LIVE MN - Verso Milan-Atalanta: pronti per la bolgia di San Siro. Le ultime

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

12.40 – Con soltanto 31 reti subite, il Milan è la squadra che può vantare la miglior difesa in Serie A insieme ad Inter e Napoli. Se il bilancio viene esteso ai soli match casalinghi, i rossoneri continuano a primeggiare con soltanto 12 reti subite insieme alla Juventus. Il Milan, infine, nelle ultime quattro giornate giocate a San Siro è riuscito a mantenere la porta inviolata.

12.20 – Sarà la settantunesima volta che Milan e Atalanta si affronteranno a San Siro in un match ufficiale. I rossoneri hanno ottenuto complessivamente trentotto vittorie e ventidue pareggi, perdendo in sole undici occasioni. L’ultima vittoria interna ottenuta dai rossoneri contro i bergamaschi però risale al gennaio 2014, quando una doppietta di Kakà e una rete di Cristante consegnarono la vittoria alla formazione allora guidata da Allegri.

12.00 – Sono 37 i punti conquistati in casa dal Milan in questa stagione. I rossoneri, che oggi saranno spinti dal proprio pubblico in un San Siro sold out, hanno anche segnato 26 reti subendone dodici. Nelle ultime cinque sfide interne, inoltre, la formazione di Stefano Pioli ha ottenuto tre vittorie (Fiorentina, Genoa, Empoli) e due pareggi (Bologna e Udinese).

11.40 - Arbitrerà il match Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti Preti e Giallatini; il quarto uomo sarà Rapuano. Al VAR Irrati, AVAR Dionisi.

11.20 - In vista della gara delle 18 tra Milan e Atalanta, ci sarà una coreografia speciale, in cui ogni tifoso sarà protagonista. Sarà importante seguire le istruzioni che verranno condivise allo stadio, come appreso dalla redazione di MilanNews.it. In particolare sarà importante utilizzare la card presente ad ogni posto e soprattutto non spostarla (se ci si muove lasciare la card al posto assegnato). Ogni card comporrà infatti un importante tassello della coreografia che coinvolgerà l’intero stadio e si unirà a quella della Curva Sud.

11.00 - Alle ore 18:00 ci sarà il calcio d'inizio di Milan-Atalanta, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A; teatro dell'incontro sarà un San Siro sold-out, pieno in ogni suo ordine di posto per quella che sarà l'ultima partita casalinga dei rossoneri e che potrebbe spingere gli stessi, in caso di vittoria, sempre più verso lo Scudetto. A Giroud e compagni, infatti, mancano 4 punti per il Tricolore avendone due di vantaggio sull'Inter, mentre l'Atalanta è in pienissima lotta per la qualificazione in Europa.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di accompagnamento alla sfida di questa sera tra Milan e Atalanta, valida per il penultimo turno di Serie A. Lo scudetto del Milan potrebbe passare da questa gara, con i rossoneri che dovranno attendere il risultato delle 20.45 tra Cagliari e Inter. Che dire: restate con noi nell'attesa di questo big match!