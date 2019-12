LIVE MN - Verso Bologna-Mian: nuova chance per Piatek

19:30 LE FORMAZIONI UFFICIALI - Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

19:15 SINISA C'È - Belle notizie da Bologna: Sinisa Mihajlovic, complice anche un clima non troppo rigido, sarà regolarmente in panchina per la partita di questa sera contro il Milan. L'ultima volta che il tecnico serbo era riuscito ad accompagnare la squadra in campo risale al 19 ottobre, in occasione della partita contro la Juventus. A riportarlo è Alessandro Alciato su Sky Sport 24.

18:50 MIHA, PASSATO ROSSONERO - Sinisa Mihajlovic ha collezionato 32 panchine con il Milan in campionato tra agosto 2015 ed aprile 2016, tra cui 13 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. La sua stagione non si è conclusa nei migliore dei modi quell'anno, siccome dopo la sconfitta con la Juve fu stato esonerato. Al suo posto subentrò Brocchi.

18:15 IN 8 IN GOL CONTRO IL BOLOGNA - Sono otto i calciatori del Milan ad aver già segnato al Bologna in carriera: Biglia, Bonaventura, Borini, Caldara, Calhanoglu, Conti, Suso e Piatek. Da segnalare che Conti e Caldara hanno segnato nella stessa partita, il 22 aprile 2017 nel 3-2 tra Atalanta e Bologna. Stesso discorso per Suso e Borini nel 2-1 risalente allo scorso maggio.

18:00 I DIFFIDATI - Questa la situazione diffidati in casa Milan: Theo Hernandez e Lucas Paquetà. Per il Bologna solo Denswil.

17:45 L'ARBITRO - Daniele Chiffi arbitrerà per la prima volta in Serie A un match del Milan.

17:30 FABIO BORINI - L’ultima rete in Serie A di Fabio Borini è stata messa a segno contro il Bologna lo scorso maggio – la sua ultima presenza nella competizione risale tuttavia ad agosto contro il Brescia.

17:15 HAKAN CALHANOGLU - Hakan Calhanoglu ha sia segnato che fornito assist nel corso dello stesso match quattro volte in Serie A, la prima è arrivata proprio contro il Bologna al Dall’Ara (aprile 2018).

17:00 LA FORMAZIONE DEGLI AVVERSARI - Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Toiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dzemaili; Skov Olsen, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

16.45 I GOL DI PIATEK - Krzysztof Piatek ha realizzato tre gol in questo campionato con 11 tiri nello specchio e 55 palloni giocati in area avversaria, nella scorsa Serie A aveva già segnato 10 gol dopo lo stesso numero di gare disputate (14), centrando 20 volte la porta avversaria e toccando 75 palloni in area avversaria.

16:30 THEO HERNANDEZ - Tutte le tre reti di Theo Hernández in Serie A sono state messe a segno in trasferta nel secondo tempo. L’ultimo difensore del Milan a segnare di più in un singolo campionato è stato Kakha Kaladze nel 2001/02 (quattro).

16.12 AGGIORNAMENTO IBRAHIMOVIC - Da Sky Sport arrivano degli aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa e i contatti fra Ibrahimovic ed il Milan. I rossoneri hanno offerto 3 milioni per questa metà di stagione e 6 milioni per la prossima, ma lo svedese chiede di più e soprattutto vuole garanzie sulla lunghezza del contratto: 18 mesi. I rossoneri invece garantirebbero il contratto per la prossima stagione solo in seguito al raggiungimento del quarto posto in campionato e la conseguente qualificazione in Champions League. Nel frattempo il Napoli ha intensificato i contatti e resta in corsa, mentre il Bologna continua a tenere aperto un canale grazie al dialogo fra l'attaccante e Sinisa Mihajlovic, ma per il momento non ha formulato nessuna offerta economica.

16:05 IBRAHIMOVIC - Bologna-Milan è anche un duello di mercato, visto che entrambe stanno corteggiando Ibrahimovic per gennaio. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che fa il punto della situazione su questo preciso fronte di mercato. Fino a qualche giorno fa, Maldini e Boban sembravano in vantaggio, ma il fatto che l’attaccante stia prendendo tempo di certo non rassicura i vertici rossoneri.

15:50 ANDREA POLI - Il Milan è la squadra con cui Andrea Poli vanta più partite in Serie A (90 match tra il 2013 e il 2017) – il centrocampista veneto conta sin qui 74 presenze con il Bologna nel massimo campionato.

15:35 MATTIA DESTRO - Mattia Destro ha collezionato 15 presenze, condite con tre gol tra febbraio e maggio 2015 con la maglia del Milan in Serie A. L’attaccante classe ’91 ha segnato due reti contro il Milan in campionato, inclusa una nel match più recente (lo scorso maggio).

15:20 GLI INCONTRI - Il Milan è uscito indenne in tutte le ultime 13 spedizioni al Dall’Ara contro il Bologna in Serie A, grazie a 9 vittorie e 4 pareggi. I padroni di casa, di fatto, non strappano un successo contro i rossoneri dal lontano marzo 2002. Il quadro complessivo delle sfide in Emilia Romagna tra le due formazioni tuttavia recita 25 vittorie a testa, con 21 pareggi a chiudere il novero degli incontri nel massimo campionato.

15:00 DUE VITTORIE CONSECUTIVE - Il Milan arriva dalla vittoria contro il Parma ed è alla ricerca del secondo successo consecutivo, obiettivo centrato dai rossoneri una sola volta in questo campionato: tra agosto e settembre contro Brescia e Verona, quando mantenne in entrambi i casi la porta inviolata.

14:45 QUANTI GOL - Le ultime otto partite di campionato del Bologna hanno visto entrambe le squadre coinvolte andare a segno: solo una volta i rossoblù hanno collezionato una striscia del genere ancora più estesa, arrivando addirittura a 10 nel 1954. Inoltre, le ultime due uscite al Dall’Ara hanno fruttato un solo punto agli uomini di Mihajlovic, che non arrivano a tre match interni consecutivi senza vittoria in Serie A dallo scorso febbraio.

14:25 L'UNICA SCONFITTA - Il Milan ha perso solo 1 delle ultime 19 sfide contro il Bologna nel massimo campionato (13 vittorie, 5 pareggi): 0-1 nel gennaio 2016, quando alla guida degli emiliani c’era un l'ex rossonero Roberto Donadoni e sulla panchina opposta vi era proprio l’attuale tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic.

14:10 LA PROBABILE FORMAZIONE - L'11 probabile di mister Pioli a poche ore dalla gara contro il Bologna: Milan(433): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu. L'unico dubbio è la scelta tra Kessiè e Krunic nel ruolo di mezzala. L'ivoriano è stato provato titolare più volte in allenamento, quindi sembra in vantaggio lui momentaneamente.

14:00 - Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla partita di questa sera, Bologna-Milan. I rossoneri, dopo a vittoria di Parma, devono continuare a vincere per provare a raggiungere il Napoli di Ancelotti. Sarà sicuramente una sfida importante per entrambe le squadre.