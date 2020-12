LIVE MN - Verso Milan-Celtic: Krunic in mezzo al campo

Ecco la probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

13.59 - A Glasgow, il Milan ha superato il Celtic senza troppe difficoltà. Questa sera, i rossoneri torneranno in campo contro gli scozzesi, fanalino di coda del girone H. Con l’obiettivo di batterli ancora, ma con un occhio anche a Lille, dove i padroni di casa sfideranno lo Sparta Praga. Stefano Pioli e i suoi, infatti, si qualificheranno aritmeticamente ai sedicesimi in caso di vittoria sul Celtic e di quella contemporanea del Lille sulla formazione ceca. Con un successo rossonero e un pareggio in Francia, il Milan andrebbe infatti a +3 sullo Sparta, con il confronto diretto all’ultima giornata (ma un netto vantaggio, dato il 3-0 dell’andata). In caso di clamorosa sconfitta dei francesi, anche in caso di vittoria del Milan, tutto sarebbe rimandato all'ultimo turno.

Le partite di stasera

Milan-Celtic

Lille-Sparta Praga

La classifica

Lille 8

Milan 7

Sparta Praga 6

Celtic 1

12.59 - Negli ultimi cinque incontri ufficiali tra Milan e Celtic i rossoneri non hanno mai perso, pareggiando solo una partita. Nove i gol fatti dal Diavolo, uno dai biancoverdi. Di seguito, i risultati:

- Celtic-Milan 1-3 (2020)

- Celtic-Milan 0-3 (2013)

- Milan-Celtic 2-0 (2013)

- Milan-Celtic 1-0 (2007)

- Celtic-Milan 0-0 (2007)

12.24 - In vista di Milan-Celtic, è stata diramata la lista dei convocati, da cui restano fuori quattro giocatori. Oltre agli infortunati Ibrahimovic e Leao, che stanno recuperando da infortuni muscolari, sono assenti anche Musacchio e Conti, alla ricerca della migliore condizione dopo un lunghissimo periodo di inattività.

12.07 - Nel giorno di Milan-Celtic, a poche ore dal fischio d'inizio della quinta giornata del Gruppo di Europa League, è stata diramata la lista dei convocati rossoneri. Questi i giocatori a disposizione di Mister Pioli per il match di San Siro, in programma alle 18.55.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Maldini, Rebić.

11.00 - Dopo aver saltato tre partite a causa del Coronavirus, mister Stefano Pioli tornerà in panchina (insieme al vice Murelli) proprio in occasione di Milan-Celtic. Ieri, infatti, è arrivata la notizia della negatività al Covid dell'allenatore milanista.

10.31 - In avvicinamento alla gara tra Milan e Celtic sono state rivelate anche le quote scommesse del match tra rossoneri e scozzesi. In particolare, i bookmakers danno come favoriti i rossoneri con una quota di 1.37 mentre il successo dei biancoverdi è dato a 7.25. Il pareggio finale, invece, è dato a 5.25.

Amici di MilanNews.it, questo è il live testuale di avvicinamento a Milan-Celtic, gara valida per la quinta giornata del Gruppo H di Europa League. I rossoneri sono a caccia di punti qualificazione: una vittoria questa sera, in caso di contemporaneo successo del Lille contro lo Sparta Praga, regalerebbe alla squadra di Pioli l'accesso ai sedicesimi della competizione con un turno d'anticipo. Restate con noi per non perdere neanche un aggiornamento in vista della sfida che prenderà il via alle ore 18:55 allo stadio San Siro di Milano.