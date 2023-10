live mn - Verso B.Dortmund-Milan: uscite le formazioni ufficiali. Tutto confermato nel Diavolo

vedi letture

Queste le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund e Milan per il match di Champions League di questa sera:

DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Can; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. A disp.: Meyer, Lotka, Reyna, Nmecha, Haller, Wolf, Moukoko, Sule, Adeyemi, Bynoe-Gittens. All. Terzic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Sportiello; Mirante, Adli, Jovic, Okafor, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Bartesaghi. All. Pioli.

19.40 - Il Milan è arrivato allo stadio Signal Iduna Park in vista del match di stasera contro il Borussia Dortmund.

18.07 - Stasera alle 21 il Milan sfiderà il Borussia Dortmund e scenderà in campo al Signal Iduna Park con la seconda maglia di questa stagione: quella bianca con banda verticale rossonera.

17.29 - La Curva Sud Milano si è riunita come sempre nelle trasferte europee per raggiungere tutti insieme in corteo lo stadio che ospiterà il match del Milan: in vista della sfida di Champions League di questa sera contro il Borussia Dortmund, i tifosi milanisti stanno raggiungendo a piedi il Signal Iduna Park, intonando diversi cori a sostegno della formazione di Stefano Pioli. (clicca QUI per vedere il video dell'inviato di Milannews.it).

16.34 - Il Milan sarà impegnato stasera a Dortmund nel match di Champions League in casa del Borussia. Il rientro in Italia dei rossoneri non avverrà subito dopo la sfida, ma nella mattinata di domani: il decollo del volo a bordo il gruppo milanista è in programma alle 11 dall'aeroporto di Dortmund, mentre l'arrivo a Malpensa è previsto alle 12.30.

16.00 - Abbiamo intervistato in esclusiva anche Patrick Kleinmann, giornalista tedesco e corrispondente per il Borussia Dortmund per il giornale Kicker. Ecco le sue impressioni su Hummels, chiarendo le sue possibilità di tenere Rafa Leao: "Per me ce la può fare. Lui compensa questa mancanza di velocità con il suo senso della posizione, esperienza e tenacia nei duelli. Ultimamente ha affrontato tanti giocatori rapidi e ha sempre fatto bella figura."

15.20 - La redazione di Milannews.it ha contattato telefonicamente in esclusiva Carsten Fuss, giornalista Dazn che segue la Bundesliga. Ecco le sue parole sul match di questa sera, con specifica attenzione su chi farà la differenza: “Partiamo fronte Borussia. Per me trarranno le fila i senatori, cioè Mats Hummels e Marco Reus".

14.40 - Le parole di Olivier Giroud sulla sfida di oggi: "Siamo pronti per fare bene mercoledì, non sarà un match decisivo ma dovremo fare bene per portare a casa la vittoria. Abbiamo cambiato un pò di cose dopo il derby, stiamo bene e vogliamo lavorare bene. Sto aiutando molto la squadra, cerco il gol ma voglio anche fare bene per il gruppo, se poi segno meglio. Futuro al Milan anche l'anno prossimo? Ora penso solo a mercoledì, ma qui sto bene e capiremo cosa fare in futuro. Adli? Se lo merita, è un bravo ragazzo e ha lavorato molto per farsi trovare pronto, siamo tutti felici per lui".

14.15 - In attesa del main event di questa sera, è ora in corso la sfida di Youth League tra il Dortmund e il Milan Primavera di Ignazio Abate.

13.45 - A Dortmund sono già presenti diversi tifosi rossoneri, ed entro il pomeriggio ne sono attesi circa 3000: il sostegno non mancherà al Milan di Pioli, anche se il muro giallo spingerà e non poco per i padroni di casa.

13.00 - È in corso ora il pranzo Uefa con l'Ad rossonero Furlani e il CEO tedesco Watzke a rappresentare la delegazione del Dortmund.

11.49 - Ecco il probabile undici del Borussia Dortmund: (4-2-3-1) Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Nmecha; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug.

11.31 - In vista di Borussia Dortmund-Milan, Malick Thiaw ha parlato così ai microfoni di SportMediaset: "Io sono nato a Dusseldorf che è piuttosto vicina a Dortmund, ma non mai stato qui a vedere una partita perchè io sono un tifoso dello Schalke e quando sono venuto qui a giocare era il periodo in cui i tifosi non potevano entrare allo stadio, quindi sarà la prima volta che giocherò qui con lo stadio".

