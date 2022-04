LIVE MN - Verso Lazio-Milan, le ultime di formazione. Attesi oltre 10mila tifosi rossoneri

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

18.19 - Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, il Milan sarà ospitato dalla Lazio in occasione del 34° turno di Serie A. I due precedenti stagionali sorridono alla formazione di Stefano Pioli, che non batte la sua ex squadra in trasferta dal luglio 2020. Il Milan in quella sfida, valida per la trentesima giornata di Serie A della stagione 2019-2020, si impose sui biancocelesti per 0-3 con le reti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic.

17.50 - Milano sta vivendo un esodo in queste ore. Infatti, stando a quanto ci risulta, saranno oltre 10mila i tifosi rossoneri che saranno presenti questa sera allo stadio Olimpico di Roma per la sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri (ricordando la protesta e l'assenza della Curva Nord, ndr). Il settore ospiti sarà sold-out, con quelli adiacenti che saranno popolati da altri tifosi devoti al Diavolo. Inoltre, il tifo organizzato del club di via Aldo Rossi ha annunciato che ci sarà una coreografia poco prima dell'ingresso in campo delle due squadre.

17.17 - Il bilancio complessivo lontano da San Siro vede il Milan avanti con 25 vittorie, a fronte di 24 vittorie della Lazio. 39 invece i pareggi. L'ultima partita giocata risale al 26 aprile dello scorso anno, vinse la Lazio per 3-0 e quel risultato sembrò compromettere il cammino verso la Champions, che invece fu comunque raggiunta all'ultima giornata con la vittoria sull'Atalanta.

16.58 - Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, Lazio-Milan sarà molto simile ad una partita giocata in campo neutro: all'Olimpico sono attesi 25mila spettatori - a Roma se ne aspettavano di meno - ma la differenza sostanziale sarà sugli spalti, con il settore ospiti sold out (9mila posti) e altri 2/3mila tifosi rossoneri sparsi in tutto lo stadio. La Nord, come ampiamente comunicato, sarà vuota.

16.21 - La sfida contro la squadra biancoceleste, in programma alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta su DAZN.

15.55 - Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ha parlato a Dazn commentando così la lotta scudetto e la partita di questa sera tra i rossoneri e la Lazio: "Il Milan sa di dover giocare una partita difficile contro una squadra importante. Se vuole vincere il campionato però le deve vincere tutte, come l'Inter del resto. Se vogliono raggiungere quel sogno servono gare toste, concrete e con una grande mentalità".

15.13 - All'Olimpico torna tra i convocati anche Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, assente contro Torino e Genoa, è a disposizione di Stefano Pioli. Biosgnerà capire quanti minuti ha nelle gambe.

14.32 - Tra i giocatori rossoneri presenti nella Capitale per la sfida in programma questa sera contro la Lazio c'è anche il giovane attaccante serbo Marko Lazetic. Oltre al classe 2004, per la gara contro i biancocelesti ci sarà anche Alessio Romagnoli. Assenti, invece, Florenzi, Bennacer, Maldini e Kjaer.

14.00 - Per la sfida in programma questa sera all'Olimpico contro il Milan, valida per la trentaquattresima giornata, Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3. In porta Strakosha, con la linea difensiva composta da Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. A centrocampo, invece, dovrebbero agire Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco, infine, tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

13.40 - Sono Brahim Diaz e Alessio Romagnoli gli unici due diffidati in casa Milan per la sfida in programma questa sera allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Tra i biancocelesti, invece, i giocatori che rischiano di saltare il prossimo turno sono Immobile, Marusic, Patric e Luiz Felipe.

13.00 – Per la sfida in programma questa sera contro la Lazio, Stefano Pioli si affiderà al consueto 4-2-3-1. Maignan in porta, Kalulu e Tomori difensori centrali mentre sulla fascia destra dovrebbe ritornare Calabria, con Theo confermato sulla sinistra. I rossoneri dovranno però fare a meno di Bennacer, dunque in mediana spazio alla coppia Tonali-Kessie. Sulla trequarti, di conseguenza, dovrebbe agire Brahim Diaz, il quale sarà affiancato sulla sinistra da Leao e sulla destra da Messias, in vantaggio rispetto a Saelemaekers. In attacco l’unica punta sarà Giroud.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Lazio-Milan, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Un impegno fondamentale per i rossoneri, che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia vorranno ottenere il massimo da questa sfida e ritornare in testa alla classifica.