LIVE MN - Verso Inter-Milan: sette assenze tra i rossoneri, in avanti Leao e Ibra

Questa la probabile formazione rossonera: (4-2-3-1) Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

16.00 - Mario Mandzukic non è presente nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il derby di questa sera contro l'Inter in Coppa Italia e secondo quanto riportato da Sky Sport la causa è un problema alla caviglia accusato dal croato dopo la partita a San Siro contro l'Atalanta. Il tecnico dei rossoneri spera comunque di averlo a disposizione per la gara di sabato prossimo contro il Bologna al Dall'Ara.

15.27 - Quella di questa sera sarà la 24^ volta che Inter e Milan si affronteranno in un match valido per la Coppa Italia: il bilancio è di 7 vittorie nerazzurre, 7 pareggi e 10 successi rossoneri. L'ultimo precedente risale al 27 dicembre 2017, quando il Diavolo si qualificò alle semifinali grazie ad un gol di Cutrone ai supplementari.

14.50 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per il match di stasera tra Inter e Milan, valido per i quarti di Coppa Italia:

Arbitro: VALERI

Assistenti: DEL GIOVANE – COLAROSSI

IV uomo: CHIFFI

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

14.08 - Ecco la probabile formazione dell'Inter per il derby di Coppa italia in programma stasera: (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

13.41 - Ciprian Tatarusanu, che stasera giocherà titolare nel derby di Coppa Italia al posto dello squalificato Gigio Donnarumma, ha rilasciato queste brevi parole ai microfoni di SportMediaset in merito alle differenze che ci sono tra Milan e Inter: "Penso che noi siamo un gruppo più unito rispetto all'Inter".

12.59 - Per il match di questa sera contro l'Inter, valido per i quarti di Coppa Italia, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche stavolta di diversi giocatori: nella lista dei convocati rossoneri, oltre allo squalificato Gigio Donnarumma, non ci saranno infatti nemmeno gli infortunati Mandzukic, Bennacer, Gabbia e Tonali. Assenti anche Hakan Calhanoglu, che è ancora positivo al Covid-19, e Mateo Musacchio, che è ad un passo dal trasferimento alla Lazio.

12.47 - Nella lista dei convocati del Milan per il derby di Coppa Italia di questa sera non è presente Mateo Musacchio, il quale appare quindi sempre più vicino a lasciare il club rossonero: il difensore argentino è ad un passo dal trasferimento alla Lazio. La fumata bianca potrebbe avvenire già nelle prossime ore.

12.15 - Dopo la sconfitta di sabato in campionato, i rossoneri hanno subito l'occasione per reagire . A San Siro va in scena il secondo Derby stagionale, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Inter-Milan, dunque: questi i rossoneri a disposizione di Mister Pioli per la partita.

PORTIERI

A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

Amici e amiche di Milannews.it, questa sera è in programma a San Siro il derby di Milano, valido per i quarti di Coppa Italia. La nostra redazione, attraverso il consueto live testuale, vi farà compagnia fino al fischio d'inizio del match e riporterà tutti gli aggiornamenti che arrivano dai ritiri delle due squadre. Restate con noi!!!