LIVE MN - Verso Milan-Juventus, salgono le quotazioni di Pobega. Diaz più di De Ketelaere

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Pobega, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

13.02 - Con gli infortuni di Maignan e Theo Hernandez, Olivier Giroud rimane l'unico giocatore ad aver disputato tutte le partite del Milan in questa stagione sia in Serie A che in Champions League. In particolare, se dovesse partire dal primo minuto oggi con la Juve, sarebbe la dodicesima titolarità consecutiva in rossonero quest'anno, la quattordicesima se si aggiungono le partite con la nazionale. Ha già segnato 5 gol uno ogni 147 minuti.

12.44 - Sarà la sfida numero 240 tra Milan e Juventus, la 118esima in casa. Il bilancio è negativo, la Juventus ha vinto 93 partite complessivamente contro le 69 dei rossoneri; in casa, invece, il Milan conduce 39 vittorie a 34. Guardando alla sola Serie A, sarà la sfida numero 179, la 90esima in casa.

12.30 - Pioli starebbe sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione specialmente riguardo a un doppio ballottaggio in attacco e in difesa. Partendo dalla retroguardia, il tecnico dovrà decidere tra Dest e Gabbia, con Kalulu che traslocherebbe a destra se dovesse giocare l'italiano. In attacco invece il solito balottaggio sulla trequarti tra Brahim e De Ketelaere.

12.16 - Secondo l'indiscrezione lanciata dal sito di Sky Sport, ci sarebbero delle novità di formazione nel Milan questo pomeriggio nel big amtch contro la Juve. Al posto di Krunic dovrebbe infatti giocare Tommaso Pobega, mentre Brahim Diaz dovrebbe essere preferito a Charles De Ketelaere. Dietro chance per Gabbia con Kalulu traslocato a destra.

12.00 - La sfida contro la squadra bianconera, in programma alle ore 18:00 a San Siro, sarà visibile in diretta su DAZN. Il live testuale sarà disponibile sul nostro sito web.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Juventus, match valido per la nona giornata di Serie A. Dopo la vittoria esterna in extremis contro l'Empoli nello scorso turno e la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, i rossoneri vogliono voltare pagina contro gli uomini di Allegri e dimenticare la brutta notte di Londra. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale