PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli

12.00 - Simon Kjaer alza ancora una volta bandiera bianca. Nonostante le parole di una settimana fa di Pioli e l'assenza dal mattino della partita di Napoli, il danese non sarà tra i convocati neanche oggi. Sono, con oggi, 41 giorni totali di assenza per quello che inizialmente si pensava essere un semplice affaticamento ma che si è rivelata una lesione più fastidiosa del previsto.Tuttosport conferma questa mattina ciò che MilanNews.it ha riportato negli ultimi giorni: Simon Kjaer non si è allenato mai con la squadra. Una differenza importante rispetto a Leao che invece ha svolto parti di allenamento in gruppo, pur non venendo convocato per precauzione. Il danese invece solo allenamenti personalizzati, seppure sul campo. Ora è da capire se potrà tornare per la Champions.

11.40 - La sfida tra Atalanta e Milan questo pomeriggio sarà giocata senza molti dei protagonisti, specialmente in difesa. Entrambe le squadre hanno diverse assenze pesanti. I rossoneri hanno il solo Tomori come centrale difensivo disponibile, tanto che Theo sarà costretto a giocare in coppia con l'inglese per la seconda gara consecutiva. Pioli deve fare a meno anche di Leao e Okafor. Anche Gasperini ha mezza difesa fuori: Toloi, Palomino e Djimsiti con Kolasinac in forte dubbio. Per questo motivo oggi Il Giornale definisce così la sfida di Bergamo: "Il derby dei cerotti". Ma non sarà solamente la partita degli infortunati, infatti la gara di questo pomeriggio è anche il De Ketelaere Bowl. Il giovane belga è stato un flop per il Milan la passata stagione e l'Atalanta ne ha approfittato per rivitalizzarlo: meglio per il momento anche se comunque senza grandi squilli. Stasera i riflettori saranno tutti per lui.

11.20 - Questa la designazione arbitrale completa per la gara tra Atalanta e Milan:

La Penna

Imperiale-Vecchi

Iv: Sacchi

Var: Marini

Avar: Di Martino

11.00 - Stefano Pioli dovrà fare a meno anche per questa giornata sia di Rafael Leao che di Simon Kjaer. Al centro dell'attacco tornerà Olivier Giroud, dopo le due giornate di squalifica: di conseguenza Luka Jovic si accomoderà in panchina, pronto a subentrare. Ai lati della punta però le scelte sono obbligate: Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra. Mani legate per Pioli anche in difesa dove l'emergenza continua: accanto a Tomori verrà confermato Theo come difensore centrale, dopo l'ottima prova contro il Frosinone. Il suo posto sulla fascia sinistra sarà preso da Florenzi. A centrocampo la linea a tre ormai consueta, formata tutta da nuovi acquisti: Loftus, Musah e Reijnders.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Giornata importantissima in casa rossonera con il Milan che alle 18 farà visita all'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, per la quindicesima giornata di Serie A. Il Diavolo non può permettersi di perdere altro terreno in campionato: la Juventus ha già vinto ieri contro il Napoli e l'Inter sfiderà questa sera a San Siro l'Udinese. Il Milan si gioca molto del suo futuro nei prossimi quattro giorni: oggi in campionato, mercoledì in Champions. Seguite il live testuale per rimanere aggiornati minuto dopo minuto nell'avvicinamento alla sfida: restate con noi!