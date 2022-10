LIVE MN - Verso Dinamo Zagabria-Milan, le formazioni ufficiali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

19.45 - Queste le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Milan, quinto turno dei gironi di Champions League:

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All.: Cacic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.

19.24 - Il Milan è arrivato in questi minuti alla Stadion Maksimir di Zagabria dove alle 21 ci sarà il calcio di inizio della sfida contro la Dinamo, valida per il quinto turno del gruppo E di Champions League. La squadra ha tastato come di consueto il terreno di gioco ed è stata accompagnata anche da Paolo Maldini e Ricky Massara.

19.10 - Tutto pronto allo stadio Maksimir come riportano le foto pubblicate dal profilo ufficiale Twitter del Milan direttamente dallo spogliatoio dell'impianto della capitale croata. La squadra di Stefano Pioli questa sera giocherà con la divisa da trasferta bianca e Theo Hernandez sarà il capitano di giornata. "Tutto pronto" ha scritto il Milan nel suo tweet.

18.54 - Tra poche ore Dinamo Zagabria e Milan si sfideranno al Maksimir nella gara che sarà valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco, di seguito, le possibili scelte di Cacic secondo i colleghi di Tuttomercatoweb.com:

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Spikic, Baturina, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petkovic. Allenatore: Ante Cacic.

18.36 - Il Milan torna a giocare in data 25 ottobre per la prima volta dalla stagione 2018-2019 quando a San Siro perse in Europa League contro il Betis Siviglia per 2-1. In gol per i rossoneri Patrick Cutrone che non bastò a rimontare le reti di Sanabria e Lo Celso. In totale, tra competizioni nazionali ed europee, la sfida di questa sera contro la Dinamo sarà la 23ª giocata in questa data.

18.15 - Ad arbitrare il match tra Dinamo Zagabria e Milan, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e in programma martedì alle 21 in Croazia, sarà Szymon Marciniak. In questa Champions League, il fischietto ha polacco ha diretto due gare (Atletico Madrid 2-1 Club Bruges e Barcellona 3-3 Inter) estrando 9 cartellini gialli in totale e un cartellino rosso.

17.54 - Il saluto di Zeljko Kalac, da Zagabria, a tutti i tifosi rossoneri: qui il video.

17.22 - I croati occupano stabilmente la vetta dell'Hrvatska Nogometna Liga a quota 35, ancora salda dopo il recente pareggio - solo il secondo in undici giornate - nello scontro diretto a domicilio dell'Hajduk Spalato, l'inseguitrice più diretta (-8).

17.03 - La squadra di Pioli dovrà fare attenzione ai cartellini gialli, sono infatti tre i giocatori diffidati anche se solo due rischiano di saltare l'ultima sfida con il Salisburgo: uno di questi è infatti Tomori che, in virtù del rosso rimediato nell'ultima sfida casalinga con il Chelsea non giocherà domani al Maksimir. I diffidati presenti a Zagabria sono invece Krunic e Ballo-Tourè.

16.47 - La sfida, che sarà valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport ed Infinity+. Inoltre, su MilanNews.it sarà disponibile, come di consueto, il live testuale.

16.30 - Dinamo Zagabria e Milan si affronteranno per l'ottava volta nella loro storia. L'ultimo precedente in Croazia tra le due squadre risale al 22 agosto 2000: quel giorno allo stadio Maksimir si giocava la gara di ritorno del 3° turno di qualificazione di Champions League. La partita si concluse 3-0 per i rossoneri grazie alle reti di Shevchenko (doppietta) e José Mari.

16.16 - La foto del pullman del Milan (CLICCA QUI) fuori dall'hotel dove la squadra di Stefano Pioli sta soggiornando a Zagabria a poche ore dal fischio di inizio del Maksimir. Lo scatto riportato dagli inviati di MilanNews.it Antonio Vitiello e Pietro Mazzara, presenti in Croazia. La squadra al momento si trova all'interno dell'albergo.

16.02 - Il provino di questa mattina a cui si è sottoposto Brahim Diaz è andato bene e quindi il giocatore spagnolo è recuperato per il match di stasera contro la Dinamo Zagabria. Il numero 10 rossonero partirà però dalla panchina, il trequartista titolare sarà Charles De Ketelaere, che ha vinto il ballottaggio anche con Rade Krunic.

15.58 - Come riporta il profilo Twitter del Milan, Pierfrancesco Sacco, Ambasciatore d'Italia in Croazia, e Ilario Schettino, Primo Segretario e Consigliere dell'Ambasciata d'Italia, questa mattina hanno incontrato Paolo Maldini e Frederic Massara in occasione della trasferta rossonera a Zagabria.

