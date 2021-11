LIVE MN - Verso Fiorentina-Milan, Ibrahimovic dall'inizio

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessiè, Saelemaekers, Brahim, Leao, Ibrahimovic.

18.57 - Nessuna squadra ha segnato più gol del Milan da fuori area in questa Serie A (cinque, come Spezia e Verona), tuttavia la Fiorentina non ha ancora subito gol dalla distanza finora in campionato.

18.35 - Sulle pagine de La Stampa si presenta la gara odierna tra Fiorentina e Milan. Secondo il quotidiano la partita con i viola – snodo sempre emotivamente particolare per Pioli, tecnico della Fiorentina al momento della tragedia di Davide Astori – deve essere letta in parallelo con la sfida di domani a San Siro tra Inter e Napoli. Con una vittoria in Toscana, il Milan potrebbe sedersi davanti alla tv sapendo già di centrare obiettivi significativi in classifica: staccare finalmente il Napoli, da settimane appaiato in vetta, oppure allontanare l'Inter a distanza di nove o dieci punti.

18.11 - Zlatan Ibrahimović ha segnato nove gol contro la Fiorentina in Serie A: con un gol potrebbe diventare il 24° giocatore nella storia della Serie A in doppia cifra di gol contro quattro differenti squadre nella competizione (con Roma, Palermo e Parma), e il secondo in attività dopo Fabio Quagliarella.

17.39 - La nebbia a Firenze non è certamente un evento consueto, ma questa sera nel capoluogo toscano le condizioni meteo potrebbero far rinviare la partita tra Fiorentina e Milan. Al momento la situazione è sotto controllo, ma un eventuale peggioramento metterebbe seriamente a rischio il fischio d'inizio. Ricordiamo che la sospensione di una gara per nebbia avviene quando "l’arbitro non è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco; naturalmente, compresa la porta opposta".

17.12 - Sono 81 i precedenti tra Fiorentina e Milan allo stadio Franchi: 31 vittorie per i viola contro i 26 dei rossoneri (24 pareggi). In generale è il 163ºFiorentina-Milan in Serie A: ampiamente avanti il Diavolo con 74 successi a 44 (44 anche i pareggi).

16.45 - Il Milan potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a vincere sedici trasferte in un singolo anno solare (dopo le 18 del Napoli nel 2017), al momento è a pari con i quindici successi fuori casa della Juve nel 2018.

16.33 - In vista del match del Franchi, La Gazzetta dello Sport pone l’accento su una delle tante sfide nella sfida che si prospettano questa sera, quella tra Bonaventura e Tonali. "Tecnica, corsa e intensità, Jack e Sandro ad alta tensione", scrive la rosea, che poi aggiunge: "La Fiorentina punta sul ritmo alto e il centrocampista viola guiderà il pressing: così Italiano ha battuto i rossoneri con lo Spezia nella scorsa stagione e ci riproverà. Il mediano del Milan è diventato un giocatore totale: si incarica dell’inizio azione m alza anche il baricentro per cercare la riconquista rapida del pallone".

16.10 - Ad arbitrare Fiorentina-Milan di questa sera sarà il 40enne Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, che ha già diretto la squadra di Pioli in occasione della prima giornata di campionato (Sampdoria-Milan 0-1 il 23 agosto). Complessivamente 28 i precedenti rossoneri con il fischietto campano: 13 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Ad assisterlo saranno i guardalinee Tolfo e Vono oltre al quarto uomo Piccinini; al VAR ci sarà Massa, coadiuvato da Ranghetti.

15.46 - A Firenze si respira aria di big match per l’arrivo del Milan capolista. Al Franchi, infatti, come riporta il Corriere dello Sport, ci saranno 32mila spettatori (oltre 1.200 i sostenitori rossoneri). Un pienone che la dice lunga sull’importanza della sfida di questa sera, un incrocio tra due squadre ambiziose e che giocano un ottimo calcio.

15.22 - Si avvicina il ritorno del campionato dopo la sosta per la nazionali, con il Milan che affronterà la Fiorentina di Italiano. Tra i rossoneri ci saranno due ex Viola: Ante Rebic e Ciprian Tatarusanu. Il croato ha esordito in Serie A proprio con la Fiorentina, mentre il portiere rumeno ha giocato per tre stagioni con la Fiorentina, collezionando le sue prime 81 presenze in Serie A con la Viola.

15.04 - Ecco la formazione della Fiorentina che mister Italiano potrebbe schierare nella partita contro il Milan, in programma questa sera (fischio d'inizio alle 20:45) allo stadio Franchi. Terracciano in porta, poi difesa a quattro formata da Odriozola, Venuti, Igor e Biraghi; in mezzo al campo il trio Bonaventura-Torreira-Castrovilli, con Callejon e Saponara a sostegno di Vlahovic.

14.41 - Questa sera il Milan incrocerà il proprio cammino con l’arbitro Marco Guida per la 33esima volta nella storia. Nei 32 precedenti con il fischietto campano, i rossoneri hanno ottenuto 15 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Il bilancio tutto sommato è positivo. La sfida di domani sarà fondamentale per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre.

14.20 - Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, non è stato convocato per la delicata sfida di questa sera contro la Fiorentina. Il centrale inglese, come appreso dalla nostra redazione, ha accusato un fastidio all’anca dopo una botta presa in allenamento, problema che verrà valutato in questi giorni. Una brutta notizia, dunque, per Stefano Pioli, che non potrà contare su uno dei giocatori più importanti della squadra.

14.00 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per il match tra Fiorentina e Milan, valido per la 13^ giornata di Serie A:

Arbitro: GUIDA

Assistenti: TOLFO – VONO

IV uomo: PICCININI

VAR: MASSA

AVAR: RANGHETTI

13.40 - L'assenza di Tomori è una bruttissima notizia, ma il ritorno tra i convocati di Messias è certamente una nota lieta. Il brasiliano, dunque, torna a disposizione di Stefano Pioli dopo oltre un mese, ovvero dopo la partita di Bergamo contro l'Atalanta (era il 3 ottobre) in cui subentrò a Brahim Diaz intorno alla mezzora del secondo tempo. Il Milan ritrova una pedina importante, un jolly dell'attacco che può garantire all'allenatore maggiori soluzioni.

13.20 - Si allarga la lista degli indisponibili dopo il problema fisico accusato da Tomori che impedirà al centrale inglese di giocare a Firenze. Mister Pioli, oltre al difensore, dovrà fare a meno di altri titolarissimi, come il portiere Mike Maignan e il terzino Calabria. Out pure Rebic, altro pilastro della squadra rossonera. Fuori dai convocati, infine, Conti, Castillejo e Daniel Maldini, per un totale di ben otto giocatori.

13.00 - Questi i convocati di Pioli per il match contro la Fiorentina:

PORTIERI: Desplanches, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Ibrahimović, Leão, Pellegri.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Fiorentina-Milan in programma questa sera al Franchi di Firenze. Grande attesa per una sfida importantissima per i rossoneri, che dopo il pari ottenuto nel derby avranno il compito di dare continuità alle prestazioni mostrare fino ad ora in campionato.