LIVE MN - Verso Milan-Brescia. Clamoroso ribaltone: André Silva titolare al posto di Piatek

17.15 - Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della scelta di Giampaolo di inserire André Silva e non Piatek: "Gioca André Silva, che sarebbe stato sul mercato e chissà che questa non sia una scelta anche in chiave mercato. André Silva fuori dalle logiche di Giampaolo? Forse prima, adesso è più che mai integrato all’interno del gruppo e oggi partirà titolare”

16.40 RIBALTONE - Clamorosa novità dell'ultim'ora. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24 al centro dell'attacco ci sarà André Silva e non Piatek, mentre a centrocampo ci saranno Kessie e Calhanoglu con Bennacer regista.

16.00 LA NOVITÀ - Mancano due ore al calcio di inizio di Milan-Brescia, Bennacer, uno degli acquisti più interessanti di questa sessione di mercato, prenderà il posto di Calhanoglu in cabina di regia. L’ex giocatore dell’Empoli ha ben impressionato nei pochi minuti giocati contro l’Udinese, ed ora Marco Giampaolo ha deciso di affidargli le sorti del suo centrocampo nella gara di questa sera a San Siro.

15.30 IL SOSTEGNO DI CHI NON C’È - Theo Hernandez, che Giampaolo spera di recuperare al massimo della forma per la ripresa del campionato dopo la prima sosta per le nazionali, ha voluto postare un messaggio su Twitter per mostrare vicinanza ai compagni di squadra, nonostante l'assenza per infortunio: "Milan-Brescia, Forza Milan!".

15.00 MARCO GIAMPAOLO - Marco Giampaolo, il quale ha allenato il Brescia in Serie B per cinque partite nel 2013/14, ha vinto l'unico precedente da allenatore in Serie A contro il Brescia (alla guida del Catania nel 2010).

14.30 I GOL REALIZZATI - Nelle 43 sfide giocate, oltre ad avere un maggior numero di vittorie, i rossoneri hanno anche un ampio vantaggio sui gol realizzati. Il Milan ha infatti realizzato 63 gol, mentre il Brescia è fermo a quota 40.

14.00 STATISTICHE GENERALI - Questa è la 43° sfida tra Milan e Brescia in Serie A: i rossoneri conducono con 21 vittorie a otto, completano il bilancio 13 pareggi. I rossoneri hanno vinto entrambi gli ultimi match contro il Brescia in campionato (nel 2010/11 la stagione dell'ultimo scudetto) e non infila tre successi di fila in campionato contro i biancoblù dal 1997.

13.30 I PRECEDENTI A SAN SIRO - Il Milan è imbattuto da 12 partite casalinghe contro il Brescia in Serie A (sei vittorie, sei pareggi) e per sei volte nel parziale ha mantenuto la porta inviolata.

13.16 RISULTATI - La partita col Brescia segnerà il secondo miglior risultato sugli spalti in una “prima” a San Siro dal 2010 a oggi. Gli oltre 50mila spettatori attesi sabato superano i debutti in casa delle stagioni di Allegri (compreso il 2011-12 con Ibra in campo e lo scudetto sul petto, quando ad assistere al 2-2 con la Lazio furono in 48.500) e quello del mercato faraonico di due anni fa. Solo la scorsa estate la risposta è stata superiore, con 57.789 tifosi al Meazza per Milan-Roma.

13.11 LA FORMAZIONE - Bennacer playmaker davanti alla difesa, Suso e Castillejo alle spalle di Piatek. Sono queste le possibili novità - tecniche e tattiche - nella formazione rossonera rispetto all’esordio di Udine. Dal 4-3-1-2 al 4-3-2-1, con l’algerino in cabina di regia e una coppia di trequartisti a sostegno del ‘Pistolero’. Secondo la rosea, inoltre, Paquetá potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Calhanoglu, con Borini a completare il reparto di centrocampo. Tutto confermato in difesa, con il quartetto Calabria-Musacchio-Romagnoli-Rodríguez davanti a Gigio Donnarumma.

13.00 - Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla prima partita casalinga ufficiale della stagione del nuovo Milan di Marco Giampaolo. I rossoneri affronteranno a San Siro il Brescia di di Eugenio Corini alle ore 18. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Milano.