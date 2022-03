LIVE MN - Verso Milan-Empoli: Florenzi a sinistra, Kessiè ancora sulla trequarti. Theo squalificato

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi, Bennacer, Tonali, Messias, Kessiè, Leao, Giroud.

14.35 - In vista del match di questa sera contro l'Empoli, Stefano Pioli ha recuperato anche Alessio Romagnoli, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, i quali hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e ieri sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. Per la sfida contro i toscani, il tecnico milanista avrà quindi tutti a disposizione, tranne gli infortunati Kjaer e Bakayoko e lo squalificato Theo Hernandez.

14.15 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per il match tra Milan e Empoli, valido per la 29^ giornata di Serie A:

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: IMPERIALE – DI IORIO

IV uomo: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: LO CICERO

14.00 - Come riportato dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, Theo Hernandez non ci sarà per la gara casalinga del Milan contro l'Empoli. Il terzino francese è stato ammonito nell'ultima partita contro il Napoli e salterà il match contro la squadra toscana per squalifica.

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti! Dopo la grandissima vittoria del Milan a Napoli, con il gol del solito Olivier Giroud, la squadra di Mister Pioli avrà un nuovo esame da affrontare: alle 20.45 i rossoneri sfideranno l'Empoli di Andreazzoli, gara valida per la 29esima giornata di Serie A. Per avvicinarci al match, la redazione di MilanNews.it vi propone un live testuale con tutte le notizie più importanti in continuo aggiornamento.