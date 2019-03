LIVE MN - Verso Chievo-Milan: 4 cambi per Gattuso, torna Conti dal 1'

- Mattia Caldara è tornato tra i convocati rossoneri per la trasferta di domani a Verona contro il Chievo. Il difensore bergamasco mancava dalle liste di Gattuso da 134 giorni: l'ultima panchina era stata in occasione di Milan-Betis, dove il centrale non subentrò, sebbene fosse a disposizione. L'ultima convocazione in campionato invece risale al 21 ottobre 2018, in occasione del derby.

- Tiemoué Bakayoko, stasera in panchina al Bentegodi, ha sempre giocato titolare dal 31 ottobre 2018 a questa parte, in tutte le competizioni. L'unica gara saltata dal centrocampista francese è stata Milan-Fiorentina, dove era però squalificato. Si tratta della prima panchina per l'ex Chelsea da oltre quattro mesi a questa parte.

- Dopo l’infortunio al flessore avvenuto nel primo tempo di Genoa-Milan del 21 gennaio, Cristian Zapata è ormai pronto al rientro. Il colombiano non è stato ancora convocato da Gattuso ma il recupero prevede ancora qualche giorno di lavoro personalizzato e poi il ritorno in gruppo. Intanto l’infermeria si è svuotata e solamente Giacomo Bonaventura è l’unico infortunato di lungo corso, poiché resterà fermo almeno fino all’estate.

- Primo confronto in Serie A, ricorda acmilan.com, da allenatori tra Domenico Di Carlo e Gennaro Gattuso che questa sera, a Verona, si sfideranno sulle panchine di Chievo Verona e Milan.

- Due gare senza segnare sono nulla, ma fanno notizia se a viverle è un certo Piatek. Il polacco vuole riprendere il discorso contro il Chievo, a cui ha già fatto gol con la maglia del Genoa. Al Bentegodi, come evidenzia Tuttosport, Kris avrà la possibilità di proseguire la sua corsa alla Top Ten dei migliori bomber stranieri esordienti nel nostro campionato. Il pistolero, con 18 reti, ha già eguagliato Bacca alla prima stagione nel Milan, mentre è a meno uno da Tevez che ne segnò 19 nell’annata 2013-14. Piayek ha già messo nel mirino autentici mostri sacri come Ronaldo, Shevchenko e Sivori.

- A poche ore dal match contro il Chievo al Bentegodi, questa dovrebbe essere la probabile formazione rossonera: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso

- Stessa età, stessa nazionalità e l'amore condiviso per il gol. Chievo-Milan sarà anche il duello tutto polacco fra Mariusz Stepinski e Krzysztof Piatek. I due, leader offensivi di Chievo e Milan, insieme hanno già siglato 32 reti stagionali: 6 per l'attaccante clivense, 26 per il bomber rossonero.

- Luigi Di Biagio, tecnico della Nazionale Under 21, sarà presente al Bentegodi per assistere alla sfida di stasera tra Chievo e Milan.

- Il Milan, riporta acmilan.com, arriva da quattro successi consecutivi in campionato: i rossoneri non arrivano a cinque da marzo 2018, quando ottennero la quinta vittoria proprio contro il Chievo.

- È un momento particolarmente positivo per il Milan, che ha richiamato a San Siro tanti tifosi nelle ultime uscite casalinghe. L’entusiasmo per la squadra di Gattuso, però, non è limitato alle presenze casalinghe: anche al Bentegodi, infatti, i rossoneri saranno seguiti da un nutrito gruppo di sostenitori. I 3380 biglietti riservati al settore ospiti sono andati esauriti, ma si può sostenere - scrive La Gazzetta dello Sport - che saranno oltre 4000 gli spettatori che a Verona spereranno in una vittoria del Milan.

- Gattuso non si fida del Chievo, ma i precedenti contro i clivensi sorridono al Milan. I rossoneri, infatti, hanno vinto 21 delle ultime 24 partite di Serie A contro il gialloblù e non perdono un confronto con i veneti in campionato dal dicembre 2005 (2-1 firmato Pellissier-Tiribocchi).

- Una stagione infinita per Lucas Paquetà. Il centrocampista rossonero, tra campionati nazionali e coppe, questa sera al Bentegodi toccherà la 51esima partita del 2018-19 con i club. Da marzo dell’anno scorso a oggi, il brasiliano ha sostato solo un mese a cavallo tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Da Carpegiani a Dorival Junior, gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Flamengo durante la stagione hanno schierato Paquetà sempre titolare tranne che in un’occasione, la penultima partita di campionato in casa del Cruzeiro a fine novembre. In Brasile è stata un’annata intensissima: appena 4 sostituzioni (come le assenze) e 10 gol, tutti nel Brasileirão.

- Turno di riposo per Bakayoko, che può così tirare il fiato in vista del derby. Da fine ottobre il francese è il giocatore del Milan che ha disputato più minuti in tutte le competizioni (2042), giocando 23 delle ultime 24 partite.

- Il Milan, riporta acmilan.com, ha subito solamente quattro reti nelle ultime 11 trasferte di Serie A contro il Chievo, incassando però un gol in entrambe le ultime due in ordine di tempo.

Amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti! I saluti vi giungono dallo stadio Bentegodi di Verona da dove, nelle prossime ore, vi accompagneremo fino al fischio d'inizio di Chievo-Milan. Un match fondamentale nella corsa Champions, con un campo pieno di trappole allestite dagli uomini di Di Carlo alla ricerca di una disperata rincorsa salvezza. Il Diavolo non può permettersi passi falsi, con l'Inter ad un solo punto di distanza e la Roma poco più in là a quota quattro. Non perdetevi nulla, nemmeno un singolo aggiornamento in diretta: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO: Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Hetemaj, Dioussé; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski. All. Di Carlo

MILAN: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso