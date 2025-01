live mn Verso Milan-Cagliari: c'è Calabria a destra, Leao torna dal 1'. Okafor non convocato

vedi letture

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

13.11 - Cambia l'arbitro di Milan-Cagliari, sfida valida per la 20^ giornata di Serie A in programma stasera alle 20.45 a San Siro: a dirigere la partita non sarà più Matteo Marchetti, ma sarà Francesco Fourneau. Cambia anche il quarto uomo che sarà Rutella al posto di Perenzoni.

Questa la designazione completa:

Arbitro: FOURNEAU

Assistenti: ALASSIO – CIPRESSA

IV uomo: RUTELLA

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

12.33 - Non c'è pace per Ruben Loftus-Cheek che è costretto a fermarsi ancora a causa del riacutizzarsi del fastidio al bicipite femorale destro che lo aveva messo ko contro la Stella Rossa, sfida di Champions League dell'11 dicembre scorso. Il centrocampista inglese, che era tornato in campo nel secondo tempo della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter a Riyad, si sottoporrà ad un nuovo controllo tra una settimana.

12.01 - Noah Okafor è in partenza e nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Lipsia (prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro). Per questo lo svizzero ieri non si è allenato con il Milan e non è stato convocato per la sfida di campionato di questa sera contro il Cagliari a San Siro. Al suo posto è stato chiamato Bob Murphy Omoregbe, esterno offensivo classe 2003 del Milan Futuro che indosserà la maglia numero 77.

11.30 - A livello di formazione vedremo in gran parte la stessa squadra che ha affrontato l'Inter a Riyad, ma con Calabria al posto dello squalificato Emerson Royal e con un Leao, in condizione e voglioso, che tornerà dal primo minuto. Dunque in porta ci sarà Maignan, che nelle ultime due uscite ha indossato la fascia da capitano, linea a quattro con il ritorno di Calabria, poi Tomori, Thiaw e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Fofana e Musah, mentre Reijnders agirà qualche metro più avanti da trequartista. In attacco spazio poi ai "soliti" Pulisic, Morata e Leao. Oltre a Florenzi, Chukwueze ed Emerson Royal, non ci sarà nemmeno Loftus-Cheek, che si è dovuto purtroppo fermare ancora per il riacutizzarsi del problema ai flessori della coscia destra.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Cagliari, sfida valida per la 20^ giornata di Serie A che si giocherà stasera alle 20.45 a San Siro. Grazie al nostro live testuale rimarrete aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno da Milanello dove la squadra di Sergio Conceiçao è in ritiro da ieri. Restate con noi!!!