto contro la Juventus. L'Atalanta invece è a quota 11, con tre vittorie, due pareggi ed una sconfitta subita contro la Fiorentina.

13.16 - Sono 139 i precedenti totali fra Atalanta e Milan tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto in 66 occasioni, pareggiando 46 volte e perdendo 27 partite. I gol realizzati invece sono 230 per il Diavolo e 138 per la Dea.

13.06 - Solito 4-2-3-1 per il Milan, che ritrova Kjaer al centro della difesa al fianco di Tomori. In porta confermato Maignan, così come Calabria e Theo Hernandez sulle corsie. A centrocampo fuori Kessié, che lascia spazio a Tonali che farà da regista insieme a Bennacer. Sulla trequarti agirà Brahim, con Rafael Leao e Saelemaekers sulle fasce. In avanti infine ci sarà Rebic.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento alla sfida in programma stasera alle 20.45 fra Atalanta e Milan. I rossoneri, dopo l'amaro ko subito in Champions League contro l'Altetico Madrid, cercano continuità in campionato in quello che negli ultimi anni è divenuto a tutti gli effetti uno scontro diretto.