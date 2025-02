live mn Verso Empoli-Milan: quattro cambi rispetto alla Roma, esordio dal 1' per Felix e Sottil

Questa la probabile formazione del Milan: (4-4-2) Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Sottil, Musah, Fofana, Pulisic; Abraham, Joao Felix.

12.56 - Il centravanti titolare del Milan stasera farà coppia con Joao Felix nella sfida in casa dell'Empoli sarà Tammy Abraham, reduce dalla doppietta in Coppa Italia contro la Roma. L'inglese dovrebbe vincere il ballottaggio con Santiago Gimenez, grande colpo del mercato invernale del Diavolo: il messicano non è al top della forma in quanto sta smaltendo i fastidi all’adduttore (problema muscolare rimediato nell'ultima partita che ha giocato con il Feyenoord).

12.01 - In vista della sfida di questa sera sul campo dell'Empoli, Sergio Conceiçao farà un po' turnover in vista del successivo impegno di Champions League contro il Feyenoord (mercoledì alle 21). Rispetto all'ultimo match contro la Roma in Coppa Italia, il tecnico portoghese cambia quattro uomini nella formazione iniziale: Tomori e Pavlovic lasceranno il posto in mezzo alla difesa a Gabbia e Thiaw. Turno di riposo in mezzo al campo per Reijnders che verrà sostituito da Sottil (esordio da titolare nel Milan per l'ex Fiorentina che agirà da esterno destro di centrocampo nel 4-4-2 del Diavolo), mentre Jimenez verrà sostituito da Joao Felix che agirà da seconda punta.

11.45 - Dopo la Roma in Coppa Italia, Rafael Leao dovrebbe partire dalla panchina anche stasera contro l'Empoli in campionato: il numero 10 milanista non è al top della forma a causa di un fastidio ad una caviglia e per questo Sergio Conceiçao sta pensando di preservarlo anche in vista della sfida di Champions League di mercoledì in casa del Feyenoord, valida per l'andata dei playoff.

11.30 - Sergio Conceiçao farà un po' di turnover in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord: in difesa cambiano i due centrali con Gabbia e Thiaw che prenderanno il posto di Tomori e Pavlovic. Sulle corsie laterali confermati Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo turno di riposo per Reijnders e spazio dal primo minuto per Fofana e Musah, con quest'ultimo che sarà poi squalificato in Champions. Nel 442 di Conceiçao, come esterni di centrocampo ci saranno Sottil a destra (esordio dal primo minuto per l'ex Fiorentina) e Pulisic a sinistra. Leao dovrebbe partire quindi ancora dalla panchina anche perchè non è al meglio della condizione per un piccolo problema alla caviglia. La coppia di attaccanti sarà quella composta da Joao Felix, che farà anche lui il suo esordio da titolare con la maglia del Milan, e Abraham, che è in vantaggio su Gimenez.

