LIVE MN - Verso Fiorentina-Milan: chance per De Ketelaere e Rebic, torna Bennacer. Out in tre

14.48 - Oggi ricorrono 5 anni esatti dall'improvvisa morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina allenata da Stefano Pioli cresciuto nel settore giovanile del Milan. Il numero 13 scomparve nella notte tra sabato e domenica a Udine, alla vigilia della sfida contro l'Udinese, lasciando un vuoto incolmabile dentro chi lo aveva conosciuto e non solo. Il Milan, che questa sera sfiderà proprio la Fiorentina al Franchi dove sicuramente verrà ricordato Davide, ha espresso con un post social il suo pensiero per questa ricorrenza: "Non sei più con noi ma continui a vivere nei nostri cuori. Un ricordo, il tuo, che non svanisce. Ciao Davide".

15.11 - Sono ben quattro i calciatori diffidati nelle file del Milan che potrebbero scendere in campo stasera in quel di Firenze: si tratta di Calabria, Kjaer, Giroud e Rebic; in caso di ammonizione, salterebbero la sfida di lunedì 13 marzo contro la Salernitana a San Siro.

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil

14.13 - Questa la probabile formazione della Fiorentina: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.

14.00 - La vittoria più ampia del Milan a Firenze risale al 4 ottobre 1992, quando la formazione di Capello si impose per 7-3, con tre doppiette (Massaro, Gullit e Van Basten) e rete di Lentini.

13.44 - Dalla rassegna - Come riporta oggi il Corriere dello Sport questa sera Fiorentina e Milan saranno accolte da un Artemio Franchi gremito: le stime dicono che saranno quasi 40.000 i tifosi presenti. La sfida è sicuramente di cartello e in più oggi si ricorda il quinto anniversario dalla morte di Davide Astori che verrà omaggiato prima e durante la gara. I tifosi del Milan occuperanno interamente i 1800 posti del settore ospiti ma sicuramente saranno di più considerando che in molti hanno acquistato il biglietto anche per altri settori dello stadio.

13.30 - Oltre a Brahim Diaz, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rade Krunic e Rafael Leao che saranno fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

13.15 - Fiorentina-Milan, sfida valida perla 25esima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213), in streaming DAZN, Sky Go e NOW e in live testuale su MilanNews.it.

13.00 - In vista del match di questa sera tra Fiorentina e Milan, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, tra i rossoneri ci sarà solo un indisponibile, ovvero Brahim Diaz. Ad annunciarlo è lo Pioli in conferenza: "Domani Diaz non ci sarà per una leggera distorsione al ginocchio, quindi domani toccherà a Charles. Brahim ha avuto un lieve trauma distorsivo al ginocchio, faremo di tutto per recuperarlo per il Tottenham".

Amiche ed amici di MilanNews.it, buongiorno! Inizia il countdown per la sfida di questa sera al Franchi alle 20:45 tra la Fiorentina e il Milan. I rossoneri, che sono reduci da quattro vittorie consecutive contro Torino, Tottenham, Monza e Atalanta, vogliono dare seguito a questo momento positivo. Come di consueto vi accompagneremo con il live testuale fino al fischio di inizio: restate con noi!