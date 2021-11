LIVE MN - Verso Fiorentina-Milan: Pioli perde Tomori e Rebic, c'è Ibrahimovic dal 1'

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessiè, Saelemaekers, Brahim, Leao, Ibrahimovic.

13.40 - L'assenza di Tomori è una bruttissima notizia, ma il ritorno tra i convocati di Messias è certamente una nota lieta. Il brasiliano, dunque, torna a disposizione di Stefano Pioli dopo oltre un mese, ovvero dopo la partita di Bergamo contro l'Atalanta (era il 3 ottobre) in cui subentrò a Brahim Diaz intorno alla mezzora del secondo tempo. Il Milan ritrova una pedina importante, un jolly dell'attacco che può garantire all'allenatore maggiori soluzioni.

13.20 - Si allarga la lista degli indisponibili dopo il problema fisico accusato da Tomori che impedirà al centrale inglese di giocare a Firenze. Mister Pioli, oltre al difensore, dovrà fare a meno di altri titolarissimi, come il portiere Mike Maignan e il terzino Calabria. Out pure Rebic, altro pilastro della squadra rossonera. Fuori dai convocati, infine, Conti, Castillejo e Daniel Maldini, per un totale di ben otto giocatori.

13.00 - Questi i convocati di Pioli per il match contro la Fiorentina:

PORTIERI: Desplanches, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Ibrahimović, Leão, Pellegri.

