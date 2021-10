LIVE MN - Verso Bologna-Milan: ci sarà Ibra dal 1', possibile maglia da titolare anche per Castillejo

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

14.37 - Sono otto i punti conquistati dal Milan nei secondi tempi, a fronte dei quattro guadagnati dal Bologna nella stessa parte di gara. Solo il Napoli è davanti ai rossoneri con nove punti nella ripresa.

14.20 - Con tre vittorie ed un pareggio il Milan è la seconda squadra, insieme all'Atalanta, che in Serie A ha ottenuto più punti dopo il Napoli. Il Bologna invece, con lo stesso score dei rossoneri, è la quinta squadra ad aver fatto meglio in casa dopo Milan, Napoli, Roma e Lazio.

14.04 - Sono quattro le vittorie ottenute nelle ultime cinque partite giocate in campionato dal Milan, che soltanto in un'occasione ha mantenuto la porta inviolata nella sfida vinta 2-0 contro il Venezia. Il Bologna, reduc3 da due risultati utili consecutivi, ha invece raccolto cinque punti grazie ad una vittoria e due pareggi ma ha anche subito due pesanti ko contro Empoli (4-2) e Inter (6-1).

13.46 - Sono ventuno i calciatori convocati da Stefano Pioli per il match in programma questa sera in casa del Bologna. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI - Jungdal, Mirante, Tătărușanu

DIFENSORI - Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI - Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI - Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.



13.32 - Tante assenze in casa Milan che dovrà fare ancora a meno di Theo e Brahim Diaz, ancora out causa Covid. Causa infortunio saranno fuori i lungo degenti Maignan e Plizzari, così come Florenzi in difesa. A centrocampo non ci sarà nemmeno Kessie per influenza mentre Messias è ancora alle prese con un problema muscolare. In attacco out Rebic ma anche Pellegri.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Bologna-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. La formazione di Stefano Pioli, che oggi raggiungerà quota 100 panchine con i rossoneri, è chiamata a riscattare il duro ko subito in Champions League in casa del Porto e a dare continuità il proprio cammino in campionato.