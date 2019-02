LIVE MN - Verso Milan-Cagliari: rossoneri scavalcati anche dall'Atalanta, per tornare quarti bisogna vincere

- Qualora le indiscrezioni di formazione fossero confermate, Gattuso schiererebbe lo stesso identico undici già visto all'Olimpico contro la Roma.

- Di seguito la classifica aggiornata provvisoria:

Juventus 60*

Napoli 52

Inter 43

Atalanta 38

Roma 38

Lazio 38

Milan 36*

Torino 34

Sampdoria 33

Fiorentina 32

Sassuolo 30*

Parma 29

Genoa 25

SPAL 22

Cagliari 21

Udinese 19

Empoli 18

Bologna 18

Frosinone 16

Chievo 9 (-3)

* Una partita in meno

- Il Milan occupa attualmente la settima posizione in classifica. Qualora battesse il Cagliari tornerebbe da solo al quarto posto, in caso contrario resterebbe settimo dietro Roma, Lazio e Atalanta.

- La Sampdoria, sconfitta a sorpresa dal Frosinone a Marassi, resta ferma a 33 punti in classifica. I blucerchiati restano quindi a -3 dal Milan in attesa del posticipo di questa sera.

- Con una vittoria in rimonta, 2-1 alla SPAL, l'Atalanta ha scavalcato il Milan portandosi a 38 lunghezze in classifica. I due club si sfideranno all'Atleti Azzurri d'Italia nel prossimo turno di campionato.

- Il punto di svolta della stagione (difensiva) rossonera è partito il 31 ottobre, alla prima di Tiemoué Bakayoko da titolare in campionato contro il Genoa: da allora il Milan ha subito 9 gol in 13 partite (0.69 a match), contro i 12 gol subiti nelle precedenti 9 gare (1.33 a match).

- Con Bakayoko titolare, in campionato, il Milan ha perso in una sola occasione: contro la Juventus a San Siro. Questa sera il centrocampista parigino giocherà ancora dall'inizio nella mediana di Rino Gattuso.

- Bilancio di un successo e un pareggio contro il Cagliari in Serie A da allenatore per Gennaro Gattuso, ricorda acmilan.com. L'ultima rete realizzata in A da calciatore dal tecnico rossonero risale a maggio 2011, proprio a San Siro contro il Cagliari.

- Suso, rivela acmilan.com, è il giocatore di questo campionato che ha servito più assist (otto), tuttavia l'ultimo passaggio vincente dello spagnolo in Serie A risale a novembre 2018.

- Gianluigi Donnarumma, scrive acmilan.com, ha subito solo quattro gol con gli ultimi 41 tiri nello specchio ricevuti da inizio dicembre ad oggi in Serie A.

- Krzysztof Piatek ha segnato, rivela acmilan.com, tre gol con i suoi primi tre tiri nello specchio effettuati con il Milan in tutte le competizioni. Tra i quattro giocatori dei top 5 campionati europei che hanno segnato almeno 22 gol in questa stagione in tutte le competizioni, Piatek è quello che ha giocato meno partite (24).

- Il Milan, ricorda acmilan.com, è imbattuto nelle ultime cinque partite di campionato (2 vittorie e 3 pareggi): nel torneo in corso, solo una volta ha fatto meglio con sei tra agosto e ottobre 2018

- Il Milan ha vinto, ricorda acmilan.com, le ultime 13 partite casalinghe contro il Cagliari in campionato, solo contro il Chievo (14) ha avuto una striscia più lunga di successi interni consecutivi nella sua storia in Serie A. In nove degli ultimi 11 match a San Siro contro i rossoblu, il Diavolo ha segnato almeno due reti.

- I precedenti con il Cagliari sorridono al Milan, che ha vinto le ultime tredici gare giocate in casa contro i sardi. Come riporta il quotidiano Il Giornale, l’ultimo punto strappato dai rossoblù a San Siro risale a quasi vent’anni fa. Ottobre 1999, terminò 2-2: segnarono Bierhoff e Shevchenko.

Amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti! I saluti vi giungono dalla sala stampa di San Siro da dove, fino al fischio d'inizio, vi terremo compagnia in attesa di Milan-Cagliari. Dopo i risultati degli ultimi giorni, il match contro i sardi diventa cruciale per proteggere il quarto posto in classifica dagli assalti da tutte le avversarie in zona Champions. Ultime dal campo, aggiornamenti, statistiche, news, curiosità, qui troverete ogni informazione per arrivare preparati a Milan-Cagliari: tutto live, tutto su MilanNews.it.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Çalhanoglu.

CAGLIARI: Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacana, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Barella; Ionita; João Pedro, Pavoletti.