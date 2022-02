LIVE MN - Verso il derby: Milan senza Ibra e Rebic, Kessie fa il trequartista. Tomori va in panchina

PROBABILE FORMAZIONE: Maignan, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Kessie, Leao, Giroud.

13.00 - Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà, inoltre, possibile seguirlo con il consueto live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione vi accompagnerà anche nell'avvicinamento al match con tutte le notizie minuto per minuto a partire dalle 11.

12.45 - Il Corriere della Sera dedica ampio spazio, nella sezione sportiva, alla stracittadina di questa sera. “Un derby a due facce”, titola il noto quotidiano milanese, che poi aggiunge: “Una vittoria permetterebbe all’Inter di allungare ed eliminare praticamente il Milan dalla corsa scudetto, ma una sconfitta riaprirebbe tutti i discorsi”.

12.30 - Ecco la formazione dell'Inter che dovrebbe scendere in campo questa sera nel derby contro il Milan. Handanovic in porta, poi Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella e Perisic a centrocampo, Dzeko e Lautaro Martinez in attacco.

12.15 - Tomori prenderà parte al derby, ma dovrebbe andare in panchina. Dopo l'intervento al menisco mediale di 20 giorni fa, infatti, accelerare sarebbe un rischio. Meglio un po’ di cautela, dunque: il difensore inglese è tornato a disposizione di Pioli, ma il suo reinserimento sarà graduale.

12.00 - Anche contro l'Inter, mister Pioli dovrà rinunciare a diversi giocatori importanti. A Kjaer, infatti, si sono aggiunti Ibrahimovic e Rebic, assenze che limitano le scelte in attacco per il tecnico rossonero.

Ecco gli arbitri del match:

Arbitro: Guida

Assistenti: Carbone-Peretti

IV: Marchetti

Var: Mazzoleni

Avar: Ranghetti

Amiche e amici di MilanNews.it, in vista del derby contro l'Inter (il calcio d'inizio è fissato alle 18), la nostra redazione vi farà compagnia con tutti gli aggiornamenti che arriveranno prima del match. Restate con noi per non perdervi nemmeno una notizia!