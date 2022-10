LIVE MN - Verso Chelsea-Milan: Dest verso la prima da titolare, Krunic esterno destro

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer (C), Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

13.14 - La sfida tra Chelsea e Milan, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League e in programma mercoledì 5 ottobre alle 21 a Stamford Bridge, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Sarà possibile seguire il match anche con il live testuale su MilanNews.it.

13.00 - Otto ore al calcio d'inizio di Chelsea-Milan, match valido per il terzo turno dei gironi di Champions League. Rossoneri primi nel girone a quota 4 punti, mentre i blues sono ultimi a 1 punto. Sarà un match tutto da vivere quello tra rossoneri e blues! Nell'attesa, grazie al nostro live testuale potrete leggere le curiosità sul match, ma anche le informazioni più importanti durante l’avvicinamento al big match di questa sera. Restate con noi!