15.06 - Il Milan si appresta a giocare contro la Dinamo Zagabria. La squadra di Pioli dovrà fare attenzione ai cartellini gialli, sono infatti tre i giocatori diffidati anche se solo due rischiano di saltare l'ultima sfida con il Salisburgo: uno di questi è infatti Tomori che, in virtù del rosso rimediato nell'ultima sfida casalinga con il Chelsea non giocherà domani al Maksimir. I diffidati presenti a Zagabria sono invece Krunic e Ballo-Tourè.

14.53 - Ante Rebic, intervistato da SportMediaset, ha parlato così in vista del match contro la Dinamo Zagabria:

Sulle sue emozioni nel tornare a giocare in Croazia: "Non ho tante emozioni, io arrivo dal sud della Croazia. Qui ho tanti amici, ma per me è una partita come un'altra".

Sulla partita: "Loro non perdono da tanti mesi in casa. Qui hanno battuto anche squadre forti. Sappiamo cosa ci aspetta, ci siamo preparato bene e quindi speriamo di portare a casa i tre punti".

Sui punti di forza dalla Dinamo: "Loro giocano in casa e avranno più fiducia della partita di Milano. Ma a noi non cambia niente, noi vogliamo vincere e passare il turno".

Sul suo momento: "Sarebbe bello decidere la partita, ma l'importante è vincere. A me non cambia niente giocare dal primo minuto o entrare a partita in corso, io do sempre il massimo".

14.14 - Ad arbitrare il match tra Dinamo Zagabria e Milan, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e in programma oggi alle 21 in Croazia, sarà il polacco Szymon Marciniak; si tratta della seconda volta per lui con i rossoneri: la prima e unica è stata l'anno scorso, quando Tonali e compagni persero per 3-2 ad Anfield con gol annullato per fuorigioco a Kjaer e rigore concesso ai Reds per mani di Bennacer.

13.25 - Queste le designazioni arbitrali per Dinamo Zagabria-Milan, match valido per la quinta giornata dei gironi di Champions:

Arbitro: Szymon Marciniak POL

Assistenti arbitrali: Paweł Sokolnicki POL, Tomasz Listkiewicz POL, Tomasz Kwiatkowski POL

VAR: Bartosz Frankowski POL

AVAR: Tomasz Musiał POL

13.00 - Ecco la probabile formazione iniziale della Dinamo Zagabria: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Spikic, Baturina, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic.

12.04 - Il match di stasera tra Dinamo Zagabria e Milan, valido per la quinta giornata del Girone E di Champions League, si giocherà in uno stadio Maksimir che sarà tutto esaurito (circa 35 mila spettatori). Come riferisce La Gazzetta dello Sport, sono attesi anche tra i 12000 e i 1500 tifosi rossoneri.

11.10 - Continua l'emergenza difensiva del Milan che questa sera contro la Dinamo Zagabria dovrà fare a meno, oltre a Maignan, anche di Calabria, Florenzi, Dest e Tomori (i primi tre sono infortunati, l'inglese è invece squalificato). A loro si unisce anche Thiaw che non potrà giocare in quanto non è stato inserito in lista UEFA. Scelte obbligate dunque per Stefano Pioli che schiererà questa retroguardia: Kalulu a destra, Kjaer e Gabbia in mezzo e Theo Hernandez a sinistra. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

10.08 - Come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, Stefano Pioli non sa ancora se potrà contare questa sera contro la Dinamo Zagabria su Brahim Diaz, che sabato contro il Monza ha riportato una contrattura al gluteo sinistro. Lo spagnolo è volato ieri pomeriggio in Croazia insieme al resto dei suoi compagni e questa mattina fare un provino decisivo per capire se potrà andare almeno in panchina.

09.39 - Il grande dubbio di formazione di Stefano Pioli, come spesso succede in questa stagione, è sulla trequarti dove ci sono tre giocatori in ballottaggio per una maglia, vale a dire De Ketelaere, Krunic o Diaz: secondo La Gazzetta dello Sport, il favorito per partire dal primo minuto è il giovane trequarista belga.

09.09 - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Brahim Diaz, che sabato contro il Monza ha riportato una contrattura al gluteo sinistra, farà oggi un provino a Zagabria per capire se potrà andare almeno in panchina nel match di Champions League contro la Dinamo.

Amici e amiche di Milannews.it, grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le novità che arriveranno da Zagabria in vista del match di Champions League di stasera del Milan in casa della Dinamo. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle 21. Restate con noi!!!