Sul muro giallo: "Mi auguro che io e miei compagni potremo essere il muro del Milan".

Sulla partita: "Ogni gara è importante e devi cercare sempre di fare del tuo meglio e di ottenere il massimo. E quando giochi per il Milan è chiaro che tu voglia vincere queste partite".

Sulla Champions League: "Da bambino sognavo di giocare queste partite, sono molto contento di poterlo fare. Farò del mio meglio per aiutare la squadra a vincere".

Su Reus: "E' un grande attaccante, quando ero nelle giovanili del Borussia Mönchengladbach a volte faceco il raccattapalle e lì ho avuto modo di vederlo, è un grande giocatore. Ma domani sarà uno come un altro e credo che abbiamo le qualità per poterlo fermare".

11.23 - Quella di stasera sarà una notte speciale per Christian Pulisic, che affronterà la sua ex squadra, il Borussia Dortmund, dove è cresciuto dal 2015 al 2019 dopo essere sbarcato in Europa dagli Stati Uniti. In Germania, l'attaccante americano è esploso, tanto da essere venduto al Chelsea per 64 milioni di euro. Sembrava l'inizio di una super carriera e invece Pulisic si è fermato nelle stagioni successive a Londra. Ora però si sta ritrovando al Milan.

11.12 - Stefano Pioli, in vista del match contro il Borussia Dortmund, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset:

Sui cori durante l'allenamento: "E' importante prepararci anche dal punto di vista ambientale. Farò fatica a farmi sentire, dovranno avere le idee giuste in testa. Troveremo un ambiente adrenalico, ma anche stimolante per noi".

Sul momento del Milan: "Noi pensiamo sempre alla prossima partita, non guardiamo alle partite passate. Prepariamo una partita alla volta. Vogliamo passare il girone, è uno scontro diretto con il Borussia".

Sul Borussia: "Sono un avversario di livello che non perde da due anni in casa in Champions. Hanno giocatori offensivi di qualità, sono una squadra intesa. Sono un avversario da Champions".

Sulle seconde linee: "L'importante è che la squadra abbia una mentalità e uno stile di gioco. Io ovviamente spero di avere sempre tutti a disposizione, ma l'importante è che la squadra sia squadra. Siamo qui per fare la nostra partita".

Su Pulisic: "Abbiamo parlato. Sarà la 50^ presenza in Champions per lui. Abbiamo parlato del suo passato qui, ci ha spiegato cosa troveremo e ci ha dato anche dei consigli utili".

Su Leao: "E' in continua crescita, si sta completando. Tutte le partite per lui sono un'occasione per far vedere le sue qualità".

Sui punti di forza del Borussia: "Loro proveranno a partire forti. Hanno cinque giocatori offensivi di qualità. Si affronteranno due squadre che proveranno a mettere in difficoltà le difese avversarie. Noi dovremo essere bravi ad essere uniti, ad attaccare e a difendere tutti insieme. Dovremo essere concreti e sfruttare ogni minima occasione".

11.00 - E' una delle prime volte probabilmente che Stefano Pioli non ha nemmeno un dubbio di formazione sugli uomini da mettere in campo dal primo minuto: stasera contro il Borussia Dortmund, spazio in difesa e in attacco ai titolarissimi di questo avvio di stagione, mentre in mezzo al campo le scelte sono quasi obbligate visto che ci sono a disposizione solo quattro centrocampisti. Si tratta di Tijjani Reijnders, Yunus Musah, Tommaso Pobega e Yacine Adli. I primi tre giocheranno dall'inizio, mentre il francese inizierà il match dalla panchina. L'unico dubbio di Pioli era sulla posizione di play davanti alla difesa: chi schierare tra Reijnders e Musah? Dopo alcune riflessioni, il tecnico rossonero ha deciso di mettere l'olandese come regista, con l'americano e Pobega ai suoi lati.

Amici e amiche di Milannews.it, stasera il Milan sarà impegnato in casa del Borussia Dortmund nella seconda giornata del Girone F di Champions League. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro dei rossoneri in Germania. Restate con noi!!!