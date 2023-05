LIVE MN - Verso Juventus-Milan, Brahim Diaz dal 1'. A destra c'è Messias

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1):

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

19.04 - I diffidati nel Milan sono Simon Kjaer, Tommaso Pobega, Ante Rebic e Pierre Kalulu. Nella Juventus, invece, il solo a rischio squalifica è Adrien Rabiot.

18.33 - Panchina numero 187 per Pioli, che nella partita contro la Sampdoria ha ottenuto la vittoria n.100 (a dispetto di quanto viene segnalato altrove, in cui fu indicata come centesima la vittoria interna col Lecce, ma le partite con Rio Ave in Europa League e col Torino in Coppa Italia, vinte ai rigori, contano come pareggi a livello statistico). Sarà la decima partita contro la Juventus, finora 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, in trasferta una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta.

18.05 - Dopo aver vinto tutte le prime nove gare all'Allianz Stadium contro il Milan in campionato, la Juventus ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite casalinghe contro i rossoneri in Serie A; è dal periodo tra il 2004 e il 2006 che i bianconeri non registrano più match interni senza alcun successo contro il Milan nel torneo (tre in quel caso al Delle Alpi).

17.40 - Con la vittoria dell'Inter di Inzaghi sull'Atalanta, il Milan dovrà soddisfare uno di questi criteri per poter accedere alla prossima edizione della Champions League:

- Non perdere contro la Juventus o vincere contro l'Hellas Verona.

- Perdere con un gol di scarto contro la Juventus e fare almeno un punto contro l'Hellas Verona.

- Perdere contro Juventus ed Hellas Verona, ma con i bianconeri che perdono o pareggiano all'ultima giornata contro l'Udinese.

17.02 - Dopo il successo per 2-0 nella gara d’andata, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 2009/10 e il 1990/91.

16.27 - Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato; soltanto una volta nella loro storia in Serie A, i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga di 'clean sheet' consecutivi contro i bianconeri: quattro tra il 1988 e il 1989.

15.51 - Massimiliano Allegri dovrebbe schierare un 3-4-3 per la sfida in programma questa sera contro il Milan. In porta Szczesny, difesa composta da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo Locatelli e Rabiot, supportati ai lati da Cuadrado e Kostic. In attacco Di Maria, Kean e Chiesa.

15.38 - Sono complessivamente cinque i diffidati della sfida in programma questa sera all'Allianz Stadium fra Juventus e Milan. I rossoneri potrebbero perdere ben quattro giocatori per l'ultima sfida contro il Verona mentre i bianconeri solo uno. Tuttavia, non ci saranno giocatori squalificati per il big match di Torino.

15.15 - Sarà la Juventus la prossima avversaria del Milan, che questa sera sarà ospite dei bianconeri per il trentasettesimo turno di Serie A. In casa bianconera ci sarà soltanto un giocatore diffidato, che in caso di ammonizione sarà costretto a saltare l'ultimo match previsto in casa dell'Udinese. A rischiare la squalifica sarà Adrien Rabiot.

15.00 - Maurizio Mariani della sezione di Aprilia sarà l'arbitro di Juventus-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Il fischietto romano dirigererà per la diciottesima volta in assoluto il Milan, che sotto la sua direzione ha ottenuto nove vittorie e tre pareggi subendo cinque sconfitte.

14.38 - Sarà la Juventus la prossima avversaria del Milan, che questa sera verrà ospitato dai bianconeri all'Allianz Stadium nell'incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A. L'ultimo calciatore milanista ad aver segnato alla Juventus in trasferta è Ante Rebic, che permise alla squadra di Pioli di pareggiare nell'incontro valido per la quarta giornata della passata stagione.

14.15 - Si giocherà questa sera Juventus-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A in programma questa sera all'Allianz Stadium di Torino. Il tecnico rossonero Stefano Pioli affronterà per la decima volta in assoluto i piemontesi. Nei precedenti da allenatore milanista, Pioli ha ottenuto tre vittorie e quattro pareggi perdendo in due sole occasioni.

13.54 - Sarà la Juventus la prossima avversaria del Milan, che questa sera sarà ospite dei bianconeri all'Allianz Stadium nell'incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I rossoneri hanno affrontato i piemontesi 240 volte nel corso della propria storia, ottenendo settanta vittorie e settantasette pareggi. Le sconfitte, invece, ammontano a novantatré. Il generale, il Milan ha segnato 309 reti subendone 340.

13.36 - Di seguito i convocati di Max Allegri, tecnico della Juventus, in vista della sfida in programma questa sera contro il Milan. Assenti Vlahovic e Fagioli, così come Pogba.

Portieri - Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori - Bremer, Danilo, Gatti, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Barbieri

Centrocampisti - Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti

Attaccanti - Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior

13.10 - Juventus-Milan, gara che sarà valida per la 37ª giornata di Serie A e che si disputerà domenica 27 maggio alle 20:45, sarà visibile in esclusiva su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio computer. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona Dazn e sul sito di MilanNews.it, inoltre, sarà disponibile il live testuale con un ampio pre e post-partita.

12.51 - Si giocherà questa sera Juventus-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A in programma questa sera all'Allianz Stadium. In casa rossonera saranno ben quattro i diffidati, che in caso di ammonizione saranno costretti a saltare l'ultima sfida in programma a San Siro contro il Verona. A rischiare la squalifica saranno Kjaer, Rebic, Kalulu e Pobega. Tutti e quattro i giocatori, però, dovrebbero partire dalla panchina questa sera.

12.30 - Stefano Pioli si affiderà come di consueto ad un 4-2-3-1. In porta Maignan, difesa composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio alla coppia Tonali-Krunic. Sulla trequarti invece ci sarà Brahim Diaz, affiancato da Messias e Rafael Leao rispettivamente a destra e a sinistra. In attacco Giroud.

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Juventus-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Una partita molto importante per i rossoneri, che ricorre proprio nel ventennale della finale di Champions vinta a Manchester proprio contro i bianconeri. Dopo le sconfitte di Atalanta e Roma, alla formazione di Stefano Pioli basta un solo punto per qualificarsi alla fase a gironi della Champions League per la terza stagione consecutiva!