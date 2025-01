live mn Verso Juventus-Milan: Abraham torna titolare, Bennacer e Fofana insieme dal 1'

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Tomori, Theo; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham.

12.36 - La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita di questo pomeriggio contro il Milan. Presenti Perin e Vlahovic. Assenti, invece, Bremer, Cabal, Conceiçao, Milik ed ed il neo acquisto Randal Kolo Muani.

12.24 - Kyle Walker in arrivo al Milan! Ultimi dettagli col City da definire in queste ore. Si lavora al prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno.

Amici ed amiche di MilanNews.it manca sempre meno al fischio d'inizio della delicata sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Dopo l'importante vittoria di Como, la formazione di Sergio Conceiçao punta a tornare a casa con i tre punti anche da questa trasferta, che potrebbe aprire al Diavolo scenari europei che fino a qualche settimana fa sembravano essere un miraggio.

Sergio Conceicao arriva alla sfida in emergenza. Rispetto alla trasferta di Como si prevedono quattro cambi, di cui ben tre sono obbligati. Al centro dell'attacco, infatti, non ci sarà Morata squalificato: al suo posto troverà posto Tammy Abraham. Vista l'assenza di Pulisic, che sta meglio ma che non vuole essere rischiato, ma anche le indisponibilità di Chukwueze e Okafor, il tecnico portoghese potrebbe rispolverare il 4-2-3-1. Dietro l'inglese agirà Musah sull'esterno, Reijnders sulla trequarti e Leao a sinistra. Dietro di loro la coppia di centrocampo Bennacer-Fofana: Conceicao ha confermato la titolarità dei due centrocampisti in conferenza stampa.

Un'altra assenza si registra in difesa dove, davanti a Maignan, non troverà posto Malick Thiaw, uscito per infortunio dal Sinigaglia. Così tornerà titolare Matteo Gabbia dopo quattro panchine consecutive e al suo fianco sarà confermato Tomori. Sugli esterni non si cambia con Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra.